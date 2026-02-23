Regional Security Construct: il piano segreto tra USA, Israele e Paesi Arabi contro l'Iran

Una base militare nella Giordania centrale è diventata un "fulcro chiave" per i preparativi dell'esercito statunitense in vista di possibili attacchi all'Iran, ha riportato il New York Times il 22 febbraio, citando immagini satellitari e dati di tracciamento dei voli.

Le immagini satellitari scattate venerdì mostrano che il numero di aerei da guerra statunitensi nella base di Muwaffaq Salti è più che triplicato, superando quota 60.

Allo stesso tempo, i dati di tracciamento dei voli mostrano che almeno 68 aerei cargo sono atterrati alla base da domenica. Altri aerei da combattimento potrebbero essere presenti alla base, ma nascosti alla vista aerea da rifugi.

Tra gli aerei visibili nelle immagini figurano i jet stealth F-35, i velivoli più avanzati in possesso dell'esercito statunitense, nonché diversi droni ed elicotteri.

Le forze statunitensi hanno inoltre istituito nuove difese aeree per proteggere la base in caso di un attacco missilistico iraniano come rappresaglia.

Funzionari giordani hanno dichiarato al NYT che gli aerei e le attrezzature statunitensi sono dispiegati lì nell'ambito di un accordo di difesa con Washington.

La Giordania sta silenziosamente agevolando i preparativi degli Stati Uniti per una guerra contro l'Iran, mentre afferma pubblicamente che non permetterà che il suo territorio venga utilizzato per una guerra contro Teheran.

"Ufficialmente, Amman conferma che non consentirà l'uso del suo territorio per alcun attacco, in un chiaro tentativo di stabilire la neutralità e tenere il Paese lontano dalla linea di fuoco", secondo una fonte giordana che ha parlato con l'israeliana Ynet.

I funzionari iraniani hanno dichiarato che le loro forze armate attaccheranno qualsiasi stato della regione che aiuti gli Stati Uniti in un nuovo attacco al Paese.

A ottobre, documenti trapelati e rivelati dal Washington Post hanno dimostrato che, mentre gli stati arabi condannavano la guerra di Israele contro i palestinesi di Gaza definendola un genocidio, stavano allo stesso tempo segretamente ampliando la cooperazione militare con gli Stati Uniti e Israele per contribuire a scatenare una guerra contro l'Iran.

I documenti, redatti tra il 2022 e il 2025, mostrano che funzionari di sei paesi arabi si sono uniti alle loro controparti israeliane e statunitensi per una serie di incontri in Bahrein, Egitto, Giordania e Qatar negli ultimi tre anni.

I documenti descrivevano gli sforzi compiuti dall'esercito statunitense per creare il "Regional Security Construct", che avrebbe incluso Israele, Qatar, Bahrein, Egitto, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

I partecipanti si sono incontrati per prepararsi a proteggere Israele durante una possibile guerra con l'Iran, integrando le proprie forze con i sistemi di difesa aerea statunitensi.

I documenti dimostrano che il "fulcro dell'idea" era "un piano di difesa aerea per combattere i missili e i droni dell'Iran", ha scritto il Post .

L'attuale rafforzamento militare degli Stati Uniti in Giordania si inserisce in un più ampio sforzo volto ad accumulare risorse militari nella regione in preparazione di un attacco all'Iran.

Trump ha dichiarato che attaccherà la Repubblica islamica se non verrà raggiunto un accordo alle sue condizioni sul programma nucleare di Teheran, fissando una scadenza di 10-15 giorni al 19 febbraio.

Se Trump ordinasse un attacco, si prevede che sarebbe più grave del bombardamento da lui ordinato nel giugno dell'anno scorso contro i siti nucleari iraniani.

Si prevede che la rappresaglia dell'Iran, che comprende l'uso di missili balistici e ipersonici contro le basi statunitensi e Israele, sarà molto più incisiva.

"Questa volta sarà molto difficile per l'amministrazione Trump sferrare un attacco una tantum in Iran", ha dichiarato alla PBS Ali Vaez, esperto di Iran presso l'International Crisis Group.

"Perché gli iraniani risponderebbero in un modo che renderebbe inevitabile un conflitto totale", ha aggiunto Vaez.

La portaerei USS Abraham Lincoln e tre cacciatorpediniere lanciamissili si trovano nel Mar Arabico dalla fine di gennaio.

Due settimane fa, Trump ha ordinato a una seconda portaerei, la USS Gerald R. Ford, insieme a tre cacciatorpediniere, di dirigersi nella regione.

Decine di aerei da combattimento, tra cui F-35, F-22, F-15 e F-16, di stanza in basi negli Stati Uniti e in Europa, sono stati avvistati diretti verso l'Asia occidentale.

L'esercito statunitense ha inoltre dispiegato nella regione 85 autocisterne e oltre 170 aerei cargo.

A differenza delle precedenti guerre contro l'Iraq, gli Stati Uniti non stanno schierando una forza di terra nella regione.

Gli Stati Uniti hanno schierato più di 500.000 soldati per attaccare l'Iraq durante la Guerra del Golfo nel 1991 e circa 250.000 soldati per invadere e occupare l'Iraq nel 2003.

"Quindi ci sono dei limiti sostanziali al pacchetto di forze", ha spiegato alla PBS Seth Jones, esperto di difesa presso il Center for Strategic and International Studies.

