"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

La CIA ha lanciato una campagna online sui social media per reclutare cittadini iraniani, in concomitanza con il massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione e con le minacce di Washington di lanciare un attacco alla Repubblica islamica.

Il 24 febbraio l'agenzia di intelligence statunitense ha pubblicato un video ufficiale contenente direttive in persiano, in cui spiega agli iraniani come contattare la CIA.

"Ciao. La CIA sente la tua voce e vuole aiutarti. Di seguito trovi le istruzioni necessarie su come contattarci virtualmente in modo sicuro", si intitola il post.

"Se possibile, usate un dispositivo nuovo e usa e getta. Prestate attenzione a ciò che vi circonda e a chi potrebbe vedere il vostro schermo o la vostra attività", si legge in uno dei messaggi.

Invita coloro che ci contattano a fornire la propria ubicazione, il proprio nome e la propria occupazione, nonché "l'accesso a informazioni o competenze di interesse per la nostra agenzia".

Inoltre, invita gli utenti a utilizzare VPN "che non abbiano sede in Russia, Iran o Cina". Invita inoltre le persone in possesso di "informazioni sensibili" a farsi avanti.

"La vostra sicurezza e il vostro benessere sono la nostra massima priorità. Vi preghiamo, tenendo conto delle vostre circostanze personali, di adottare le misure di sicurezza necessarie per proteggervi. Tutte le informazioni ricevute dai volontari saranno mantenute completamente riservate", ha proseguito la CIA.

La CIA ha raramente diffuso pubblicamente le sue istruzioni di reclutamento tramite i social media. In precedenza, nell'ottobre 2024, aveva pubblicato istruzioni in mandarino, coreano e persiano in un video che spiegava come contattare l'agenzia.

Israele ha utilizzato questo metodo più volte, incoraggiando gli iraniani a lavorare per la sua agenzia Mossad tramite post sui social media.

All'inizio delle rivolte mortali sostenute dal Mossad in Iran, all'inizio di gennaio, l'ex direttore della CIA Mike Pompeo ammise apertamente che agenti dell'intelligence israeliana erano presenti in Iran.

Le nuove istruzioni della CIA coincidono con il più grande rafforzamento della potenza aerea statunitense nella regione dall'invasione dell'Iraq.

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran poche ore prima del terzo round di colloqui indiretti che si terrà giovedì a Ginevra.

Washington continua a chiedere la fine dei programmi nucleari e missilistici iraniani e che Teheran interrompa il sostegno ai gruppi di resistenza nella regione, richiesta che la Repubblica Islamica respinge. L'Iran è disposto a discutere solo del suo programma nucleare nei negoziati, ma cerca di mantenere il diritto di arricchire l'uranio a un certo livello.

Teheran ha risposto alle minacce degli Stati Uniti avvertendo che, in caso di attacco, prenderà di mira le risorse e le basi statunitensi in tutta la regione.

