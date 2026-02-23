Abbonati / Sostienici
Vittoria per Claudia Sheinbaum: la fine di "El Mencho" scuote le fondamenta del narcotraffico

Vittoria per Claudia Sheinbaum: la fine di "El Mencho" scuote le fondamenta del narcotraffico

 

La morte del leader del cartello di Jalisco è una “vittoria” per il governo di Claudia Sheinbaum in Messico e un duro colpo per la rete del narcotraffico negli Stati Uniti.

Questa è l'opinione dell'analista politica Kiara San Pablo, in un'intervista rilasciata lunedì a HispanTV . "È un duro colpo per le principali istituzioni degli Stati Uniti coinvolte nella produzione e nel traffico di fentanyl", ha affermato.

Domenica, la Segreteria della Difesa Nazionale del Messico ha confermato la morte di Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , leader del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), e l'arresto di altri due membri dell'organizzazione criminale, oltre alla confisca di diverse armi e veicoli blindati.

Nell'intervista, il politologo ha affermato che la morte di "El Mencho" ha inferto un duro colpo agli Stati Uniti, in quanto "principali consumatori di molte droghe" e "monopolisti" degli stupefacenti.

Ha denunciato che negli Stati Uniti " si creano tossicodipendenti per poi trarre profitto dal narcotraffico", affermando che " non è un caso che il Messico sia uno dei Paesi più colpiti dal narcotraffico".

