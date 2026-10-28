Flavio Bolsonaro scappa negli USA per evitare il carcere

Flávio Bolsonaro atterra nella sua vera patria, quella che avrebbe servito da docile vassallo in caso di vittoria elettorale. E' entrato negli Stati Uniti nella notte italiana di martedì come ha confermato il Washington Post, citando fonti vicine alla famiglia. L'ex senatore brasiliano si troverebbe ora in Florida insieme al fratello Eduardo.

A confermare la notizia anche quanto riportato da Metrópoles, secondo cui Bolsonaro avrebbe viaggiato accompagnato dalla moglie e dalle due figlie, con l’intenzione di richiedere asilo politico al presidente statunitense Donald Trump. Secondo il giornale, che cita altre fonti vicine alla famiglia Bolsonaro, il viaggio è stato organizzato all’ultimo momento dalla cerchia più ristretta del politico per evitare fughe di notizie alla stampa. Successivamente, l’agenzia Associated Press ha scritto, citando un alto funzionario, che «il Dipartimento di Stato rilascerà visti a Flávio Bolsonaro e alla sua famiglia e consentirà loro l’ingresso negli Stati Uniti». Tale informatore non ha specificato se il leader politico avesse lasciato il Brasile, ma suo fratello Eduardo – che ha scelto gli Stati Uniti per sfuggire alla giustizia – ha smentito tale notizia.

La partenza dal Paese è avvenuta dopo che lunedì il giudice Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale (STF), aveva ordinato la consegna dei passaporti e gli aveva vietato di lasciare il territorio brasiliano. La decisione rientra in un’indagine per riciclaggio di denaro ed è stata adottata a causa del rischio di fuga dell’ex candidato presidenziale. Nella mattina di oggi, 27 ottobre, la Polizia Federale brasiliana aveva dispiegato un’operazione nelle vicinanze della sua residenza a Brasilia e aveva iniziato a monitorare i valichi di frontiera e i voli internazionali per determinare dove si trovasse.

La fuga segue la sua sconfitta al ballottaggio presidenziale di domenica, in cui Lula ha ottenuto la rielezione con il 51,79% dei voti, contro il 48,21% ottenuto da Bolsonaro. Il senatore, che perderà l’immunità parlamentare nel 2027, è oggetto di diverse indagini giudiziarie, tra cui una relativa al presunto finanziamento irregolare di un film su suo padre, l’ex presidente Jair Bolsonaro, incarcerato per il fallito tentativo di colpo di Stato del 2023.

Il giorno prima, Bolsonaro aveva respinto pubblicamente i sospetti di fuga e definito la decisione giudiziaria un tentativo di intimidazione politica. «Non ho mai pensato di lasciare il Paese. Consegnerò i miei passaporti e mi difenderò da questa aberrazione, che è un chiaro tentativo di intimidirmi, ma nessuno mi farà tacere», aveva assicurato il leader del Partito Liberale.

Le tappe della fuga

Le autorità argentine hanno confermato che Flávio Bolsonaro è entrato nel Paese insieme alla sua famiglia e successivamente ha preso un volo privato a Puerto Iguazú diretto in Ecuador. La Direzione Nazionale delle Migrazioni ha comunicato in un comunicato che il senatore brasiliano è arrivato con la moglie e le due figlie martedì 27 ottobre alle 22:50 (ora locale), attraversando il Ponte Internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones. L’ente ha precisato che i quattro membri della famiglia hanno presentato documenti validi e non presentavano impedimenti legali all’ingresso in Argentina, e che tutti i movimenti migratori sono stati registrati senza incidenti.

Il commento di Lula

Di fronte alla fuga negli Stati Uniti del suo avversario nelle ultime elezioni, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che questi abbia scelto come destinazione la sua «prima patria». “La famiglia Bolsonaro è fatta così. Il Brasile è la loro seconda patria. La loro prima patria è quella di essere dei leccapiedi degli Stati Uniti”, ha affermato il presidente brasiliano in un intervento dal Palazzo del Planalto, dove sta festeggiando il suo 81° compleanno. "Vengo a sapere solo ora che il mio avversario se n’è andato. Non lo so… non ci sono informazioni al riguardo. «Sentite, ho perso un’elezione contro [Fernando] Collor [de Mello] e sono rimasto in Brasile. Ho perso due volte le elezioni contro Fernando Henrique Cardoso e sono rimasto in Brasile. [L’attuale vicepresidente, Gerardo] Alckmin ha perso contro di me ed è rimasto in Brasile. [José] Serra ha perso contro di me ed è rimasto in Brasile», ha dichiarato ai presenti.