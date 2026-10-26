Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Lula rieletto, frenata la strategia di Trump per l’America Latina

591
Lula rieletto, frenata la strategia di Trump per l’America Latina

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Luiz Inácio Lula da Silva torna a fare la storia. Il presidente brasiliano conquista un nuovo mandato con 64,2 milioni di voti, oltre 4,4 milioni in più rispetto al neoliberista Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Una rimonta clamorosa: dopo aver chiuso il primo turno in svantaggio di 2,2 milioni di voti, Lula ha ribaltato il risultato mobilitando elettori assenti, conquistando consensi tra i sostenitori dei candidati eliminati e sfruttando gli errori di un avversario che sembrava già sentirsi presidente. Flávio ha sottovalutato la partita, concentrandosi sulla distribuzione degli incarichi e sulle trattative con gli ambienti economici mentre Lula intensificava la campagna sul territorio. Le promesse di amnistia e di rivalsa contro la sinistra hanno inoltre allontanato una parte dell’elettorato moderato.

Gli endorsement dei candidati esclusi, come dimostra il risultato, non si traducono automaticamente nel trasferimento dei voti. Sconfitto alle urne, il senatore di estrema destra ha annunciato che chiederà l’annullamento del ballottaggio, contestando la decisione di prolungare di due ore le operazioni di voto. Una contestazione che, stando alle valutazioni riportate dalla stampa brasiliana, avrebbe poche possibilità di successo: dopo le 17 sarebbero stati registrati appena 35.521 voti aggiuntivi, un numero marginale rispetto al divario finale. La strategia richiama quella del padre, che nel 2022 contestò la vittoria di Lula e fu successivamente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023. Ma la portata della vittoria va ben oltre gli equilibri interni brasiliani.

Per Donald Trump, che punta a rilanciare la Dottrina Monroe e a consolidare un blocco di governi allineati agli interessi statunitensi, il risultato rappresenta una battuta d’arresto strategica. Dopo gli spostamenti a destra registrati in diversi Paesi della regione, Washington vede sfumare la possibilità di incorporare nel proprio schieramento la maggiore economia latinoamericana. L’amministrazione Trump aveva già esercitato pressioni su Brasilia attraverso dazi, iniziative commerciali e misure diplomatiche. Flávio, dal canto suo, aveva manifestato la volontà di aderire allo “Scudo delle Americhe”, l’iniziativa statunitense presentata come strumento contro il narcotraffico, ma funzionale soprattutto al rafforzamento dell’influenza di Washington nella regione. La vittoria di Lula riafferma invece l’autonomia del Brasile e ostacola il progetto di ridurre l’America Latina a una retrovia geopolitica degli Stati Uniti. Un obiettivo tanto più importante per Washington in una fase in cui la crescente presenza economica della Cina nel continente rappresenta un ulteriore terreno di competizione.

Come ha sottolineato Lula nel suo discorso, il Brasile non accetta di essere il cortile di casa di nessuno. La sua rielezione, insieme alla presidenza messicana di Claudia Sheinbaum, conferma che la svolta conservatrice regionale non è irreversibile. E mostra anche il limite di una strategia statunitense fondata sulle interferenze e sulle affinità ideologiche: tentare di condizionare le scelte sovrane dei Paesi latinoamericani può finire per rafforzare proprio quelle forze che Washington vorrebbe marginalizzare.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA "La gente non eleggerà un bugiardo": l'affondo di Lula contro Flávio Bolsonaro

"La gente non eleggerà un bugiardo": l'affondo di Lula contro Flávio Bolsonaro

  • 25 Ottobre 2026 18:09

Il presidente brasiliano e candidato Luiz Inácio Lula da Silva ha definito il suo avversario, Flávio Bolsonaro, un "bugiardo" durante la giornata elettorale del 25 ottobre, dichiarando di...

AMERICA LATINA Brasile: Lula vince il dibattito, Bolsonaro chiede scusa due volte. Ma la partita si gioca sulla sovranità

Brasile: Lula vince il dibattito, Bolsonaro chiede scusa due volte. Ma la partita si gioca sulla sovranità

  • 24 Ottobre 2026 17:16

  Venerdì sera, l'ultimo confronto televisivo prima del ballottaggio di domenica 25 ottobre ha messo di fronte Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro in uno scontro acceso,...

AMERICA LATINA Assange smaschera Bolsonaro: "Senza la capacità di dire 'no' a Washington e Tel Aviv non c'è sovranità"

Assange smaschera Bolsonaro: "Senza la capacità di dire 'no' a Washington e Tel Aviv non c'è sovranità"

  • 24 Ottobre 2026 15:57

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, ha ricordato in un post sui propri canali social - corredato da una fotografia insieme al presidente - il sostegno ricevuto dal presidente brasiliano Luiz Inácio...

CINA Il mondo non si governa più da Washington: Putin, Xi e Trump verso un vertice storico

Il mondo non si governa più da Washington: Putin, Xi e Trump verso un vertice storico

  • 22 Ottobre 2026 07:00

Un incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump potrebbe diventare uno degli appuntamenti diplomatici più importanti dell’anno. Secondo Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo,...

AMERICA LATINA Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

Cuba risponde al nuovo mandato d'arresto contro Raúl Castro negli USA

  • 20 Ottobre 2026 07:00

Un tribunale statunitense ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex presidente cubano Raúl Castro. In risposta, l'attuale presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, e il ministro...

Le più recenti da In primo piano

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

26 Ottobre 2026 14:00
Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

26 Ottobre 2026 12:00
Le prime parole di Lula dopo la rielezione

Le prime parole di Lula dopo la rielezione

26 Ottobre 2026 08:00
Kiev vuole fare causa a Google perché non censura la lingua russa

Kiev vuole fare causa a Google perché non censura la lingua russa

26 Ottobre 2026 08:00
Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

26 Ottobre 2026 07:00
Guerra di Corea, 76 anni dopo l’alleanza tra Pechino e Pyongyang guarda al futuro

Guerra di Corea, 76 anni dopo l’alleanza tra Pechino e Pyongyang guarda al futuro

25 Ottobre 2026 19:42
L'ultima allucinazione dei nostri NUPU

L'ultima allucinazione dei nostri NUPU

25 Ottobre 2026 10:00
Brasile: Lula vince il dibattito, Bolsonaro chiede scusa due volte. Ma la partita si gioca sulla sovranità

Brasile: Lula vince il dibattito, Bolsonaro chiede scusa due volte. Ma la partita si gioca sulla sovranità

24 Ottobre 2026 17:16
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

16422
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

16258
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

14718
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

12713
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

12093
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

10532
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

10453
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

9813
ASIA

Teheran chiama, Riad e Ankara rispondono: la nuova architettura di sicurezza regionale

RUSSIA

Due morti e diversi feriti in un attacco ucraino nel sud della Russia

EUROPA

Serbia. Vucic perde le elezioni e accusa UE e USA di interferenze

AMERICA LATINA

Lula strappa la presidenza a Flávio Bolsonaro in uno storico secondo turno

AMERICA LATINA

Il primo video di Lula dopo il trionfo elettorale

ASIA

I “bambini farfalla” e le sanzioni USA: la sfida giudiziaria di Teheran

RUSSIA

Musk definisce «pezzi di merda» quelli che sostengono la prosecuzione del conflitto in Ucraina

AMERICA LATINA

"La gente non eleggerà un bugiardo": l'affondo di Lula contro Flávio Bolsonaro

Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri di Giulia Bertotto Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

  • 26 Ottobre 2026 18:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza» di Loretta Napoleoni Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

  • 24 Ottobre 2026 14:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

  • 25 Ottobre 2026 11:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González di Geraldina Colotti L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

  • 25 Ottobre 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti