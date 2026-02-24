Forensic Architecture rivela: "I medici a Gaza sono stati giustiziati a bruciapelo"

Un'indagine congiunta dei gruppi di ricerca indipendenti Earshot e Forensic Architecture ha dimostrato che il 23 marzo 2025, a Tal al-Sultan, nella Striscia di Gaza meridionale, i soldati israeliani hanno massacrato 15 operatori umanitari palestinesi, colpendoli con quasi mille proiettili, di cui almeno otto sparati a bruciapelo.

Il rapporto, basato su testimonianze oculari e analisi audio e video, mostra che le truppe israeliane hanno giustiziato molti degli operatori umanitari, sparando a uno di loro da una distanza di appena un metro.

Tra le vittime figurano otto operatori umanitari della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS), sei della Difesa civile palestinese e un membro dello staff dell'agenzia di soccorso delle Nazioni Unite.

Dopo aver teso un'imboscata agli operatori umanitari, le truppe israeliane hanno distrutto le ambulanze e le hanno seppellite insieme ai corpi in una fossa comune.

Il rapporto di Earshot e Forensic Architecture ha ricostruito i dettagli del massacro utilizzando registrazioni video e audio effettuate dagli operatori umanitari prima della loro morte, immagini e video open source, immagini satellitari, post sui social media e altri materiali, nonché interviste approfondite con due sopravvissuti.

Il 23 marzo 2025 alle 3:52, il PRCS ha inviato due ambulanze da due diverse aree sulla scena di un attacco aereo israeliano ad Al-Hashashin, vicino a Rafah, al confine con l'Egitto.

I soldati israeliani hanno teso un'imboscata agli operatori umanitari palestinesi, sparando loro 910 colpi in un assalto pressoché continuo durato oltre due ore.

Almeno il 93 percento dei colpi d'arma da fuoco sono stati sparati direttamente verso i veicoli di emergenza e gli operatori umanitari da un gruppo di almeno 30 soldati.

I soldati israeliani hanno iniziato a sparare sugli operatori umanitari da una posizione elevata su un banco di sabbia. Poi hanno iniziato a camminare verso gli operatori umanitari indifesi, continuando a sparare.

Una volta raggiunti, si sono infilati tra le ambulanze, eseguendo esecuzioni a bruciapelo.

"I soldati potevano vedere chiaramente gli operatori umanitari, sparavano loro in modo continuo e deliberato da questa posizione e poi si avvicinavano per giustiziarli uno per uno a distanza ravvicinata", ha dichiarato a Drop Site News Samaneh Moafi, vicedirettore della ricerca presso Forensic Architecture .

"Inserire il massacro nel contesto dell'evoluzione della campagna israeliana a Gaza dimostra che non si è trattato di un incidente isolato, ma di una parte del genocidio", ha aggiunto Moafi.

I 15 operatori umanitari uccisi sono: Mustafa Khafaja, Ezz el-Din Shaat, Saleh Muammar, Refaat Radwan, Muhammad Bahloul, Ashraf Abu Libda, Muhammad al-Hila e Raed al-Sharif con la PRCS; Zuhair Abdul Hamid al-Farra, Samir Yahya al-Bahapsa, Ibrahim Nabil al-Maghari, Fouad Ibrahim al-Jamal, Youssef Rassem Khalifa e Anwar al-Attar con la Protezione Civile; e Kamal Mohammed Shahtout dell'UNRWA.

Dopo la scoperta della fossa comune e la diffusione della notizia del massacro, le autorità israeliane tentarono di insabbiarlo.

"Dopo la scoperta della fossa comune, la narrazione delle forze israeliane è cambiata più volte; ci sono state propinate diverse versioni di una palese menzogna", ha affermato Jonathan Whittall, alto funzionario delle Nazioni Unite in Palestina tra il 2022 e il 2025.

"Gli uomini che abbiamo recuperato l'anno scorso durante l'Eid erano medici. Li abbiamo trovati in uniforme, pronti a salvare vite, solo per essere uccisi dalle forze israeliane, pienamente consapevoli del loro status di protezione."