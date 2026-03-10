Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

di Fulvio Grimaldi per l'Antidiplomatico

Nè nè

Parto con una considerazione che col resto dell’articolo c’entra solo di striscio. Ma capita che a volte sia determinante.

Ci sono quelli che danno ragione a tutti e stanno comodi comodi, senza dare gran fastidio e senza essere neanche tanto infastiditi. Sono come fiocchi di neve di primavera che non fanno in tempo a esserci che spariscono, si sciolgono. Lasciano niente, solo un po’ di umido per terra.

Poi ci sono coloro, perlopiù caratterialmente tanto saccenti quanto superficiali, che danno torto a tutti e, se contendenti, a entrambi. Sono nefasti, sono i più nefasti. Fanno danno. Allignano nella sedicente e detta, incredibilmente, ancora sinistra. Sono quelli che la sanno più lunga. Spesso si definiscono dirittoumanisti, con particolare voluttà se si tratta di diritti conculcati delle donne. Si presentano in forma organizzata di ONG, quasi universalmente celebrate, alla pari da furbi e sciocchi, che si professano propugnatori dei diritti umani e denuncianti di coloro che li violano. Hanno agevolato più guerre d’aggressione, più rivoluzioni colorate e regime change, più dannanti demonizzazioni, loro, che gli stessi attori di queste operazioni. Come i missionari nei fasti del colonialismo sanno farsi, oggettivamente, apripista di armate che, nel nome delle superiori verità da loro proclamate, spazzano dalla scena popoli e civiltà. La Storia ce ne tramanda una definizione che risale alla guerra contro la Serbia: i “né né”. Né con la Nato (che da noi aveva le sue polene in D’Alema e Mattarella, che ancora parlano), né con Milosevic.

Esempio recente, che peraltro si trascina da decenni, è che tanti fenomeni analoghi perfettamente e abiettamente rappresenta, è quello di gente la cui anima è fatta di puzza al naso quando critica l’aggressore imperialsionista dell’Iran. Cosa, questa facile, anzi inevitabile, imposta dall’incontrovertibile realtà dei fatti (che ci vuole una madre cristiana della Garbatella a non vedere). Ma, prima di aver di nuovo ispirato, si adontano gravemente, fino a giustificare l’aggressione, della “repressione sanguinaria inflitta dagli ayatollah ai manifestanti”. Cultori di equidistanze ed equipollenze, rintanano la propria coscienza nell’angolo buio della pretesa supremazia morale.

Intanto è monumentale l’ignoranza di questi inconsapevoli propagandisti della coppia genocidaria israelo-statunitense, autoconsegnatisi alla mercè della propaganda della mafia predatrice occidentale, come dell’hasbara sionista. In tutti i casi del genere, da Maidan alle primavere arabe e a tutte le situazioni in cui Washington ha preferito interventi per procura al ritorno a casa di bare avvolte nelle stelle e strisce, degli eventi non si conosce una mazza. Ma si è orgogliosi propalatori delle proprie certezze, tra bar della stampa e stampa del bar, da tranciare giudizi che non sono che l’incolla di quanto rigurgitato dai media e regimi di obbedienza Sion-USA..

Così con Sarajevo bersagliata dai cecchini serbi, con Milosevic e Gheddafi che trucidavano i propri cittadini, con gli afghani che avevano buttato giù le Torri, con Saddam che con i gas sterminava 180.000 curdi, con Assad che torturava a morte tutti i prigionieri politici, con Putin che riparava le buche delle strade di Bucha con cadaveri apparsi solo giorni dopo la partenza dei russi… e andare.

Sarebbe irriverente obiettare, sollecitare dubbi, di fronte a tanta conoscenza, coscienziosamente acquisita dai più autorevoli mainstream e condivisa pari pari da maggioranza e opposizione. Sarebbe addirittura offensivo proporre prove, informazioni altre, anche alla mano di testimonianze, documenti e video iraniani circolati nei due terzi di pianeta che non sono l’Occidente. Prove che mostrano i pogrom allestiti da elementi armati delle minoranze, in parte introdotti dall’esterno e che ora apertamente si ripropongono, ancora una volta con la garanzia dichiarata di un’assistenza sul campo di Mossad e CIA.

Curdi per procura

A questo proposito uno dovrebbe chiedersi, specialmente tra alcuni reduci del ’68 male inteso che si sono ringalluzziti a sentire parlare di curdi del Rojava, di democrazia, femminismo, ecologia, gender, fino a quando curdi in Iraq, Iran e Siria si faranno mobilitare, usare – e poi sacrificare – al servizio di potenze straniere imperialiste. Piuttosto che integrarsi in realtà multinazionali, multietniche, multireligiose, che assieme costituiscano coesistenza, sovranità, autodeterminazione, rispetto ai rigurgiti del colonialismo?

Ad eccezione della Turchia, dove la convivenza è stata segnata da repressione governativa e risposta armata, negli altri paesi, Iraq, Siria e Iran, i curdi vivevano rispettati, padroni della propria lingua e cultura, su territori abitati da sempre. Sarebbero stati l’invidia dei nostri sudtirolesi dell’Alto Adige. In nessuno di questi paesi le minoranze subivano quelle discriminazioni che la propaganda imperialista denuncia. In ognuno di questi paesi, dirigenze corrotte si sono messe al servizio di interessi stranieri, precipuamente israeliani e statunitensi, miranti alla disgregazione dell’unità dei paesi da sottomettere e saccheggiare. Il compenso? Appropriarsi di territori di altre componenti etniche. In Iraq l’area petrolifera di Kirkuk, archeologica di Ninive, industriale di Mosul. In Siria il Rojava fino a Raqqa e Deir Ez Zor, praticamente tutto il nordest agricolo e petrolifero. Il patriarca del clan curdo iracheno, Mustafa Barzani, è stato uno stipendiato CIA da quando si è prestato a fare da quinta colonna nell’Iraq antisionista e antimperialista. Il figlio, Massud. ne perpetua la missione.

Carabinieri e proxy curdi

Meloni a Irbil

A proposito di curdi, perpetua le sue missioni al servizio del colonialismo occidentale il governo Meloni-Crosetto, la cui base militare a Irbil, capoluogo del Kurdistan iracheno, è stata colpita da droni iraniani. O forse delle Unità di Mobilitazione Popolare irachene, quelle che liberarono Mosul dall’ISIS. Non molto tempo fa la visita qui del premier Meloni e di Crosetto aveva rallegrato i militari della base italiana (come da immagine) installata, chissà perché, in questa regione. Il perché non è molto pubblicizzato. Carabinieri vi addestrano i Peshmerga, milizia protagonista storica del separatismo curdo, che da tempo è stata chiamata dalla israelo-statunitense “Coalizione Epstein” a infiltrare sue unità in Iran per azioni terroristiche finalizzate al regime change.

Nell’attuale fase di aggressione aperta all’Iran, queste milizie sono state sollecitate a svolgere il ruolo di proxy, visto che i “boots on the ground” Trump non se li può permettere. E poi Meloni riferisce in parlamento che “noi non siamo in guerra”. Non le sono bastati i 28 militari italiani morti a Nasiriyya nel 2003, mentre erano impegnati ad assistere USA e NATO a sfasciare l’Iraq. La chiamarono “Operazione Antica Babilonia” (antica Babilonia i cui reperti e testi furono razziati dalla soldataglia USA dai siti e dai musei iracheni, vecchia usanza anglosassone)

Pazzo, ma con metodo

Tutto questo ambaradan (giusto riferimento colonialista) ha un capo. Recentemente consacrato Unto del Signore, come da foto. E’ psicotico, schizofrenico, paranoico, bugiardo, ma di quelli patologici che credono alle loro bugie, narcisista, megalomane, dalla moralità secca come una prugna secca dimenticata in dispensa dal 1952, dall’eloquio infantil-senile esprimente concetti della stessa maturità.

Dietro al cartonato folle c’è però del metodo. Che, date il suo Q.I., non può essere il suo. Lui va a ruota libera. Il metodo è quello che dietro all’incredibilità del figurante, che lascia tutti passivi e a bocca aperta, ce l’hanno, poco visibile, i manovratori. Che sono quelli che lo tengono per le palle in virtù dei suoi giri sulla giostra di Epstein-Maxwell-Barak-Mossad. Ma anche quelli che, a forza di dobloni, lo hanno fatto arrivare alla presidenza, gli permettono di continuare a giocare dicendo tutto e il contrario di tutto e mutando la Casa Bianca in sala da ballo chilometrica. Sono poi sempre gli stessi che hanno messo in mano a Epstein una rete da pesca fatta di qualche centinaio di acerbe fanciulle. A lui il compito di epater les bourgeois, straparlare al popolino di MAGA, a loro quello di far continuare a funzionare il Deep State.

L’Unto del Signore

Sicari e loro opere

E gli altri? Tipo i commensali al banchetto del Board of Peace, fondato sulle ossa sbriciolate di qualche centinaio di migliaia di palestinesi e con vista sul mare grazie alle vetrate strappate al Palazzo di Vetro dell’ONU che fu? I valletti e le passeggiatrici della corte europea? Più o meno della stessa risma, con uno spartito dalle varianti solo leggere. Hanno seminato bene gli architetti dell’11 settembre, di quel cenobio sion-millenarista che è il Deep State, quando hanno provato a ricucire con il PNAC (Progetto per un Nuovo Secolo Americano), un impero sbrindellato dalla propria prosopopea, ottusità, incompetenza.

Facciamo una passeggiatina nella memoria fragile di un giornalista molto attempato. Cosa incontriamo sotto gli occhi di tutto il mondo con coloro che se ne dicono responsabili a stare a guardare? Un genocidio in diretta che dura da due anni e mezzo e si va estendendo e moltiplicando; sanzioni unilaterali di un’entità senza limiti di diritto che affamano e devastano una quarantina di paesi; il rapimento e sequestro del capo di Stato di una nazione sovrana e pacifica e di sua moglie; un’orrenda guerra dai milioni di morti e feriti provocata con un colpo di Stato e il massacro della minoranza russa; un Occidente democratico e civile che sostiene la guerra di sterminio contro un pacifico e inerme Yemen, condotta dalla più retrograda dittatura del mondo; la vaiolizzazione del pianeta mediante un migliaio di basi militari adibiti a guerre, regime change, saccheggi di paesi sovrani; il presidente del più potente paese del mondo, detto la più grande democrazia, comprato, ricattato e posseduto da un piccolo Stato guerrafondaio, razzista e genocidario, fondata su una leggenda.

Le armi proibite di Israele

Potrei andare avanti per ore e pagine. Chiudo con il fenomeno che suscita meno attenzione ed è il più grave: il saccheggio e la distruzione delle risorse attraverso l’ecocidio della biosfera dalla quale dipende la vita di 7 miliardi di umani e incalcolabili altre creature. Davanti a questo crimine contro il pianeta e chi lo abita, la passività degli astanti e la complicità dei gestori è il delitto più grave dopo quello compiuto da qualcuno nell’alto dei cieli con l’invio del diluvio.

L’ultima non poteva che essere quella di Trump: “Il glifosato è essenziale per la sicurezza nazionale”. Fa il paio con la sicurezza nazionale di Israele garantita da centinaia di migliaia di palestinesi (e libanesi, e siriani e iraniani) morti ammazzati. Essenziale per la sicurezza USA sarebbe la falcidie da cancro di innumerevoli umani in tutto il mondo ad opera di uno dei più potenti veleni mai utilizzati in agricoltura (Monsanto-Bayer), a scopo di incrementare produzione e profitti delle multinazionali del cibo. Il proclama trumpiano che legittima la strage è successivo alla denuncia del governo libanese alle Nazioni Unite per il criminale spargimento dell’erbicida glifosato da parte di Israele nelle zone fatte evacuare da 800.000 abitanti, allo scopo di renderle sterili e inabitabili.

Il dato mi riporta alla guerra libanese vinta da Hezbollah nel 2006 contro gli aggressori israeliani. Negli ospedali incontravo feriti i cui organi venivano divorati inarrestabilmente da proiettili che contenevano sostanze chimiche proibite. Nelle campagne del sud liberato era altrettanto inarrestabile e irrimediabile la sequenza, che perdura, di bambini e contadini mutilati, o uccisi dalle bombe a grappolo, ugualmente proibite, lanciate dagli F-35 israeliani e rimaste sepolte nel terreno. L’uranio impoverito mi si era invece manifestato, in Iraq e Serbia, sotto forma di cancro pandemico e deformazioni nei neonati, tali da impedirne la sopravvivenza. Il fosforo bianco lanciato da Israele sul Libano l’ho poi ritrovato a Gaza, nell’aggressione di “Piombo Fuso”. Bastavano poche gocce e il corpo prendeva fuoco e si carbonizzava in pochi minuti, lasciando sull’asfalto l’impronta nera dell’essere umano che fu.

Guerra alla biosfera

Se il cambiamento climatico sia determinato da comportamenti umani delle cui conseguenze non si stia tenendo conto, o non sia ciclicamente provocato dalle attività eruttive del sole, dei cui effetti non sia possibile tener conto, nè tanto meno impedirli, resta, al di là delle tifoserie, questione scientificamente aperta. Invece è da tempo del tutto chiuso, tanto nella certezza scientifica, quanto nell’inconsapevolezza del volgo, che sia l’attività dell’uomo a fare del suo habitat la più fetida e tossica delle discariche. E che sia la guerra, raramente inserita nella classifica dei cattivi, il massimo alimentatore di tale accumulo di rifiuti ed inquinanti, presto o tardi letali.

Ci stiamo armando all’impazzata e i millenaristi che puntano all’Armageddon, alla venuta del messia e alla fine di tutto - ed, in attesa, a sempre più denaro - sanno che tale riarmo inevitabilmente porterà alle guerre. Non sanno, o non vogliono sapere, o far sapere, che nessun crimine ambientale compiuto con disboscamenti, veleni, miniere, cementificazione, G5 e G6, caccia e anticrittogamici, sarà mai tanto efficace nell’accelerare quell’esito quanto la guerra.

Lo sversamento, dalle nostre tasche all’industria delle armi, di incommensurabili quantità di denaro – 6,5 trilioni di dollari a livello mondiale nel 2035, primato su qualsiasi altra attività - è in diretta proporzione con il deterioramento della qualità della vita sul pianeta. Si tratta in prima istanza di impoverimento di massa. Basterebbe un terzo di quella somma per liberare da povertà estrema, cioè fame, 1,1 miliardo di persone.

Poi ci sono i danni. Le guerre distruggono: case, strade, infrastrutture energetiche e idriche. Poi distruggono quanto servirebbe per la ricostruzione: metalli, materiali sintetici, minerali, idrocarburi, lubrificanti, esplosivi che vengono usati – sprecati – dal militare. Le sole forze armate USA consumano, nelle loro circa 1000 basi sparse nel mondo, 320.000 barili di petrolio al giorno. Lo avete sentito menzionare nei summit sul clima?

Per un solo aereo F-35 si devono utilizzare 450 kg di terre rare. Per una fregata F125 1.920, per un sommergibile più di 3.100. Alle quali terre rare devono essere aggiunti rame, acciaio, esplosivi per i proiettili, lubrificanti per le macchine, carburanti per i movimenti. E relativi scarichi. Senza calcolare cosa comporti l’estrazione di tali materie in termini di devastazione di territori circostanti e relative vite. E, pensando al Congo o all’Amazzonia, anche in termini sociali.

La chiamano “Sicurezza”

L’estrazione del litio, minerale indispensabile per le tecnologie digitali dei militari, comporta residui velenosi che contaminano le acque più profonde e provocano l’abbassamento della falda freatica, con conseguente desertificazione del suolo.

L’Uranio, di cui si va ora agitando l’uso sotto forma di bomba, ma anche tanto ambito nella sua forma impoverita, per gli effetti che ho visto nelle guerre e raccontato sopra, e che, a livello civile, viene destinato alla produzione di energia (vedi Iran) e comporta processi d’estrazione particolarmente dannosi. Il 99 % di quanto si ricava è scoria, resta appena uno 0,1% di uranio. Il minerale, venendo macinato, produce polveri velenose e radon. Poi lo si lavora con ammoniaca e quanto resta finisce in fanghi che vengono scaricati in vasche di raccolta. Da dove continuano a irradiare radioattività in eterno. In Niger, dove si scavava uranio per le centrali e bombe francesi, prima che i suoi guardiani militari venissero cacciati dal paese, si è scoperto che ne sono rimaste contaminate, e uccise, migliaia di persone e bestie. Nel silenzio dell’OMS.

Vogliamo parlare del Napalm e dei 45 milioni di litri di Agente Orange alla diossina, che in Vietnam hanno eliminato, rispettivamente, vegetazione e vite umane? Ancora anni dopo ho visto e filmato ragazzini che rimuovevano metri di superficie del suolo per poter piantare qualcosa che non venisse contaminato. E non dimentico, in braccia a madri senza speranza negli occhi, bambini nati deformi e senza guarigione mai.

Per assicurarsi i suoi soldi e l’indiscusso uso della sua forza, il capitalismo dipende da materie, prodotti, rotte di merci e genti passivizzate dai consumi. E oggi anche dalla paura. Per garantirsene il controllo ha bisogno del militare e di lanciare guerre. Ma ogni giorno di attività dei militari, in pace o in guerra, intensifica la distruzione dell’habitat dei viventi. E, di conseguenza, la disponibilità dell’uso positivo da parte dell’uomo – e degli altri viventi! - della superficie terrestre. Con ogni operazione bellica – ed esercitazione prodromica - aumenta la dimensione dei veleni e scarichi liberati dai militari.

Cosa credete perché l’argomento che, dopo AIDS, terrorismo, Covid, ci ha mandato tutti in tilt da paura, sia sparito dal proscenio sul quale la ancora immatura Greta Thunberg, confortata da tutti i Grandi del pianeta, imperversava? Al punto che i vari vertici, di Rio, Parigi, Belèm, hanno lasciato meno traccia della lumachina sul gazebo? Ovvio, no? Perché a parlare di catastrofe ambientale, come fa a non comparire un carro armato che, giracchiando per un giorno in un km2 per l’Ucraina, consuma più nafta di cento automobili da Amsterdam a Parigi?

Quando poi ci parlano di “sicurezza” usano un’altra arma, quella della distrazione di massa. Ogni impiego del militare, con la costante, frenetica ricerca di nuovi metodi e tecnologie di avvelenamento e morte, comporta esattamente il contrario. Vale perlopiù anche per gli strumenti dell’ordine interno. Vogliamo dirlo alla premier, che di trumpismo militante e militare campa, al lobbista degli armieri che fa il ministro e a quella beffa del contrario dell’assunto dichiarato, che fa il ministro dell’ambiente?