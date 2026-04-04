Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

746
Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

Il governo cubano, tramite il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez, ha espresso la propria gratitudine per gli aiuti inviati da governi e popoli di diverse parti del mondo per far fronte all'intensificarsi del blocco imposto dagli Stati Uniti contro l'isola.

In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, il diplomatico ha ringraziato "i governi e i popoli che hanno inviato aiuti materiali a Cuba, nonostante il blocco energetico imposto dal governo statunitense, che sta causando gravi danni al popolo cubano".

"La solidarietà non può essere bloccata e dimostra il suo valore di fronte alla politica genocida degli Stati Uniti", ha affermato il Ministro degli Esteri cubano.

Mercoledì scorso, il Ministro degli Esteri cubano ha elogiato la spedizione di carburante inviata dalla Russia all'isola, in un contesto di embargo energetico imposto dagli Stati Uniti.

"Cuba apprezza il gesto di solidarietà della Russia, che ha inviato una fornitura di carburante in circostanze così difficili per il popolo cubano", ha dichiarato.

Ha aggiunto che, con questo gesto, "la Russia esercita il suo diritto di esportare le proprie risorse e Cuba il suo diritto di importarle".

"Ancora una volta, si manifestano gli storici e solidi legami di fratellanza e amicizia tra i nostri due Paesi", ha sottolineato il Ministro degli Esteri cubano.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

NORD-AMERICA USA: Trump taglia sanità e istruzione per finanziare il Pentagono

USA: Trump taglia sanità e istruzione per finanziare il Pentagono

  • 04 Aprile 2026 16:19

Mentre i missili esplodono in Medio Oriente, a Washington si consuma un’altra battaglia, più silenziosa ma altrettanto spietata: quella contro i cittadini statunitensi. L’amministrazione...

DIFESA Il mito della superiorità aerea USA si infrange sui cieli dell'Iran

Il mito della superiorità aerea USA si infrange sui cieli dell'Iran

  • 03 Aprile 2026 17:33

Teheran diffonde immagini dei rottami. Washington non conferma ma nemmeno smentisce del tutto. Nel frattempo, la popolazione locale viene invitata a catturare i piloti statunitensi vivi. Le forze armate...

AMERICA LATINA La Russia si prepara a inviare un secondo carico di petrolio a Cuba

La Russia si prepara a inviare un secondo carico di petrolio a Cuba

  • 02 Aprile 2026 17:35

Mosca non abbandona L’Avana, la solidarietà continua. Il governo della Federazione Russa ha confermato l’invio di un secondo carico di petrolio a Cuba, un gesto che sa molto di sfida...

NORD-AMERICA Proteggere il mercato Usa dalla Cina? L'offensiva del senatore repubblicano che rischia di rivelarsi un boomerang

Proteggere il mercato Usa dalla Cina? L'offensiva del senatore repubblicano che rischia di rivelarsi un boomerang

  • 01 Aprile 2026 17:23

La guerra tecnologica e commerciale tra Stati Uniti e Cina si appresta a entrare in una nuova fase, con un fronte destinato a scaldare nuovamente gli animi: quello dell’automotive. Il senatore repubblicano...

RUSSIA Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

  • 01 Aprile 2026 16:51

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i trasporti e la logistica, settori chiave per l'economia globale, stanno attraversando profondi cambiamenti e affrontando serie sfide geopolitiche....

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

04 Aprile 2026 17:29
"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

02 Aprile 2026 19:00
L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

02 Aprile 2026 16:29
Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

02 Aprile 2026 16:15
Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

02 Aprile 2026 10:00
Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

02 Aprile 2026 10:00
POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

02 Aprile 2026 10:00
L'Iran attacca l'Argentina di Milei per il suo «errore strategico e insulto imperdonabile»

L'Iran attacca l'Argentina di Milei per il suo «errore strategico e insulto imperdonabile»

02 Aprile 2026 10:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran rivendica l'abbattimento due aerei C-130 e due elicotteri Black Hawk

450553
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

21481
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

15828
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

15411
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

15068
EUROPA

Obiettivo Orbán (e Trump): come la CIA e il Washington Post stanno tentando il "regime change" a Budapest il 12 aprile

12463
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11636
NORD-AMERICA

Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

11428
RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

ASIA

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

ASIA

Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

EUROPA

POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti