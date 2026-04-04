Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

Il governo cubano, tramite il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez, ha espresso la propria gratitudine per gli aiuti inviati da governi e popoli di diverse parti del mondo per far fronte all'intensificarsi del blocco imposto dagli Stati Uniti contro l'isola.

In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, il diplomatico ha ringraziato "i governi e i popoli che hanno inviato aiuti materiali a Cuba, nonostante il blocco energetico imposto dal governo statunitense, che sta causando gravi danni al popolo cubano".

"La solidarietà non può essere bloccata e dimostra il suo valore di fronte alla politica genocida degli Stati Uniti", ha affermato il Ministro degli Esteri cubano.

Agradecemos a los Gobiernos y pueblos que han enviado ayuda material a #Cuba, en medio del cerco energético impuesto por el gobierno de #EEUU que provoca duros daños al pueblo cubano.



La solidaridad no puede ser bloqueada y demuestra su valía frente a la política genocida… pic.twitter.com/YOxXJCB7iy — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 3, 2026

Mercoledì scorso, il Ministro degli Esteri cubano ha elogiato la spedizione di carburante inviata dalla Russia all'isola, in un contesto di embargo energetico imposto dagli Stati Uniti.

"Cuba apprezza il gesto di solidarietà della Russia, che ha inviato una fornitura di carburante in circostanze così difficili per il popolo cubano", ha dichiarato.

Ha aggiunto che, con questo gesto, "la Russia esercita il suo diritto di esportare le proprie risorse e Cuba il suo diritto di importarle".

"Ancora una volta, si manifestano gli storici e solidi legami di fratellanza e amicizia tra i nostri due Paesi", ha sottolineato il Ministro degli Esteri cubano.

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