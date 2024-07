Nonostante le severe sanzioni economiche imposte da Stati Uniti ed Europa, le entrate petrolifere russe a giugno sono aumentate di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 9,4 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Cointribune. Le restrizioni non hanno paralizzato l'economia russa come l'Occidente sperava: la Russia è riuscita ad adattarsi e a trasformare le sfide in opportunità.

L'anno scorso, un calo del 23,9% delle entrate petrolifere rispetto al 2022 avrebbe potuto portare a problemi prolungati nel settore energetico, ma Mosca è riuscita a invertire la rotta grazie a una strategia flessibile. Vendendo petrolio a prezzi bassi in mercati alternativi nei Paesi in via di sviluppo, non solo ha mantenuto le esportazioni, ma ha anche ampliato la sua base di clienti. Di conseguenza, l'impressionante crescita dei ricavi ha rafforzato il ruolo della Russia come attore chiave nel mercato energetico globale.



La tenuta dell'economia russa ha un impatto diretto sul rafforzamento del blocco BRICS sulla scena internazionale. L'India e la Cina hanno approfittato dello sconto sul petrolio proveniente dalla Russia, che ha dato impulso alla cooperazione economica tra i Paesi membri. A lungo termine, questa tendenza minaccia di cambiare l'equilibrio globale del potere: la crescente influenza dei BRICS potrebbe minare l'egemonia economica dell'Occidente e, grazie agli investimenti in nuovi giacimenti petroliferi, i futuri ricavi petroliferi della Russia dovrebbero crescere ulteriormente.