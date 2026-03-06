Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

di Middle East Eye

Mentre continuano gli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran, i leader politici e militari iraniani si stanno preparando all'eventualità di una guerra civile, hanno riferito a Middle East Eye fonti vicine alla questione.

Due fonti all'interno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) hanno affermato che, dopo la fine della guerra di 12 giorni con Israele e gli Stati Uniti nel giugno dello scorso anno, alti funzionari della sicurezza e dell'esercito hanno concluso che era probabile un altro conflitto.

Da allora si stanno preparando a un possibile scenario di guerra civile.

Una fonte interna all'IRGC ha dichiarato a MEE che dopo quella guerra, al comando ufficiale dell'esercito del Paese e alla Guardia Rivoluzionaria sono stati conferiti poteri più ampi per operare nell'Iran occidentale, sud-occidentale e sud-orientale.

L'obiettivo era quello di consentire loro di agire in modo indipendente nel caso in cui la comunicazione con il comando centrale fosse stata interrotta.

"Era chiaro che nella prossima guerra gli Stati Uniti e Israele avrebbero adottato gli stessi scenari utilizzati in Iraq e Siria ", ha spiegato la fonte.

"Perché durante la guerra di 12 giorni si sono resi conto che potevamo rispondere ai loro attacchi con missili schierati in tutto il Paese", hanno aggiunto.

"Una delle prime strategie dopo la guerra fu quella di istituire centri di comando indipendenti e dispiegare più forze di terra nelle province che avrebbero potuto diventare obiettivi primari in una guerra civile."

Secondo la fonte, il dispiegamento di ulteriori forze di terra è iniziato a settembre. È avvenuto in più fasi ed è stato presentato pubblicamente come un'esercitazione militare.

Le regioni curde sono state al centro dell'attenzione, ha affermato la fonte, poiché l'establishment al potere si aspetta che i gruppi armati curdi iraniani all'interno dell'Iraq attaccheranno l'Iran con il sostegno degli Stati Uniti e di Israele.

Un alto funzionario iraniano che sembrava fare riferimento a questi gruppi era Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.

In un messaggio del 28 dicembre, ha avvertito : "I gruppi separatisti non devono pensare di avere l'opportunità di agire. Non li tollereremo".

L'ovest, il sud-ovest e il sud-est

Nell'ambito di questa strategia, il governo iraniano si è anche preparato a possibili conflitti separatisti nelle regioni in cui in passato erano attivi gruppi armati contrari allo Stato.

A ovest e a nord-ovest, queste aree includono le province del Kurdistan, dell'Azerbaigian orientale e dell'Azerbaigian occidentale. Le popolazioni curde che vivono in questa regione hanno subito pressioni da parte dei governi centrali per oltre un secolo, sia prima che dopo la rivoluzione del 1979.

Negli ultimi anni, i gruppi armati curdi iraniani con base nella regione semi-autonoma del Kurdistan iracheno hanno condotto diverse operazioni di guerriglia nelle zone di confine e nei villaggi limitrofi. Alcuni di questi gruppi hanno combattuto contro l'Iran durante la guerra Iran-Iraq del 1980-88, al fianco delle forze di Saddam Hussein.

La scorsa settimana, cinque gruppi armati curdi iraniani con base nel Kurdistan iracheno hanno annunciato la formazione di un'alleanza strategica e hanno dichiarato la loro disponibilità a combattere l'establishment iraniano.

Mercoledì, anche il partito iraniano Komala, un altro gruppo armato curdo, ha annunciato di aver aderito all'alleanza.

Diverse fonti hanno inoltre riferito che gli Stati Uniti stanno tenendo colloqui con gruppi curdi iraniani nel tentativo di trascinarli in una guerra terrestre con le forze iraniane.

Città curde prese di mira da Stati Uniti e Israele

Allo stesso tempo, un'analisi condotta da Middle East Eye sui luoghi presi di mira dal 28 febbraio mostra che, al di fuori della capitale Teheran, il maggior numero di attacchi statunitensi e israeliani si è concentrato sulle città curde.

Tra gli obiettivi principali ci sono le città di Marivan, Sanandaj, Saqqez, Baneh, Sarvabad e Kermanshah.

Gli attacchi hanno colpito non solo le basi dell'IRGC e dell'esercito, ma anche uffici di polizia, comuni, posti di frontiera e centri di comando della guardia di frontiera.

Nel frattempo, mercoledì l'Iran ha lanciato diversi attacchi missilistici contro il quartier generale dei gruppi armati curdi nel Kurdistan iracheno.

Oltre all'ovest e al nord-ovest, preoccupazioni simili si riscontrano anche in altre parti del Paese.

Nel sud-ovest, anche al comando militare della provincia petrolifera del Khuzestan sono stati concessi poteri più ampi.

Negli ultimi anni, nella regione, dove vive la minoranza araba dell'Iran, è emerso il gruppo armato separatista Ahwaziyya, che ha compiuto numerosi attacchi.

Nel sud-est, anche la provincia del Sistan e Baluchistan, la più povera dell'Iran, è considerata vulnerabile. Negli ultimi anni, gruppi armati nella regione hanno effettuato frequenti attacchi contro le forze armate ufficiali e i civili.

La provincia è stata anche coinvolta in una guerra alla droga, con gruppi di narcotrafficanti che trafficano la droga proveniente dall'Afghanistan attraverso la regione.

Qassem Soleimani, comandante della Forza d'élite Quds, assassinato in un attacco aereo statunitense a Baghdad nel gennaio 2020, era coinvolto da anni in operazioni contro bande di narcotrafficanti e gruppi etnici armati nella zona.

Una fonte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica ha affermato che la risposta dell'Iran ai primi attacchi israeliani e statunitensi di sabato mattina riflette questi nuovi preparativi.

Circa un'ora dopo l'inizio degli attacchi, l'Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia contro Israele e le basi militari statunitensi negli stati arabi del Golfo. Durante la guerra di giugno, la risposta dell'Iran aveva richiesto circa 12 ore.

"I comandanti delle unità missilistiche sapevano in anticipo quali obiettivi attaccare una volta saputo di un attacco all'Iran e non avevano bisogno di aspettare ordini se venivano tagliati fuori dal centro di comando", ha detto la fonte.

Secondo la fonte, la rapidità della risposta ha evidenziato il cambiamento di strategia avvenuto dopo la guerra dell'anno scorso.

Giovedì le autorità iraniane hanno dichiarato che almeno 1.230 persone sono state uccise negli attacchi israelo-americani contro il Paese.

Città sotto il controllo dei paramilitari

Una seconda fonte dell'IRGC ha inoltre dichiarato a Middle East Eye che i piani preparati dalla Guardia Rivoluzionaria e dall'esercito iraniano dopo la guerra dei 12 giorni includevano la concessione di poteri speciali ai paramilitari Basij.

Secondo le autorità, i Basij contano oltre 19 milioni di membri, di cui circa un milione considerati attivi. Secondo la fonte, queste forze sono state preparate per la guerriglia urbana.

"Considerate le strategie adottate da Israele nel bombardare Gaza , Libano e Siria , sapevamo che i sionisti avrebbero preso di mira le strutture urbane per creare caos e il potenziale per una guerra civile", ha raccontato la fonte.

“Per questo motivo, ai membri attivi dei Basij è stata affidata una responsabilità speciale per la sicurezza nelle aree urbane.”

La fonte ha aggiunto che gli sviluppi nelle principali città come Teheran e Isfahan dimostrano che le forze Basij si sono già preparate a controllare diverse parti delle città, facendo affidamento sulla loro struttura flessibile e sulla capacità di riorganizzarsi rapidamente.

"Fin dal primo giorno di guerra sono state attivate cellule Basij in grado di operare autonomamente", ha affermato la fonte.

“A causa delle condizioni belliche, ai Basij sono stati conferiti ampi poteri nell'uso delle armi e possono operare in modo indipendente, anche in piccoli gruppi.”

La presenza diffusa di queste forze all'interno delle città iraniane riflette anche l'impatto degli attacchi israeliani e statunitensi sulle infrastrutture della polizia.

Secondo la fonte, gli attacchi alle strutture di polizia, comprese anche le piccole stazioni di polizia, hanno portato il governo a fare sempre più affidamento sulle forze paramilitari per mantenere il controllo nelle aree urbane.

Negli ultimi giorni, numerosi posti di blocco nelle principali città sono stati istituiti non dalla polizia ma dai membri dei Basij.

Queste forze, che negli ultimi anni erano spesso viste per le strade disarmate, ora operano in borghese e sono armate di fucili Kalashnikov.

Anche un videomessaggio diffuso il secondo giorno di guerra da Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica, sottolineava questa mobilitazione.

Considerato una figura riformista all'interno dell'establishment politico e un potenziale candidato alla nomina a prossimo leader supremo, Khomeini si rivolse ai sostenitori del governo nel suo messaggio:

"Da oggi fino alla fine della guerra, è un obbligo per tutti essere presenti sul campo e nelle moschee. Il nemico può interrompere le comunicazioni, ma le nostre roccaforti sono le moschee, le nostre roccaforti sono le piazze. Ogni città e ogni piazza devono essere presidiate da persone che, pur indossando abiti neri, sostengono fermamente gli ideali della rivoluzione."

Il riferimento agli abiti neri richiama la storica rivolta di Siah Jamegan, che significa "vestiti neri", che pose fine al califfato omayyade e portò al potere il califfato abbaside.

Le dichiarazioni di Khomeini, insieme allo spiegamento di forze militari in regioni sensibili e alla crescente presenza di unità Basij nelle principali città, confermano come le autorità stiano mobilitando sostenitori e reti di milizie in tutto il Paese per possibili disordini o scontri armati all'interno dell'Iran.

(Traduzione de l'Antidiplomatico)