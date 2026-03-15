La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

Un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato che Pechino chiede un cessate il fuoco immediato e si è rifiutato di specificare se la Cina potrebbe inviare mezzi navali nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla CNN. "Tutte le parti hanno la responsabilità di garantire un approvvigionamento energetico stabile e senza ostacoli", ha affermato il funzionario.

Il rappresentante cinese ha aggiunto: "In quanto amico sincero e partner strategico dei paesi mediorientali, la Cina continuerà a rafforzare la comunicazione con le parti interessate, comprese le parti in conflitto, e a svolgere un ruolo costruttivo nella de-escalation e nel ripristino della pace".

In precedenza, sabato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di aspettarsi che "Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri" inviassero navi da guerra per liberare le rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i paesi che ricevono petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz hanno l'obbligo di "garantire la sicurezza" di questo passaggio marittimo, impegnandosi a fornire loro assistenza in tal senso.

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