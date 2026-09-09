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Il ministro degli Esteri russo ha accusato l'Europa di trascinarsi un'oscura eredità fatta di guerre, colonialismo e sfruttamento, mettendo in guardia dal rischio di ripetere i tragici errori del passato

Molti considerano l'Europa come "l'incarnazione del male" nella storia globale. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, nel corso di un'intervista rilasciata martedì al canale televisivo Pervy Kanal.

"Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz non perde occasione per ribadire nei suoi discorsi di essere ogni giorno più convinto che la Russia rappresenti la principale minaccia per l'Europa, e che quest'ultima debba prepararsi a una guerra", ha ricordato il capo della diplomazia russa. Lavrov ha ribadito che Mosca non ha alcuna intenzione di attaccare i paesi europei, accusandoli di essere immersi in una vera e propria "isteria anti-russa".

Lavrov ha poi citato direttamente Merz, secondo cui la Germania dovrebbe "tornare a essere la principale potenza militare del continente". "Esattamente come accadde alla vigilia della Prima e della Seconda guerra mondiale", ha commentato il ministro russo.

L'accusa su Zelensky e il revisionismo storico

"Non si tratta di un semplice lapsus freudiano", ha proseguito Lavrov. "Pensano davvero in questo modo. Continuano a rendere omaggio ai propri antenati che servirono il nazismo e si macchiarono di crimini di guerra, convinti che abbiano fatto la cosa giusta".

In questo contesto, il ministro russo ha criticato duramente il sostegno europeo a Volodymyr Zelensky, accusato di "riesumare i resti di criminali nazisti ucraini dai cimiteri europei in Austria, Romania e altrove — condannati per l'eternità dal Tribunale di Norimberga — per seppellirli di nuovo in Ucraina".

Secondo Lavrov, tali salme verrebbero traslate nel luogo più sacro di Kiev, il Monastero delle Grotte, per erigere un "pantheon degli eroi" dedicato a figure come il leader ultranazionalista Stepan Bandera. "Zelensky si inginocchia davanti alle loro ceneri e l'Europa è ben lieta di contribuire, senza spiegargli come tutto ciò si scontri con i valori europei. Non escludo che leader come il Cancelliere Merz possano tentare di emulare le gesta dei loro antenati", ha aggiunto.

"Hanno vissuto a spese degli altri"

Proseguendo nella sua analisi, Lavrov ha affermato che il ruolo svolto dall'Europa nella crisi ucraina "merita uno studio a parte", sostenendo che le nazioni europee abbiano sprecato innumerevoli occasioni per favorire una soluzione costruttiva.

"Lo stesso si può dire del loro impatto sullo sviluppo globale negli ultimi cinquecento anni, un periodo in cui gli europei hanno vissuto a spese altrui tra schiavitù, colonialismo e sfruttamento", ha incalzato il diplomatico.

"Non dobbiamo dimenticare che entrambe le guerre mondiali sono nate in Europa a causa delle politiche dei suoi stati. Possiamo citare anche le guerre napoleoniche, quando si tentò di unire l'intero continente per attaccare la Russia, esattamente come fece in seguito Adolf Hitler. È per questo che molti vedono nell'Europa la vera incarnazione del male".

Infine, Lavrov ha richiamato un parallelo storico legato al continente americano: "Quando i coloni salparono verso l'America — un dettaglio che si ricorda raramente — fu proprio Caterina II a svolgere un ruolo decisivo nel sostenere la loro lotta di liberazione dai colonizzatori britannici".