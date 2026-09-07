Germania, terremoto elettorale: l’AfD sfonda al 44,5%

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I primi risultati delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt delineano un forte successo dell’AfD, che raggiunge il 44,5%, con un balzo di oltre 23 punti rispetto alla precedente tornata. La CDU crolla al 18,5%, mentre Linke e SPD si attestano entrambe al 9%. I Verdi ottengono l’8,5%, mentre il BSW si ferma al 4,8%. Il risultato dell’AfD, guidata da Ulrich Siegmund, conferma le previsioni della vigilia e apre un nuovo fronte di tensione per la politica tedesca.

Il partito diventa infatti la forza nettamente dominante nel Land, pur non avendo da solo i numeri per formare un governo. Il voto assume così un peso nazionale ben superiore alle dimensioni della Sassonia-Anhalt: appena il 3% circa della popolazione tedesca vive nel Land, ma il risultato viene considerato un possibile indicatore delle trasformazioni politiche in corso.

La questione centrale sarà ora la formazione della maggioranza. Il tradizionale “cordone sanitario” contro l’AfD rende infatti complessi gli scenari di coalizione e potrebbe costringere CDU e SPD a valutare anche un’alleanza con la Linke. Una scelta destinata a riaprire profonde divisioni all’interno della coalizione di governo e a mettere ulteriormente sotto pressione il cancelliere Friedrich Merz.

La Sassonia-Anhalt potrebbe quindi rappresentare soltanto l’inizio di una fase di forte instabilità politica, in vista delle prossime elezioni regionali, tra cui quelle di Berlino e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore previste per il 20 settembre.



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