L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili



di Cira Pascual Marquina (Venezuela)



Per più di due decenni è stato facile solidarizzare con la Rivoluzione Bolivariana. Caracas è arrivata a essere una sorta di capitale politica per una sinistra internazionale eterogenea: militanti di partito e sindacalisti, antiimperialisti e intellettuali e, sempre più spesso, persone la cui relazione con la politica era mediata dai social network. Arrivavano a congressi, riunioni ed elezioni. Venivano ospitati in hotel di lusso, si riunivano con funzionari di governo e, in alcuni casi, con comuneros e attivisti di base. Poi tornavano a casa portando con sé le immagini e gli argomenti di una rivoluzione che, per gran parte di quel periodo, avanzava nonostante la tremenda pressione esercitata dall'imperialismo sul processo.

Questa storia è importante. Il Venezuela ha aperto uno spazio politico e materiale in cui persone di diverse parti del mondo hanno potuto riunirsi, scambiare esperienze e immaginare un progetto comune. Gli incontri internazionali organizzati durante gli anni di Chávez e Maduro hanno fatto parte di uno sforzo più ampio per costruire una nuova geografia politica in America Latina e nel Sud Globale. Hanno collaborato a mantenere reti, amicizie, campagne e forme di cooperazione politica che altrimenti sarebbe stato difficile stabilire. Sarebbe meschino e storicamente inesatto liquidare queste esperienze semplicemente perché le condizioni che le hanno rese possibili sono cambiate da allora, o perché alcuni visitatori si sono sentiti attratti tanto dai privilegi accordati loro dalla rivoluzione quanto dal compito di costruirla.

C'era, tuttavia, un tetto per questa forma di solidarietà. Le condizioni materiali permettevano di partecipare alla rivoluzione senza condividerne i rischi o le crescenti difficoltà quotidiane affrontate dai venezuelani del popolo lavoratore a causa del blocco imperialista. Il governo stesso lo ha reso possibile: attraverso un grande sforzo di organizzazione e sacrificio collettivo, ha sviluppato la capacità di accogliere migliaia di visitatori, organizzare eventi e fornire alloggio, permettendo così al visitatore internazionalista di vivere la rivoluzione senza essere toccato dalle privazioni che pativano i venezuelani e, spesso, al margine degli intensi dibattiti che si svolgevano nelle basi. Questo internazionalismo esigeva poco da chi lo praticava e offriva ricompense ai visitatori, ma è stato utile.

La situazione è cambiata drasticamente. Dal 3 gennaio, quando l'imperialismo statunitense ha bombardato obiettivi in Venezuela e sequestrato il presidente Nicolás Maduro e la deputata Cilia Flores, il Processo Bolivariano è entrato in un periodo molto più difficile, segnato da ripiegamenti tattici, nuove contraddizioni ed eventi che hanno ristretto alcuni dei cammini aperti dalla rivoluzione. Per ora, non si tratta di un semplice arretramento, ma di un'inversione di marcia che chiude certe possibilità, lasciando però intatto il terreno sul quale continua il processo radicale di costruzione delle comuni.

Per molti internazionalisti che hanno viaggiato in Venezuela prima del 3 gennaio, il progetto comunale era, in gran misura, al margine della loro partecipazione politica alla rivoluzione, sebbene molti abbiano effettuato visite di due o tre ore a qualche comuna di Caracas. Tuttavia, il discorso attorno alla comuna è diventato un pilastro centrale della difesa internazionale della Rivoluzione Bolivariana. Questo accento non era infondato. Oggi le comuni costituiscono la principale riserva strategica della rivoluzione, sebbene il loro sviluppo rimanga fortemente disuguale.

Il processo rivoluzionario venezuelano non è giunto al termine. L'esperienza politica accumulata in più di due decenni rimane viva in molte comuni, così come le capacità forgiate attraverso anni di lotta. E, cosa forse ancora più importante, le comuni continuano a esistere come spazi vivi di resistenza, organizzazione, produzione, deliberazione e potere popolare, sebbene con livelli molto diversi di sviluppo e coscienza politica.

Nella sua espressione migliore, l'internazionalismo è una relazione di impegno politico reciproca — sebbene non necessariamente simmetrica — tra forze organizzate: uno scambio di capacità tra popoli organizzati che riconoscono che le loro lotte fanno parte di un terreno storico comune. Le condizioni materiali degli ultimi due decenni hanno reso possibile un'altra relazione, più semplice. Per comprendere ciò che è cambiato è necessario essere precisi riguardo a questa storia e a ciò che la congiuntura attuale esige da chi desidera rimanere dalla parte del popolo lavoratore del Venezuela. Gli internazionalisti devono rivolgere lo sguardo verso le comuni, perché è lì che rimane viva la riserva strategica della rivoluzione.

Alcuni internazionalisti che hanno scritto sulle comuni, spesso a partire da brevi incontri con esse, ora leggono i ripiegamenti degli ultimi mesi come un tradimento e si affrettano a prescrivere dalla distanza ciò che i venezuelani dovrebbero fare. Dal canto loro, le comuni stesse sono immerse nel difficile compito di navigare in queste contraddizioni invece di patrocinare una rottura con il processo, come usano fare alcuni opinologi del nord da dietro la tastiera. Dalla nostra prospettiva in Venezuela, il compito è diverso da quello proposto dai visitatori di un tempo: spetta a noi costruire un cammino da seguire in un mare di condizioni genuinamente complesse, genuinamente difficili e, con tutto ciò, genuinamente nostre da superare.







Una congiuntura unica per l'internazionalismo

C'è una differenza importante tra la situazione del Venezuela e quella di Cuba. Il Venezuela ha subito un colpo diretto alla sua capacità istituzionale e politica, mentre Cuba continua a subire gli effetti materiali di un blocco genocida. Ciononostante, entrambe le situazioni richiedono un'attenzione rinnovata da parte degli internazionalisti, ed entrambe affrontano un'offensiva imperialista ampliata le cui forme e intensità differiscono da un paese all'altro.

Tuttavia, l'offensiva non si limita al Venezuela o a Cuba. In tutta l'America Latina, la classe lavoratrice affronta un'avanzata reazionaria che assume diverse forme: governi fascisti e di estrema destra stanno avanzando in paesi come la Colombia, El Salvador, il Cile e l'Argentina; altri Stati rimangono profondamente subordinati al potere imperialista; e i governi progressisti ancora in piedi vivono in un ambiente sempre più ostile. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un rinnovato maccartismo si consolida con la criminalizzazione del dissenso e considera la solidarietà stessa come sovversione.

Oltre l'emisfero, il genocidio contro il popolo palestinese continua, parallelamente alla guerra che gli Stati Uniti e Israele conducono contro l'Iran. Queste lotte si sviluppano in condizioni distinte e richiedono forme di organizzazione diverse, ma appartengono a un momento storico in cui il potere imperialista sta diventando più aggressivo via via che la sua capacità di ottenere consenso si fa più fragile. José Martí chiamò questo momento «l'ora dei forni» (la hora de los hornos). Oggi il calore è distribuito in tutto il continente e molto oltre.

La forma di internazionalismo che si è configurata attorno al Venezuela negli ultimi due decenni è stata possibile grazie a un insieme di condizioni materiali particolari, e quelle condizioni sono cambiate. Ora si esige che la solidarietà vada oltre la mera assistenza, e la domanda è che cosa debba significare questo cambiamento in ciascuno di questi ambiti. In Venezuela, parte della risposta ha iniziato a emergere attraverso una serie di brigate auto-organizzate che hanno viaggiato nel paese negli ultimi mesi, cercando soprattutto di andare all'incontro con le forze popolari e comunali che continuano a organizzarsi in questo contesto difficile.







Brigate: una vecchia pratica in nuove condizioni

L'internazionalismo rivoluzionario ha una lunga storia in America Latina, e i suoi precedenti più importanti risultano utili precisamente perché è stato trattato come una pratica politica materiale.

La concezione dell'internazionalismo del Che Guevara era inseparabile dalla convinzione che la lotta antiimperialista non potesse essere divisa in scomparti nazionali isolati. Una vittoria o una sconfitta in un luogo avrebbe alterato lo scenario in un altro. Il tipo di internazionalismo rivoluzionario di Cuba ha dato a questo principio un'ordinaria forma materiale, inviando medici, maestri, tecnici, soldati e quadri politici molto oltre l'isola. L'internazionalismo cubano ha trasformato, ripetutamente, le risorse e la conoscenza prodotte da una rivoluzione in capacità disponibili per altri popoli, che spesso si sono manifestate sotto forma di brigate.

Quell'internazionalismo non può semplicemente essere ricreato. La storia non si ripete in modo identico, e le condizioni che hanno permesso alla Cuba rivoluzionaria di agire internazionalmente a quella scala erano storicamente specifiche. Ma la domanda sottostante persiste: che cosa significa per un'organizzazione rivoluzionaria o per un processo popolare mettere parte della propria forza accumulata a disposizione di un altro?

L'esperienza venezuelana degli ultimi mesi punta verso una possibile risposta. Pochi giorni dopo il bombardamento del 3 gennaio, la PUPSOC, un'organizzazione di massa del sud-ovest della Colombia, si è mobilitata verso il Venezuela con una cinquantina di persone su un autobus sgangherato. Molti di loro erano contadini. Viaggiavano con il proprio cibo, i propri utensili da cucina e i mezzi per sussistere durante il viaggio. Non sono arrivati perché il Venezuela potesse offrire loro condizioni comode; sono venuti perché comprendevano che ciò che stava accadendo in Venezuela era una questione che li riguardava come popolo organizzato.

C'è una differenza considerevole tra viaggiare su invito, perché si è stati invitati a un evento internazionale, e intraprendere un lungo viaggio perché l'organizzazione in cui si milita ha deciso che una lotta che ha luogo in un altro paese fa parte del suo orizzonte politico. Il primo caso può generare un'importante solidarietà, e così è stato per anni. Il secondo punta a una relazione diversa, più sostantiva, in cui le persone arrivano con la propria esperienza politica e con qualcosa di concreto da apportare, mentre imparano e scambiano esperienze, nel caso venezuelano, con i comuneros che seminano i semi del socialismo territoriale in un paese sotto assedio.

Lasciando da parte il cosiddetto internazionalismo degli intellettuali di sinistra, principalmente quelli del Nord Globale, che pontificano sulla nostra rivoluzione e dettano, dalla distanza, ciò che i venezuelani del popolo lavoratore dovrebbero fare — un passatempo preferito per molti dal 3 gennaio —, il riemergere di brigate rivoluzionarie e auto-organizzate è il cambiamento più importante che si sta verificando nell'internazionalismo sostantivo verso il Venezuela oggi. Non si tratta più dei saloni di hotel a cinque stelle pieni di gente felice di essere in Venezuela e ancora più felice di vedersi tra loro. Ora stiamo parlando di persone che si auto-organizzano per venire in Venezuela, imparare da ciò che rimane politicamente vivo nonostante le difficoltà e passare del tempo con le comuni che continuano — in modo disuguale e sotto una pressione considerevole — a organizzare la vita collettiva mentre pensano alla strategia che ci caverà dal forno calato dal Nord.







Apprendimento tra territori

Nelle ultime settimane, tre brigate internazionaliste auto-organizzate hanno visitato la Comuna Socialista El Panal a Caracas. Ciascuna proviene da una tradizione politica diversa, ma tutte arrivano con le stesse domande: Che cosa sta succedendo in Venezuela? Quali lezioni si possono imparare? Che cosa si può fare?

La prima, organizzata dall'organizzazione internazionalista Ítaca intitolata ad Alí Primera, ha riunito giovani militanti dei Països Catalans, le cui tradizioni politiche includono una lunga storia di organizzazione territoriale e assembleare orientata a rompere con l'individualizzazione e il dispotismo del capitale. Il loro incontro con El Panal è iniziato con qualcosa di apparentemente semplice: passare del tempo nel territorio, ascoltare, fare domande ai comuneros e permettere che questi, a loro volta, ne facessero a loro. Gli scambi sono stati produttivi precisamente perché nessuna delle parti si è avvicinata all'altra come a una tela bianca. I militanti catalani hanno riconosciuto nella democrazia diretta della comuna qualcosa che seguiva la loro stessa esperienza, sebbene la collocassero in un contesto geopolitico diverso; i comuneros venezuelani, dal canto loro, hanno conosciuto pratiche collettive forgiate nel seno della lotta per l'indipendenza e il socialismo nel cuore dell'impero.

La seconda brigata, intitolata a Tamara Bunke, ha riunito militanti del Congreso de los Pueblos della Colombia; Jarqui ed Endavant, organizzazioni socialiste del Paese Basco e della Catalogna; attivisti del Movimento dei Lavoratori Senza Terra (MST) del Brasile; e NODAL, il portale di notizie argentino che copre l'America Latina e i Caraibi da una prospettiva popolare. Su questo punto, la conversazione ruotava costantemente attorno a una questione chiave: la strategia. Che cosa significa costruire potere popolare in condizioni molto difficili e come deve relazionarsi l'organizzazione territoriale con l'obiettivo politico più ampio dell'emancipazione collettiva?

La relazione tra la Fuerza Patriótica Alexis Vive (FPAV) e la Comuna El Panal offre un'espressione concreta di una questione ampiamente dibattuta con i brigatisti: la relazione dialettica tra l'organizzazione di quadri (FPAV) e l'organizzazione di massa (Panal). In El Panal, la FPAV fornisce orientamento politico e sostiene una visione rivoluzionaria a lungo termine, mentre le assemblee sono lo spazio in cui si prendono le decisioni sulla terra, la distribuzione e la vita collettiva. Il problema è antico nella politica rivoluzionaria: come possano svilupparsi congiuntamente l'organizzazione di quadri e l'organizzazione di massa, rafforzandosi a vicenda senza che l'una sostituisca l'altra.

La terza brigata, organizzata da ALBA Movimientos e intitolata a Fidel Castro, ha riunito più di trenta giovani militanti di tutto il continente in un programma che combinava formazione politica e visite a spazi di potere popolare, tra cui El Panal. Insieme ai comuneros, la brigata ha dipinto un murale sulle pareti della comuna in onore dei trentadue internazionalisti cubani uccisi il 3 gennaio difendendo il presidente Maduro. I loro nomi sono stati posti accanto a enormi ritratti già presenti sulle pareti della comuna: quello del generale Qasem Soleimani e quello del comandante Mohammed Sinwar. Ciò che ha unito le organizzazioni latinoamericane presenti nella brigata è stato un orizzonte politico condiviso: l'unità dei popoli latinoamericani, la lotta contro l'imperialismo e la convinzione che l'emancipazione debba essere costruita attraverso l'organizzazione e il lavoro collettivo del popolo. Il murale risultante trasmetteva tanto quanto qualsiasi discussione: un gruppo di internazionalisti cubani, un generale iraniano e un comandante palestinese, uniti su una stessa parete come tre fronti di una medesima guerra contro l'imperialismo.

Nel loro insieme, le tre brigate puntano verso un modo di pensare l'internazionalismo più vicino alla vecchia idea rivoluzionaria che al modello congresso-hotel: quello di ora è un internazionalismo misurato da ciò che popoli organizzati possono mettere a disposizione di altri. Un'organizzazione contadina apporta forme di lavoro territoriale sviluppate nelle campagne colombiane; militanti catalani e baschi apportano tradizioni assembleari forgiate dalle loro stesse lotte; comuneros venezuelani apportano decenni di sperimentazione con l'autogoverno. Ciascuna parte riparte con più capacità di quante ne avesse al suo arrivo, altrimenti lo scambio non ha assolto al suo compito.







Ciò che rimane

La difficoltà del momento venezuelano rende questo tipo di scambi più significativo, non meno. La Rivoluzione Bolivariana non ha seguito una linea retta verso il socialismo; la sua storia include avanzate e sconfitte, aperture e chiusure, momenti di mobilitazione di massa e periodi di esaurimento, iniziative radicali e ripiegamenti. La congiuntura attuale ha portato alla luce alcune di queste contraddizioni con particolare forza. Pertanto, questo è il momento di precisare che cosa intendiamo quando parliamo dell'irreversibilità dei processi rivoluzionari. Alcune conquiste politiche possono essere rovesciate, le istituzioni indebolite, le politiche cambiate e le strutture economiche riorientate. Non eravamo arrivati a un punto in cui le avanzate della Rivoluzione Bolivariana fossero diventate completamente irreversibili; pretendere il contrario offuscherebbe una delle lezioni centrali del momento attuale.

L'esperienza accumulata di un popolo ha, tuttavia, una temporalità diversa. Ciò che si impara attraverso l'esercizio del potere popolare non risiede nelle istituzioni. Coloro che hanno imparato a deliberare nelle assemblee comunali, a organizzare la produzione collettivamente, coloro che hanno partecipato a lotte per la terra, organizzazioni di quartiere, lotte operaie, missioni ed esperimenti comunitari, conservano ancora quella conoscenza pratica: come negoziare le contraddizioni, distribuire le risorse, gestire la burocrazia, difendere il territorio o governare qualche parte della vita collettiva. Una politica può essere rovesciata; una capacità forgiata attraverso anni di pratica non scompare dall'oggi al domani.

I rovesci attuali della Rivoluzione Bolivariana sono reali, sebbene non definitivi: la storia è arretrata sotto alcuni aspetti senza tornare al punto di partenza. Questo è importante per l'internazionalismo, giacché ciò modifica sia quello che c'è da difendere sia quello che c'è da imparare. Il compito consiste nel riconoscere le capacità politiche che ancora sussistono e nel costruire relazioni con chi continua a organizzarsi e a lottare, sia qui sia all'estero.







Fate quello che fanno i movimenti

I movimenti con una costruzione genuina si sono avvicinati al Venezuela in modo molto diverso da quello di molti intellettuali della sinistra internazionale, i quali l'hanno trasformato principalmente in un oggetto di giudizio: monitorando ogni concessione, interpretando ogni dichiarazione, identificando ogni errore politico ed, eventualmente, annunciando che la rivoluzione è praticamente finita (la maggior parte lo fa, generalmente, da una notevole distanza). Al contrario, i movimenti arrivano con la propria esperienza politica accumulata e, quando possibile, utilizzano le proprie risorse. Passano del tempo con i comuneros, percorrono i territori, cucinano insieme, dibattono la strategia e si chiedono che cosa possano imparare gli uni dagli altri.

Il punto di partenza di un movimento è diverso perché la sua gente sa già che cosa significhi organizzarsi sotto pressione e sostenere il lavoro collettivo quando le risorse scarseggiano; essendo così, le loro visite diventano un'occasione per esplorare che cosa si possa costruire insieme. Vanno oltre il semplice tracciare un bilancio di ciò che accade in Venezuela. I movimenti con un reale lavoro politico proprio tendono a comprendere che una relazione internazionalista debba essere reciproca, che la solidarietà implichi tanto l'imparare quanto il dare, e che l'utilità politica di un incontro dipenda, parzialmente, dal fatto che entrambe le parti ripartano con più capacità di quante ne avessero al momento di unirsi. Questa può essere una delle lezioni più utili del momento presente: l'internazionalismo si può ricostruire attraverso le pratiche delle persone organizzate, anziché attraverso l'“autorità” degli osservatori.

Per chi è ancora interessato al Venezuela, la sfida è, pertanto, piuttosto semplice: fate quello che fanno i movimenti — e per movimenti intendo forze organizzate con una reale pratica politica propria: partiti rivoluzionari, organizzazioni di base, sindacati, movimenti contadini, ecc. Venite con domande, non con verdetti. Venite con la vostra esperienza. Venite preparati a imparare e a contribuire. Venite nei territori dove la gente si sta organizzando. Venite nelle comunas.

La sinistra internazionale non deve fare del Venezuela il centro di tutto. Oggi Cuba esige una solidarietà urgente e militante, e le lotte che si sviluppano in America Latina e negli Stati Uniti fanno parte dello stesso ampio contesto storico, così come il genocidio contro il popolo palestinese a Gaza e la guerra che gli Stati Uniti e Israele stanno perpetrando contro l'Iran. Questi sono fronti distinti che nascono da condizioni diverse, ma che, nel loro insieme, rivelano la stessa pericolosa espansione di una potenza imperialista la cui violenza è diventata più temeraria via via che la sua posizione storica si è fatta più precaria.

Tuttavia, quando c'è interesse per il processo venezuelano, è possibile trasformare quell'interesse in qualcosa di più utile di un semplice commento. L'«ora dei forni» di Martí descrive precisamente questo tipo di momento: un periodo di calore intenso e di pericolo in cui il risultato è incerto, ma in cui le forze politiche vengono messe alla prova e si foriano. La sua metafora non contiene né la comodità dell'ottimismo né la paralisi della disperazione: il forno è pericoloso perché trasforma le cose, ma produce anche luce. Decenni dopo, il Che avrebbe posto le parole di Martí in cima al suo appello alla lotta internazionale, estendendo quella luce oltre Cuba verso un orizzonte continentale.

Il Venezuela è uno dei forni di oggi, giacché affronta un'estrema pressione imperialista mentre alcune comuni continuano ad aprire la strada verso il socialismo. Cuba è un altro, sotto un blocco che cerca di rendere materialmente impossibile la sopravvivenza della rivoluzione. La Palestina è un altro, soffrendo un genocidio perpetrato sotto gli occhi di tutti; l'Iran ne è un altro ancora, affrontando una guerra degli Stati Uniti e di Israele contro la sua sovranità. In tutta l'America Latina, i movimenti popolari affrontano la reazione, la fascistizzazione, la dipendenza e la rinnovata affermazione del potere statunitense; e persino negli Stati Uniti gli organizzatori stanno affrontando un ambiente politico in cui il dissenso e la solidarietà sono trattati sempre più come oggetti di repressione. Ciascuno di questi forni ha la sua temperatura, la sua storia, le sue contraddizioni; il compito non è classificarli, ma comprendere che cosa significhi stabilire relazioni tra chi lavora in ciascuno di essi.

Il processo rivoluzionario del Venezuela sta entrando in un periodo difficile e incerto: le sue contraddizioni sono reali, così come lo è ciò che ha accumulato. Forse è proprio questo il terreno sul quale si possa ricostruire un internazionalismo diverso: basato sulla reciprocità, sullo scambio di capacità politiche e sul riconoscimento che nessun popolo rivoluzionario possa emanciparsi isolato. Le comunas sono ancora qui, e i movimenti continuano a lavorare al loro interno.

È l'ora dei forni, e ciò che importa ora è la luce che produrremo insieme.





(Traduzione di Geraldina Colotti)