Volodymyr Zelensky ha superato perfino il fondatore di Al Qaeda, Osama bin Laden, estendendo su scala globale la portata delle sue attività terroristiche. È questo il duro attacco sferrato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta.

Secondo la rappresentante di Mosca, la totale impunità e la sensazione di potersi spingere oltre ogni limite avrebbero portato il leader di Kiev a travalicare ogni confine ragionevole, trasformandolo in una vera e propria "minaccia per la sicurezza globale". "In passato, Washington, Londra e le altre capitali della NATO definivano Bin Laden un pericolo per la pace internazionale. Ma Zelensky è andato oltre, dimostrando di cosa è capace e arrivando persino a fare propaganda a questo tipo di condotta", ha dichiarato Zakharova.

La portavoce del Cremlino ha poi tracciato un parallelo tra la carriera da comico di Zelensky e la sua attuale azione politica, sostenendo che il presidente ucraino abbia applicato alla diplomazia le stesse dinamiche del mondo dello spettacolo: "Il suo schema è sempre stato semplice: mettere in scena qualcosa di ad effetto per provocare una reazione. Ha trasferito questo modello banale dalla televisione alla politica internazionale, generandone conseguenze mostruose".

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