Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

Secondo quanto riferito da funzionari del gruppo, un attacco aereo del 9 marzo ha colpito una base nel nord dell'Iraq appartenente alle Unità di mobilitazione popolare (PMU), un'ala delle forze armate irachene che gode del sostegno dell'Iran.

L'AFP ha riferito che un funzionario delle PMU ha attribuito l'attacco alle forze statunitensi, affermando che ha colpito una base nei pressi della città di Bartella, nei pressi della città di Mosul, nel governatorato di Ninive.

La PMU è stata fondata nel 2014, dopo che il leader religioso sciita Ali Sistani ha chiesto volontari per combattere l'ISIS dopo la presa di Mosul da parte del gruppo terroristico.

Il gruppo ricevette il sostegno del famoso generale iraniano Qassem Suleimani e in seguito venne incorporato nelle forze armate irachene.

Esiste una certa sovrapposizione tra le PMU e i gruppi armati sciiti che operano sotto l'egida della Resistenza islamica in Iraq (IRI), tra cui Kataib Hezbollah e Asaib Ahl al-Haq, che ricevono il sostegno dell'Iran.

Da allora, membri di altri gruppi religiosi iracheni, tra cui sunniti, yazidi e cristiani, si sono uniti alle PMU.

Non si segnalano vittime nell'attacco di Bartella, avvenuto nel contesto della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio.

Dall'inizio della guerra in Iran, le basi appartenenti alle PMU sono state colpite più volte dagli attacchi statunitensi, mentre gruppi di resistenza affiliati alle PMU avrebbero effettuato attacchi contro obiettivi statunitensi.

Il 6 marzo, un drone ha colpito un hotel a Erbil, capitale della regione del Kurdistan iracheno (IKR), dove alloggiava personale militare statunitense. Ashab al-Kahf, un gruppo di resistenza iracheno, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Non si sono registrate vittime.

Il giorno seguente, un attacco con i droni ha preso di mira l'aeroporto di Erbil, dove le forze statunitensi hanno una base.

L'IRI si è poi attribuito la responsabilità dell'attacco. "I nostri coraggiosi uomini hanno preso di mira la base aeroportuale di Erbil, occupata dagli americani, con due droni, che hanno colpito con successo i loro obiettivi", aveva rivendicato il gruppo in una nota.

L'attacco è stato effettuato in risposta all'uccisione da parte di Israele della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei il primo giorno di guerra. L'attacco è stato lanciato in adempimento del loro "dovere religioso" e "come rappresaglia per l'aggressione sionista-americana", aveva precisato l'organizzazione nel comunicato.

In precedenza, nella stessa giornata, erano stati lanciati missili contro il perimetro dell'ambasciata statunitense a Baghdad, spingendo il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani a ordinare alle forze di sicurezza di ricercare i responsabili.

Il 5 marzo, elicotteri di cui non è stata possibile stabilire l'appartenenza hanno paracadutato truppe straniere in una zona desertica nei pressi della città di Najaf, nell'Iraq centrale.

Un'unità dell'esercito iracheno si è avvicinata alle forze sconosciute, credendo che si trattasse di truppe statunitensi. Il gruppo sconosciuto ha aperto il fuoco sugli iracheni, uccidendo un soldato e ferendone altri due.

Una fonte della sicurezza ha dichiarato ad Al-Hurra che "le informazioni quasi certe indicano che si tratta di una forza israeliana", aggiungendo che "la forza ha installato radar di disturbo e tracciamento per monitorare droni e missili lanciati dall'Iraq e dall'Iran".