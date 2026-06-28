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L'Iran contrattacca con missili balistici. Il comunicato delle Guardie rivoluzionarie

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L'Iran contrattacca con missili balistici. Il comunicato delle Guardie rivoluzionarie

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La Marina e l'Aeronautica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane hanno lanciato, tra le 2 e le 3 di domenica mattina (ora locale), missili balistici e droni contro otto «infrastrutture importanti» degli Stati Uniti nella regione, in risposta alle ultime aggressioni militari di Washington contro la Repubblica Islamica.

Gli attacchi dell'Iran erano diretti contro le strutture della base aerea Ali Al Salem in Kuwait, utilizzata dagli Stati Uniti insieme all'Aeronautica Militare kuwaitiana, e il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti nel porto di Mina Salman, nella capitale del Bahrein.

In un comunicato, la Guardia Rivoluzionaria ha accusato il «nemico aggressore» di aver attaccato questa mattina presto cinque postazioni costiere del proprio paese con il pretesto dell'intervento delle forze iraniane in seguito al passaggio di «un'imbarcazione non autorizzata».

Ha inoltre affermato che d'ora in poi si agirà con maggiore fermezza rispetto al passato contro le navi che violano le norme stabilite da Teheran per la navigazione nello Stretto di Hormuz. «Qualsiasi aggressione da parte del nemico, sotto qualsiasi pretesto, riceverà una risposta decisa, anche se gli attacchi sono diretti contro obiettivi di minore importanza, come è avvenuto ieri sera e stanotte», ha dichiarato, sottolineando che la violazione del cessate il fuoco contravviene alla prima clausola del memorandum d'intesa e «comporterà la sospensione totale di tutti i processi».

Il contesto

Le nuove ostilità rappresentano una grave violazione del memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran lo scorso 18 giugno, che prevedeva il cessate il fuoco, la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale. Le dichiarazioni dell'IRGC lasciano intendere che Teheran potrebbe sospendere l'intero accordo se gli attacchi statunitensi dovessero continuare, facendo precipitare la regione in un nuovo ciclo di violenza.

Al momento, né il Pentagono né il Comando Centrale degli Stati Uniti hanno commentato ufficialmente gli attacchi iraniani.

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