Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

La macchina della propaganda globale israeliana sta subendo crescenti pressioni legali dopo che influencer, consulenti e aziende mediatiche hanno intentato cause legali per milioni di shekel contro il governo, accusandolo di non aver pagato il lavoro svolto a sostegno della sua campagna di comunicazione internazionale durante il genocidio israeliano a Gaza, ha riportato il Calcalist il 5 marzo. Secondo Calcalist , molti degli individui coinvolti affermano di essere stati reclutati d'urgenza nel pieno della guerra per promuovere le narrazioni israeliane all'estero, solo per scoprire in seguito che il governo non aveva garantito adeguati accordi di pagamento.

Da allora le indagini hanno portato alla luce gravi irregolarità all'interno dell'ufficio del Primo Ministro, che ha preso il controllo dell'apparato di messaggistica internazionale di Israele dopo il crollo del Ministero dell'Informazione in seguito all'operazione Alluvione di Al-Aqsa nell'ottobre 2023.

Secondo quanto riferito, i funzionari hanno aggirato le procedure di gara formali e hanno invece ampliato i contratti esistenti con società di produzione private, che sono poi servite come canali per incanalare i pagamenti verso commentatori e consulenti filo-israeliani che operavano all'estero.

Molte di queste aziende ora affermano che lo Stato si è rifiutato di saldare i loro debiti.

Una società, Intellect Production and Publishing Group, ha intentato una causa chiedendo un risarcimento di circa 1,7 milioni di shekel (circa 552.000 dollari) dopo aver coperto i costi di viaggio e le operazioni mediatiche volte a contrastare le manifestazioni pro-Palestina durante le udienze presso la Corte internazionale di giustizia (ICJ).

L'ex portavoce del governo israeliano Eylon Levy è tra coloro che affermano che il governo deve ancora loro dei soldi per il lavoro svolto nell'ambito della campagna di comunicazione internazionale di Israele.

Secondo il rapporto Calcalist , la paga mensile di Levy di 41.125 shekel (poco più di 13.000 dollari) veniva instradata attraverso la società di produzione Intellect Production and Publishing Group, anziché essere pagata direttamente dallo Stato.

Un'altra azienda, Speedy Call, ha allestito uno studio di interviste aperto 24 ore su 24 all'interno del quartier generale militare di Kirya, utilizzato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e da altri alti funzionari.

L'azienda afferma che Israele ora si rifiuta di pagare più di 600.000 shekel (circa 200.000 dollari) per nove mesi di lavoro.

Le controversie sui pagamenti che si stanno sviluppando all'interno dell'apparato propagandistico israeliano stanno emergendo insieme a rivelazioni più ampie sulla portata della campagna di comunicazione globale di Tel Aviv durante la guerra a Gaza.

Indagini e documenti pubblici hanno dimostrato che le agenzie di pubbliche relazioni legate a Israele hanno pagato migliaia di dollari a post agli influencer dei social media statunitensi per promuovere online narrazioni pro-Israele.

I documenti presentati ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA) degli Stati Uniti hanno rivelato pagamenti pari in media a 7.000 dollari per post nell'ambito del cosiddetto "Progetto Esther", una campagna di propaganda volta a plasmare l'opinione pubblica su piattaforme come TikTok e Instagram a favore di Israele e a demonizzarne l'opposizione.

Israele ha già organizzato tour di influencer attentamente gestiti all'interno di Gaza, invitando personaggi dei social media a visitare i siti di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un mortale programma di aiuti tra Stati Uniti e Israele, nel tentativo di contrastare le notizie internazionali sulla carestia nell'enclave.

Le visite sono state presentate come prova che Israele stava facilitando l'assistenza umanitaria, nonostante l'ampia documentazione di numerose organizzazioni, tra cui l'ONU, dimostrasse che la carestia a Gaza era una conseguenza diretta delle restrizioni sistematiche imposte da Israele agli aiuti umanitari e del suo ostacolo alla consegna dei soccorsi.

Queste iniziative fanno parte di quello che gli stessi funzionari israeliani hanno descritto come l'"ottavo fronte" della guerra: una battaglia parallela sulla narrazione e sulla percezione combattuta attraverso piattaforme di social media, reti pubblicitarie e campagne digitali basate sull'intelligenza artificiale, progettate per plasmare l'opinione globale sulla guerra a Gaza.

