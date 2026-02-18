Abbonati / Sostienici
Roma, evento in diretta con il Gala del CMG per accogliere insieme il Capodanno cinese

Roma, evento in diretta con il Gala del CMG per accogliere insieme il Capodanno cinese


Nella prestigiosa sede della Fondazione "Creativi italiani" in Roma, lunedì 16 febbraio si è celebrato il capodanno lunare con un collegamento in diretta con il meraviglioso spettacolo di Gala del China Media Group in Cina. L'evento ha visto la partecipazione tra gli altri di Marina Altieri, segretario generale della fondazione Creativi Italiani, Carlo Marino di Euroasiatica news, Antonio Scialletti della Roma Business School, Carla Fermariello consigliera del Comune di Roma.

Michele De Gasperis, presidente dell'istituto Obor, ha accolto gli ospiti con i tradizionali hóngbao benauguranti. 





"Questa giornata ha rappresentato molto più di una ricorrenza festiva: è stata l’occasione per riaffermare una convinzione che ci accompagna da sempre — quella che la Via della Seta, prima ancora di essere un grande progetto infrastrutturale ed economico, sia soprattutto un ponte culturale tra popoli. Quando culture diverse si incontrano e si ascoltano, nasce una naturale forma di comprensione reciproca, preludio di pace e stabilità. Solo in un contesto stabile e armonioso, infatti, le imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, possono costruire relazioni economiche solide e durature nel tempo", ha sottolineato De Gasperis.



Tutti i partecipanti hanno voluto sottolineato il valore profondo di una tradizione millenaria e, attraverso di essa, rafforzare i legami tra Italia e Cina nel segno della stima, amicizia e cooperazione. "Rendere omaggio a questo nuovo inizio, sotto il segno del Capodanno lunare, significa dunque celebrare non solo una festa, ma anche la continuità di un cammino comune verso un futuro di collaborazione sempre più consapevole e condivisa", ha sottolineato De Gasperis. 





DAL CHINA MEDIA GROUP




Quasi 20 paesi e regioni nel mondo hanno designato la Festa di Primavera come festa ufficiale, e circa un quinto della popolazione mondiale la celebra in varie forme. Nel 2023, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che include ufficialmente la Festa di Primavera nel calendario delle festività delle Nazioni Unite. Il 4 dicembre 2024, "La Festa di Primavera - le pratiche sociali cinesi per celebrare l'anno nuovo tradizionale" è stata iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO. La Festa di Primavera, la festa tradizionale più importante per la nazione cinese, sta diventando sempre più una festa condivisa a livello mondiale, un vero e proprio banchetto culturale globale.

In questo contesto, il Gala della Festa di Primavera del China Media Group, con una storia di oltre 40 anni, si è evoluto dal suo simbolo originale di ricongiungimento familiare a un "cenone ricco di affetto" condiviso dai cinesi di tutto il mondo, diventando sempre più una vetrina attraverso cui le persone ovunque possono apprezzare la cultura del Capodanno cinese.

Il 16 febbraio, alla vigilia del capodanno cinese del 2026, un evento di amicizia culturale intitolato "Guardare il Gala del CMG per Accogliere l'anno nuovo secondo il calendario cinese" si è tenuto a Roma, in Italia. Oltre venti rappresentanti di vari settori italiani, tra cui politica, cultura, economia e commercio, si sono riuniti per accogliere insieme l'arrivo del nuovo anno secondo il calendario cinese guardando il Gala del CMG. Gli ospiti partecipanti, attraverso lo schermo e connessioni online, hanno sperimentato in modo immersivo l'atmosfera festiva, intensa e serena, del Capodanno cinese, percependo profondamente la presentazione artistica unica e affascinante del Gala. L'intera serata, ricca di esibizioni variegate, di forme diversificate e di momenti splendidi, ha ottenuto elevate valutazioni e calorosi elogi dal pubblico italiano presente. Gli ospiti partecipanti hanno celebrato con immensa gioia il Capodanno cinese assistendo alla diretta del Gala del China Media Group. Nell'immergersi nella cultura e nell'atmosfera uniche della Festa di Primavera cinese, hanno avuto modo di percepire il ritmo dello sviluppo della Cina e hanno quindi rivolto i loro più sentiti auguri per l'anno nuovo al popolo cinese e al CMG.

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

  • 09 Febbraio 2026 11:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all'orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Cortina 2026, la neve e i Nativi "invisibili"

Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili”

  • 10 Febbraio 2026 06:00
Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L'eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

  • 17 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell'attacco contro l'Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'1% è più ricco del 90% del mondo: i dati shock del World Inequality Report 2026

L'1% è più ricco del 90% del mondo: i dati shock del World Inequality Report 2026

  • 18 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

