Roma, evento in diretta con il Gala del CMG per accogliere insieme il Capodanno cinese



Nella prestigiosa sede della Fondazione "Creativi italiani" in Roma, lunedì 16 febbraio si è celebrato il capodanno lunare con un collegamento in diretta con il meraviglioso spettacolo di Gala del China Media Group in Cina. L'evento ha visto la partecipazione tra gli altri di Marina Altieri, segretario generale della fondazione Creativi Italiani, Carlo Marino di Euroasiatica news, Antonio Scialletti della Roma Business School, Carla Fermariello consigliera del Comune di Roma.



Michele De Gasperis, presidente dell'istituto Obor, ha accolto gli ospiti con i tradizionali hóngbao benauguranti.











"Questa giornata ha rappresentato molto più di una ricorrenza festiva: è stata l’occasione per riaffermare una convinzione che ci accompagna da sempre — quella che la Via della Seta, prima ancora di essere un grande progetto infrastrutturale ed economico, sia soprattutto un ponte culturale tra popoli. Quando culture diverse si incontrano e si ascoltano, nasce una naturale forma di comprensione reciproca, preludio di pace e stabilità. Solo in un contesto stabile e armonioso, infatti, le imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, possono costruire relazioni economiche solide e durature nel tempo", ha sottolineato De Gasperis.









Tutti i partecipanti hanno voluto sottolineato il valore profondo di una tradizione millenaria e, attraverso di essa, rafforzare i legami tra Italia e Cina nel segno della stima, amicizia e cooperazione. "Rendere omaggio a questo nuovo inizio, sotto il segno del Capodanno lunare, significa dunque celebrare non solo una festa, ma anche la continuità di un cammino comune verso un futuro di collaborazione sempre più consapevole e condivisa", ha sottolineato De Gasperis.









DAL CHINA MEDIA GROUP











Quasi 20 paesi e regioni nel mondo hanno designato la Festa di Primavera come festa ufficiale, e circa un quinto della popolazione mondiale la celebra in varie forme. Nel 2023, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che include ufficialmente la Festa di Primavera nel calendario delle festività delle Nazioni Unite. Il 4 dicembre 2024, "La Festa di Primavera - le pratiche sociali cinesi per celebrare l'anno nuovo tradizionale" è stata iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO. La Festa di Primavera, la festa tradizionale più importante per la nazione cinese, sta diventando sempre più una festa condivisa a livello mondiale, un vero e proprio banchetto culturale globale.

In questo contesto, il Gala della Festa di Primavera del China Media Group, con una storia di oltre 40 anni, si è evoluto dal suo simbolo originale di ricongiungimento familiare a un "cenone ricco di affetto" condiviso dai cinesi di tutto il mondo, diventando sempre più una vetrina attraverso cui le persone ovunque possono apprezzare la cultura del Capodanno cinese.

Il 16 febbraio, alla vigilia del capodanno cinese del 2026, un evento di amicizia culturale intitolato "Guardare il Gala del CMG per Accogliere l'anno nuovo secondo il calendario cinese" si è tenuto a Roma, in Italia. Oltre venti rappresentanti di vari settori italiani, tra cui politica, cultura, economia e commercio, si sono riuniti per accogliere insieme l'arrivo del nuovo anno secondo il calendario cinese guardando il Gala del CMG. Gli ospiti partecipanti, attraverso lo schermo e connessioni online, hanno sperimentato in modo immersivo l'atmosfera festiva, intensa e serena, del Capodanno cinese, percependo profondamente la presentazione artistica unica e affascinante del Gala. L'intera serata, ricca di esibizioni variegate, di forme diversificate e di momenti splendidi, ha ottenuto elevate valutazioni e calorosi elogi dal pubblico italiano presente. Gli ospiti partecipanti hanno celebrato con immensa gioia il Capodanno cinese assistendo alla diretta del Gala del China Media Group. Nell'immergersi nella cultura e nell'atmosfera uniche della Festa di Primavera cinese, hanno avuto modo di percepire il ritmo dello sviluppo della Cina e hanno quindi rivolto i loro più sentiti auguri per l'anno nuovo al popolo cinese e al CMG.