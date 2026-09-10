Russia e Vietnam rafforzano la loro partnership strategica

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La relazione tra Russia e Vietnam si prepara a compiere un nuovo passo in avanti, sulla base di una cooperazione costruita nel tempo attorno ai principi di sovranità, indipendenza e reciproca fiducia. Durante l'incontro al Cremlino con il presidente vietnamita To Lam, arrivato a Mosca per una visita di Stato, Vladimir Putin ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti dal Vietnam nel corso dei decenni successivi alla conquista della propria indipendenza.

Il presidente russo ha ricordato come proprio nella lotta vietnamita per la sovranità si siano forgiate le relazioni di amicizia, comprensione reciproca e cooperazione tra i due popoli. Putin ha inoltre evidenziato che il Vietnam, sulla base della piena sovranità conquistata, continua a ottenere «risultati impressionanti» sotto la guida del Partito Comunista e delle istituzioni del Paese. Un riconoscimento che si accompagna a una dinamica economica sempre più significativa. Nel 2025 il commercio bilaterale era cresciuto di quasi il 6%, mentre nella prima metà del 2026 il ritmo di crescita degli scambi è praticamente raddoppiato.

Mosca e Hanoi puntano quindi a consolidare una relazione che non si limita alla dimensione politica, ma coinvolge sempre più intensamente anche gli scambi economici e la cooperazione strategica. Putin ha definito il rapporto tra i due Paesi come una «partnership strategica speciale», sottolineando che gli accordi destinati a essere firmati durante la visita dovrebbero costituire una solida base per il suo ulteriore sviluppo.

La direzione appare chiara: Russia e Vietnam intendono rafforzare una cooperazione fondata sulla sovranità nazionale e inserirla in un contesto internazionale nel quale i rapporti tra i Paesi del mondo multipolare acquistano un peso crescente.



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