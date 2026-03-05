Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

Il 4 marzo QatarEnergy (QE) ha dichiarato lo stato di "forza maggiore" e ha annunciato la chiusura completa dei principali impianti di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL), mettendo a rischio circa un quinto dell'approvvigionamento globale di GNL se l'interruzione dovesse persistere.

Due fonti a conoscenza della questione hanno riferito a Reuters che la compagnia energetica statale Qatar Energy (QE) ha iniziato a ridurre le operazioni all'inizio di questa settimana e mercoledì interromperà completamente la liquefazione del gas.

Si prevede che la chiusura avrà ripercussioni sulle esportazioni di gas superrefrigerato prodotto nel grande complesso di Ras Laffan, il principale hub GNL del Paese.

Secondo le fonti, QE avrà bisogno di almeno due settimane per riavviare il processo di liquefazione dopo la chiusura, e altre due settimane saranno necessarie per riportare la produzione alla piena capacità.

Il Qatar fornisce circa il 20% del GNL mondiale, il che significa che si prevede che l'interruzione comporterà una contrazione dei mercati globali del gas. Gran parte del GNL del Paese viene spedito in Asia e in Europa. Cina, Giappone, India, Corea del Sud e Pakistan sono tra i suoi principali clienti.

La chiusura è dovuta a gravi interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica attraverso la quale transitano tutte le esportazioni di GNL del Qatar.

L'attività marittima attorno allo stretto ha subito un forte rallentamento durante la guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e gli attacchi di rappresaglia di Teheran, impedendo alle navi cargo di lasciare la regione in sicurezza e facendo salire i premi assicurativi a livelli record, poiché molti broker ritirano completamente i loro contratti dallo stretto.

Gli esperti affermano che il riavvio degli impianti sarà un processo tecnico graduale. Un esperto ha dichiarato a Reuters che gli impianti di liquefazione devono ridurre gradualmente i flussi di gas di alimentazione prima dello spegnimento per proteggere le apparecchiature, mentre i riavvii richiedono procedure di raffreddamento attentamente pianificate per prevenire danni termici.

Le interruzioni si estendono oltre il settore del GNL del Qatar, con l'Iraq che ha sospeso le esportazioni di greggio dalla regione semi-autonoma del Kurdistan attraverso l'oleodotto Kirkuk-Ceyhan , rimuovendo circa 200.000 barili al giorno (bpd) dai mercati globali.

Anche la Saudi Aramco ha sospeso le operazioni presso la raffineria di Ras Tanura, il più grande complesso di raffinazione del petrolio al mondo, dopo che un attacco con un drone il 2 marzo ha innescato un incendio.