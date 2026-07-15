Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rifiutato di escludere un'operazione di terra in Iran, affermando che "forze alleate" non meglio specificate potrebbero impadronirsi di siti strategici chiave come l'isola di Kharg senza il coinvolgimento dirette delle truppe statunitensi, minacciando al contempo di estendere la campagna di bombardamenti per includere centrali elettriche e ponti.

In un'intervista rilasciata martedì a Fox News, Trump ha dichiarato che prenderebbe in considerazione un'operazione di terra «se lo ritenessi opportuno». «A volte è necessaria un'operazione di terra, ma abbiamo altre persone che la condurranno per noi... Abbiamo già colpito l'isola di Kharg due volte, anzi tre. Ho detto: "Colpite tutto tranne il petrolio!"»

Situata a circa 25 km al largo della costa iraniana del Golfo, l'isola di Kharg gestisce circa il 90% delle esportazioni di greggio del paese e funge da principale canale di sbocco per i proventi del petrolio. Prima del cessate il fuoco di aprile, ormai violato, Trump aveva minacciato di impadronirsi dell'isola «per prendere il petrolio». Alla domanda se intenda ancora farlo, Trump ha risposto: «Per quanto riguarda la conquista dell'isola, se riuscissimo a indebolirli abbastanza e in profondità, lo farei».

Il presidente Usa ha promesso di intensificare la campagna aerea, affermando che gli attacchi statunitensi continueranno finché non deciderà che «è abbastanza». «Continueranno finché non dirò che è abbastanza. La prossima settimana toccherà alle centrali elettriche. La prossima settimana toccherà ai ponti. Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche. Distruggeremo tutti i loro ponti a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino».

Trump ha avvertito che l'Iran «non avrà più nessuno» a meno che non raggiunga un accordo, sostenendo che i funzionari statunitensi abbiano trasmesso quel messaggio a Teheran «circa un'ora fa».

«Stiamo prestando molta attenzione alla popolazione civile», ha detto Trump. In precedenza aveva minacciato di radere al suolo l'Iran, avvertendo una volta che «un'intera civiltà morirà» se Teheran non avesse ottemperato alle richieste statunitensi e israeliane.

Secondo le autorità, dall'inizio della campagna di bombardamenti statunitense-israeliana il 28 febbraio, in Iran sono stati uccisi più di 1.500 civili. Uno degli incidenti più letali è stato l'attacco alla scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, che ha causato la morte di 168 persone, per lo più bambini. Indagini condotte da media basate su fonti aperte hanno concluso che la scuola è stata probabilmente colpita durante un attacco statunitense contro una vicina base navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Trump ha negato la responsabilità degli Stati Uniti, ma il mese scorso ha affermato che «si commettono errori» e «nessuno l'ha fatto apposta».