Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

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Il fondo sovrano del Qatar, terzo maggiore azionista di Volkswagen, ha posto il veto su una lettera di intenti firmata alla fine di aprile tra la casa automobilistica tedesca e il consorzio statale israeliano Rafael Advanced Defense Systems, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild.

Secondo il quotidiano, il documento prevedeva la produzione di componenti per il sistema di difesa aerea “Iron Dome” nello stabilimento Volkswagen di Osnabrück, nel nord della Germania.

Bild sottolinea che il progetto era considerato una possibile soluzione per dare un impiego alternativo allo stabilimento, ma gli sceicchi del Qatar hanno sollevato obiezioni, facendo riferimento alle tensioni nei rapporti tra lo Stato del Golfo e Israele.

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