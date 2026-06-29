Venezuela: arrivata seconda squadra di soccorritori cubani

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La solidarietà internazionale con il Venezuela continua a rafforzarsi dopo il devastante doppio terremoto del 24 giugno con l'arrivo di un secondo contingente di soccorritori cubani, che si uniranno alle squadre di aiuto già dispiegate nel paese sudamericano.

Arrivato domenica, il nuovo gruppo proveniente dall'isola caraibica si unisce alle brigate di diverse nazioni. Ad oggi, oltre 2.000 volontari provenienti da 25 paesi delle Americhe, dell'Europa e dell'Asia stanno collaborando alle operazioni di soccorso e salvataggio di persone intrappolate sotto le macerie.

L'arrivo della squadra di soccorso cubana risponde all'appello lanciato dal presidente Miguel Díaz-Canel e dal ministro degli Esteri Bruno Rodríguez, che hanno espresso il loro sostegno al Venezuela attraverso messaggi diffusi sulla piattaforma X.

???? Venezuela recibe más rescatistas cubanos y amplía apoyo internacional tras sismos. Un segundo grupo de #Cuba llega a #Venezuela para sumarse a más de 2.000 expertos de 25 países. Terremotos dejaron 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. El Gobierno activa planes de reconstrucción y… pic.twitter.com/v6bWt5oQ26 — teleSUR TV (@teleSURtv) June 29, 2026

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