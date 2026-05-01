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Wilkerson, ex funzionario difesa USA a Press TV: "Trump è intrappolato da Netanyahu"

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Wilkerson, ex funzionario difesa USA a Press TV: "Trump è intrappolato da Netanyahu"

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In un'intervista al sito web Press TV, il colonnello Lawrence Wilkerson, ex capo di stato maggiore di Colin Powell dal 2002 al 2005, ha affermato che, sebbene le tensioni con l'Iran rimangano latenti dopo la recente guerra israelo-americana contro il Paese, emerge un quadro complesso di un'amministrazione a Washington stretta tra necessità tattiche e insidie politiche.

Ha osservato che la questione centrale relativa alla strategia della Casa Bianca è se l'amministrazione Trump stia sfruttando la tregua nelle ostilità per ricostruire le proprie capacità militari.

"È in corso uno sforzo per sostituire le munizioni critiche, accelerare la riparazione delle navi da guerra in manutenzione e allertare e preparare un maggior numero di forze di terra per un'eventuale azione", ha affermato, aggiungendo che questa mobilitazione logistica si estende a Tel Aviv, dove sono in corso sforzi per rifornire le munizioni e mobilitare un maggior numero di riservisti.

Riguardo al cosiddetto "blocco marittimo" dei porti iraniani da parte dell'amministrazione Trump, Wilkerson ha osservato che la tempistica è flessibile, aggiungendo che gli Stati Uniti possono mantenere la pressione a tempo indeterminato, ma solo per il tempo necessario a raggiungere un accordo con Teheran su cosa significhi la fine della guerra.

“Tuttavia, è qui che la divisione interna diventa critica. Il presidente Trump è ansioso di trovare una via d'uscita, dichiarare una ‘vittoria’ e porre fine al conflitto, ma Netanyahu non lo è. Quindi Trump è intrappolato”, ha affermato.

L'ex funzionario ha osservato che questa dinamica suggerisce che la durata del blocco dipende in larga misura dall'esito delle prossime elezioni israeliane e da chi alla fine ne uscirà vincitore.

Per ora, gli Stati Uniti sono intrappolati in una strategia marittima il cui esito è controllato da Israele, con obiettivi di guerra contrastanti, ha dichiarato al sito web Press TV.

Alla domanda su quanto a lungo Israele potrebbe sostenere una guerra contro l'Iran senza un intervento militare diretto degli Stati Uniti, la risposta è stata categorica: "Non a lungo, probabilmente meno di un mese".

La ragione non è la mancanza di volontà, ma pura logistica, ha affermato.

"L'approvvigionamento di carburante, petrolio, munizioni e persino materiali non disponibili a causa del deterioramento dell'economia israeliana verrebbe meno", ha osservato.

Wilkerson ha sottolineato che le conseguenze geopolitiche più profonde degli attacchi israelo-americani contro l'Iran si faranno sentire a migliaia di chilometri di distanza, in Asia e negli Stati del Golfo Persico.

Le nazioni asiatiche stanno già rivalutando la loro cooperazione militare con Washington.

"La percezione degli Stati Uniti come punto di riferimento stabilizzante e affidabile si sta sgretolando. Ciò vale sia per le monarchie del Golfo Persico, che da tempo si affidano all'ombrello di sicurezza americano, sia per le potenze asiatiche preoccupate per la sicurezza energetica e le rotte commerciali", ha osservato.

Riguardo agli eventi in corso negli Stati Uniti e alla recente sparatoria durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ha affermato che queste cose accadono nell'Impero, ma con maggiore frequenza sotto Trump, in quanto è "un presidente molto controverso".

«Ci ??si chiede anche se uno o due di questi attentati non siano stati inscenati, come quello in Pennsylvania e quello sul campo da golf. Inscenati per generare simpatia per un presidente che ama i riflettori ed essere "amato"», ha affermato.

Attribuì la violenza a un'amministrazione statunitense profondamente divisa e all'impero americano stesso.

"Molte persone detestano Donald Trump, credono che sia direttamente implicato nello scandalo Epstein e non apprezzano il suo stile di leadership. Inoltre, le guerre all'estero tendono a ripercuotersi anche in patria; vale a dire, la violenza in guerra genera violenza in casa", ha avvertito.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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