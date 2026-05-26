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L'UE e la sinistra

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L'UE e la sinistra

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di Antonio Di Siena

Oggi chiacchieravo al bar con un buon amico greco (nonché stimato economista). Si parlava dei temi fondamentali del movimento politico (di sinistra radicale) in cui è attivo.
 
Per lui, come per chiunque altro militi in tale campo da queste parti, il presupposto è sempre - ed ovviamente - nazionale. Un presupposto - sia chiaro - inteso come mezzo per attuare politiche progressiste e di emancipazione sociale. Quando gli ho spiegato che in Italia chiunque professi una posizione simile è tacciato di “rossobrunismo” (quando non apertamente di fascismo”) e che il livello del nostro dibattito “a sinistra” parte sempre e prioritariamente dal livello europeo ha strabuzzato gli occhi, sorriso sorpreso e scosso il capo. “L’Ue è lo strumento politico del capitale, ogni discorso che voglia essere serio e radicale non può che partire dal superamento di essa e solo poi, prendere eventualmente in considerazione la costruzione di un’alternativa internazionalista o quantomeno sud europea. Ma il primo passo è nazionale”, ha tagliato corto.
 
Tutte cose su cui concordo e che vado nel mio piccolo ripetendo anch’io da tre lustri. Il mio contributo alla tediosa e surreale diatriba direi che finisce sinteticamente qua.
 
L'ULTIMO LIBRO DI ANTONIO DI SIENA:
 
"TURISTI A CASA NOSTRA"
 
 
 

Antonio Di Siena

Antonio Di Siena

Direttore editoriale della LAD edizioni. Avvocato, blogger e autore di "Memorandum. Una moderna tragedia greca" 

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