L'UE e la sinistra

Oggi chiacchieravo al bar con un buon amico greco (nonché stimato economista). Si parlava dei temi fondamentali del movimento politico (di sinistra radicale) in cui è attivo.

Per lui, come per chiunque altro militi in tale campo da queste parti, il presupposto è sempre - ed ovviamente - nazionale. Un presupposto - sia chiaro - inteso come mezzo per attuare politiche progressiste e di emancipazione sociale. Quando gli ho spiegato che in Italia chiunque professi una posizione simile è tacciato di “rossobrunismo” (quando non apertamente di fascismo”) e che il livello del nostro dibattito “a sinistra” parte sempre e prioritariamente dal livello europeo ha strabuzzato gli occhi, sorriso sorpreso e scosso il capo. “L’Ue è lo strumento politico del capitale, ogni discorso che voglia essere serio e radicale non può che partire dal superamento di essa e solo poi, prendere eventualmente in considerazione la costruzione di un’alternativa internazionalista o quantomeno sud europea. Ma il primo passo è nazionale”, ha tagliato corto.