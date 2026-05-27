Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

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Ddi He Yin, Quotidiano del Popolo

Dall'inizio di quest'anno, svariate attività di scambio culturale hanno avvicinato persone da ogni parte del mondo, favorendo la comprensione reciproca e la condivisione di valori. Tali iniziative stanno diffondendo un'ondata di fiducia e amicizia in tutto il globo, testimoniando la vitalità dell’Iniziativa di Civiltà Globale (GCI).

Dai festival cinematografici ai concorsi canori, gli scambi culturali tra Cina e Africa hanno conosciuto un periodo di grande fioritura quest'anno, designato come "Anno degli Scambi Interpersonali Cina-Africa". In tutto il mondo, un numero crescente di persone sta abbracciando le tradizioni del Capodanno cinese, trasformando questa festività in una celebrazione di portata veramente globale. Il tè salutare e il tradizionale esercizio del Baduanjin stanno diventando virali all'estero, mentre il fenomeno culturale del "becoming Chinese" sta conquistando cuori e menti.

Il 15 marzo 2023, il Presidente cinese Xi Jinping ha presentato la GCI in occasione dell'incontro di alto livello tra il Partito Comunista Cinese (PCC) e i partiti politici di tutto il mondo. L'iniziativa promuove il rispetto per la diversità delle civiltà, i valori comuni dell'umanità, l'importanza della trasmissione e dell'innovazione delle civiltà, nonché solidi scambi interpersonali e una cooperazione internazionale vigorosa.

Radicata nel ricco patrimonio della civiltà cinese, l'iniziativa sostiene la ricerca di un terreno comune nel rispetto delle differenze, promuovendo una coesistenza armoniosa: principi che trovano riscontro nella diversità multiculturale e nei concetti di coesistenza presenti in molti Paesi.

Negli ultimi tre anni, la GCI ha favorito un consenso globale nelle sfere culturali e di civiltà. Ciò si è tradotto in scambi vivaci e in una proficua cooperazione, acquisendo slancio nel colmare le incomprensioni, nell'accrescere la reciproca comprensione tra i popoli e nell'infondere energia positiva nello sforzo congiunto volto ad affrontare le sfide globali.

Il modo in cui vengono percepite le civiltà esercita un'influenza profonda sul progresso umano, nonché sulla pace e sulla sicurezza mondiale. Il mondo odierno si trova ad affrontare molteplici sfide e crisi; una delle cause principali degli attuali conflitti e delle controversie risiede nel fatto che alcuni Paesi promuovono concetti quali lo "scontro di civiltà" e la "superiorità di alcune civiltà", equiparando le differenze culturali al confronto e ampliando ulteriormente il divario di sviluppo e gli squilibri nella governance.

In questo nuovo crocevia della storia umana, diviene sempre più urgente superare l'estraneità attraverso lo scambio tra civiltà e risolvere i conflitti mediante l'apprendimento reciproco tra le diverse culture.

La GCI sottolinea che le civiltà sono diverse, promuovendo l'armonia nella diversità e l'apprezzamento reciproco per il progresso comune; che le civiltà sono interconnesse, incoraggiando un impegno condiviso e il progresso lungo il cammino dello sviluppo comune; che le civiltà sono in evoluzione, esortando le persone a comprendere le proprie origini e a tracciare una rotta per il futuro; e che le civiltà sono inclusive, sostenendo il dialogo, la cooperazione, la comprensione reciproca e l'affinità.

I valori e gli approcci intrinseci all'iniziativa indicano la via da seguire per rafforzare gli scambi tra civiltà e per promuovere il progresso della civiltà umana.

Ponendo l'accento sulla realtà delle diverse civiltà mondiali e rispondendo all'urgente necessità di superare il confronto tra civiltà, la GCI ha ottenuto un ampio riconoscimento da parte della comunità internazionale. È stata recepita in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, nonché in svariati documenti bilaterali e multilaterali.

La 78ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 10 giugno come Giornata Internazionale del Dialogo tra le Civiltà, integrando così il dialogo tra civiltà all'interno dei quadri istituzionali globali.

Nel giugno 2025 si è tenuto un evento di portata mondiale per celebrare la prima Giornata Internazionale del Dialogo tra le Civiltà. Il mese successivo, si è riunita a Beijing la Riunione Ministeriale per il Dialogo tra le Civiltà Globali, che ha adottato la Dichiarazione di Beijing e un elenco di piani d'azione, fornendo una chiara tabella di marcia per trasformare l'idea del dialogo tra civiltà in una pratica istituzionalizzata.

La Cina ha contribuito alla creazione di una serie di piattaforme internazionali a diversi livelli, tra cui la Conferenza sul Dialogo delle Civiltà Asiatiche, il Forum di Liangzhu, la Conferenza Mondiale sui Classici e la Riunione Ministeriale per il Dialogo tra le Civiltà Globali.

Ha siglato accordi di cooperazione in ambiti quali la cultura, il patrimonio culturale e il turismo con oltre 100 Paesi, intensificando al contempo la collaborazione in settori quali la ricerca archeologica congiunta, la tutela del patrimonio mondiale e la traduzione reciproca di opere classiche.

Attraverso tali iniziative, la Cina e i suoi partner collaborano per salvaguardare i tesori culturali dell'umanità e promuovere il dialogo globale tra le civiltà mediante azioni concrete.

Il percorso dell'umanità verso la modernizzazione implica la trasmissione del patrimonio civile, l'innovazione e l'apprendimento reciproco. In quanto nuova forma di progresso umano, la modernizzazione cinese trae ispirazione da altre civiltà, apportando al contempo le proprie esperienze alla comunità globale; in tal modo, essa arricchisce la diversità delle civiltà mondiali e offre spunti preziosi per affrontare le sfide globali.

La Cina ha ospitato forum quali l'Incontro di alto livello tra il PCC e i partiti politici mondiali e il Dialogo di alto livello sullo sviluppo globale, assumendo inoltre un ruolo guida nella costituzione dell'Alleanza dei Think Tank del Sud Globale. Sta inoltre collaborando con i suoi partner africani per promuovere congiuntamente dieci piani d'azione per il partenariato e per creare piattaforme volte alla condivisione delle esperienze di governance tra Cina e Africa.

Gli scambi sulle pratiche di governance e sviluppo sono divenuti una componente fondamentale dell'attuazione della GCI, offrendo preziosi insegnamenti ai Paesi che perseguono i propri percorsi di modernizzazione.

La risoluzione dei conflitti e delle sfide che l'umanità si trova ad affrontare richiede sincerità e la forza dei valori condivisi. La Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per tradurre la GCI in azioni concrete. Grazie a questo impegno, la luce della civiltà potrà guidare lo sviluppo e il rinnovamento; la sua forza potrà arricchire il cammino dell'umanità verso la modernizzazione; e la sua saggezza potrà favorire la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. La Cina auspica di poter offrire un contributo ancora maggiore alla costruzione di un mondo migliore.

Uno straniero impara l'opera Wuju nel quartiere Jimingshan di Yiwu, nella provincia del Zhejiang. (Foto/Hu Panxue)

Turiste straniere visitano il Museo di Miaodigou a Sanmenxia, ??nella provincia dello Henan, Cina centrale. (Foto/Sun Meng)