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Si dimette il ministro della difesa inglese

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Si dimette il ministro della difesa inglese

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Il ministro della Difesa britannico John Healey ha rassegnato le dimissioni al primo ministro Keir Starmer, infliggendo l'ultimo colpo a un governo laburista già in difficoltà. In una lettera aperta, Healey ha lamentato che Starmer è stato «incapace, e il Tesoro non è stato disposto a stanziare le risorse» necessarie per le riforme radicali che intendeva attuare e per aumentare la spesa al 3% del PIL entro il 2030, al fine di adempiere agli obblighi della Gran Bretagna nei confronti della NATO.

Il ministro ha citato l'attacco statunitense-israeliano all'Iran alla fine di febbraio e la crescente tensione che i membri europei del blocco guidato da Washington stanno affrontando tra i dubbi sull'impegno americano come fattori che rendono necessari più fondi per le forze armate. Healey si è dimesso per protestare contro il bilancio militare pubblicato lunedì, che ha definito «ben al di sotto di quanto richiesto» dal ministero per schierare forze armate pronte al combattimento.

La leadership di Starmer è stata inoltre scossa da uno scandalo relativo alla nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti – noto per essere stato un collaboratore del finanziere caduto in disgrazia e molestatore sessuale Jeffrey Epstein – nonché dai disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, in cui il partito di governo ha perso decine di consigli comunali e quasi 1.500 seggi. Si vociferava che il partito potesse sostituire il proprio leader, ma il governo ha finora superato la crisi.

Il contesto della spesa militare britannica

Il Regno Unito, insieme alla maggior parte degli altri membri della NATO, si è impegnato ad aumentare la spesa durante un vertice lo scorso anno, in risposta alle pressioni del presidente Donald Trump, che ha accusato le nazioni europee di non fare la loro parte. Il parametro di riferimento proposto è stato fissato al 5% del PIL, di cui il 3,5% in spese militari dirette e l'1,5% in spese relative alla sicurezza. Il Regno Unito ha dichiarato che raggiungerà questo traguardo entro il 2035.

L'esercito britannico soffre da anni di sottofinanziamento. Solo la scorsa settimana, la portaerei HMS Prince of Wales, co-ammiraglia della Royal Navy, non è stata in grado di salpare per un'esercitazione della NATO dopo un problema tecnico. Anche la sua nave gemella, la HMS Queen Elizabeth, era stata ritirata dalle manovre della NATO nel 2024.

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