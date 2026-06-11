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"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

  • fonte: Foto Un aereo AWACS (Airwagandese E-3 Sentry) statunitense distrutto in un attacco iraniano a un aeroporto in Arabia Saudita, marzo 2026.
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"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

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Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha dichiarato che la sua Forza Aerospaziale ha lanciato, nelle prime ore di giovedì, 12 missili balistici contro la base aerea e il centro di controllo di Al-Azraq, in Giordania. Secondo il comunicato ufficiale di Teheran, l'attacco ha preso di mira le strutture che ospitano i caccia statunitensi F-35, F-15 e F-16, distruggendo le installazioni militari e un gran numero di velivoli da combattimento. Nel complesso, le forze iraniane hanno riferito di aver colpito 21 obiettivi strategici statunitensi nella regione.

L'IRGC ha specificato che questa offensiva rappresenta una risposta diretta ai raid missilistici americani che hanno colpito un centro ricreativo, un complesso industriale, una base locale delle Guardie Rivoluzionarie nella contea di Pishva e le aree adiacenti a una caserma alla periferia di Karaj e Nazarabad. "Le operazioni dei combattenti dell'Islam continueranno finché persisteranno le azioni ostili del nemico", ha ribadito il comando iraniano.

L'escalation si inserisce nel quadro delle operazioni di rappresaglia lanciate dall'Iran contro gli assetti militari statunitensi in tutto il Medio Oriente. Dal canto suo, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) aveva annunciato mercoledì sera l'avvio di attacchi contro "obiettivi multipli" in territorio iraniano.

Questa è la seconda notte consecutiva di bombardamenti da parte di Washington, un'azione che viola apertamente il cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile, che aveva posto fine alla guerra di 40 giorni condotta da Stati Uniti e Israele contro il Paese persiano. Martedì sera, le forze statunitensi avevano già preso di mira diverse località nella provincia meridionale di Hormozgan, giustificando l'azione con l'abbattimento di un elicottero Apache nei pressi dello Stretto di Hormuz—un pretesto che le autorità di Teheran hanno subito liquidato come totalmente falso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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