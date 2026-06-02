Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Mondo grande e terribile

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2926
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Paolo Desogus*

A margine del 2 giugno. La democrazia liberale è agli sgoccioli. La strada che ha imboccato in Europa dopo il 1992 con la progressiva neutralizzazione del conflitto sociale e della rappresentanza, in favore della governance tecnocratica, ha portato i paesi europei, e in primis l’Italia, a una condizione oramai insostenibile. 

L’Italia è un paese fermo da trent’anni. Non c’è un capitolo della vita statale in cui si registri un progresso. Rispetto a trent’anni fa siamo indietro in ogni settore: tecnologia, energia, industria. In certi ambiti, come l’intelligenza artificiale non esistiamo. Seppure la narrazione dominante sia quella che mette al centro la libera iniziativa e la figura dell’imprenditore, in Italia il sistema delle imprese è molto più arretrato che in passato. Le maggiori industrie sono tutte a partecipazione pubblica, tutte: Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri. Le industrie private hanno pensato bene di spostare i capitali all’estero. Per il resto, tra i privati, resiste il solo settore bancario e delle assicurazioni.

Alla crisi industriale si deve aggiungere una profonda regressione culturale combinata all’involuzione demografica e all’invecchiamento dell’età media. L’Italia è un paese senza pensiero, senza idee, dominano l’idea del tirare a campare e la meschineria piccolo-borghese. Chi si autorappresenta “dinamico” e “moderno” nella maggior parte dei casi è un cretino provinciale, che insegue la chimera del guadagno facile.

La democrazia liberale ha investito tutto sul singolo, sulla libera iniziativa, sull’interesse privato e ha demonizzato tutto ciò che è pubblico, collettivo e destinato al bene comune. Ha svalutato la politica, la mediazione, la rappresentanza e il conflitto sociale. Ha imposto una dittatura del capitale ingenerando un circolo vizioso: più gli effetti erano negativi e più si è chiesto agli italiani di cedere ulteriore sovranità ai mercati, alla finanza e alla governance tecnocratica. Il paradosso è che in questo sistema il singolo cittadino e la sua libertà sono decisamente limitate e in qualche caso abolite dalla dittatura del mercato. 

Lo stesso concetto di modernità e di progresso che si è affermato non contempla nulla di collettivo, nulla di comunitario. E il risultato è che in Italia nessun partito politico è in grado di mettere in agenda le maggiori questioni sociali del momento e cioè la crisi dei salari, l’alienazione consumistica, la crisi demografica e la frammentazione della società oramai senza tradizioni, senza passato, senza collante e in definitiva senza strumenti che permettano al singolo di pensarsi oltre la propria sfera egoistico-individuale.

La Cina dimostra che l’unico modello realmente moderno e progressivo, in grado di contrastare la china negativa in cui stiamo scivolando è quello di ribaltare i rapporti di forza e sottomettere il mercato e il capitale alla volontà politica, cioè alla volontà collettiva. Non si tratta in realtà di qualcosa del tutto nuovo. La Cina ha dato una declinazione comunista a questo rovesciamento politico. Ma già nel dopoguerra e almeno sino al 1992 i paesi europei avevano dato priorità allo stato. Persino uomini considerati all’epoca conservatori, come De Gaulle o Fanfani, si sono espressi contro la supremazia del capitale. La nostra stessa Costituzione apre una strada in quella direzione: l’iniziativa privata, secondo la nostra carta, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”. 

Oggi il modello socialdemocratico non può più essere riproposto. La quota di penetrazione capitalistica che contemplava era troppo ampia. I trent’anni gloriosi non hanno impedito la mutazione antropologica neocapitalista: per certi versi l’hanno anzi accelerata rendendo più morbida e inizialmente indolore l’alienazione consumistica. Occorre allora qualcosa di più. Proprio per la strapotenza del capitale l’iniziativa economica deve sottostare alla pianificazione pubblica in direzione della società regolata, cioè di un nuovo socialismo da costruire secondo la prospettiva nostra, italiana ed europea, che faccia tesoro della nostra storia e che affondi le proprie radici nel sentire popolare, contro le forme di abbrutimento consumistico e antiumanistico.

Per fare questo occorre però una classe politica di livello, dotata di una consapevolezza di sé del tutto assente in Italia e in Europa: Meloni, Mertz, Macron, Starmer sono politici di infima qualità. Occorrono culture politiche, di cui peraltro l’Italia ha una tradizione illustre con il cattolicesimo sociale, il marxismo gramsciano e persino il liberalismo crociano, che nulla ha a che fare con i liberalismo di oggi. Occorrono partiti organizzati, centri studi, insieme a un’opera gigantesca di contrasto agli ideologemi liberal-libertari delle pseudo culture progressiste che hanno colonizzato l’università e il dibattito. 

Occorre anche una cittadinanza responsabile, capace di sollevarsi dalle miserie del presente e dall’assoggettamento consumistico ed egoistico. Occorre qualcosa che non si crea con la bacchetta magica. Qualcosa che non è spontaneo. L’opzione socialista resta un’aspirazione meramente astratta senza la capacità di riscatto delle forze migliori del paese, senza la forza di tradurre in politica concreta le tradizioni politiche del passato che oggi sopravvivono solo in forma libresca e nostalgica.

*Post Facebook del 2 giugno 2026

Paolo Desogus

Paolo Desogus

Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Mondo grande e terribile

Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

29 Maggio 2026 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

27 Maggio 2026 15:00
Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

23 Maggio 2026 18:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

18 Maggio 2026 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

02 Aprile 2026 15:59
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

13 Febbraio 2026 16:46
La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

06 Febbraio 2026 10:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

14 Gennaio 2026 15:53
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

16399
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

14692
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

12589
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

10585
AFRICA

Difendere l’indifendibile

10081
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

9219
EUROPA

"La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin". La lettera aperta del Prof. Sachs al Cancelliere Merz

8139

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

8074
AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

ASIA

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

ASIA

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

ASIA

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

ASIA

Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”? Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

  • 02 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti