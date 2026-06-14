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Capo negoziatore Iran: La tattica del «poliziotto buono e poliziotto cattivo» di Stati Uniti e Israele è ormai superata

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Capo negoziatore Iran: La tattica del «poliziotto buono e poliziotto cattivo» di Stati Uniti e Israele è ormai superata

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La strategia diplomatica del «poliziotto buono e poliziotto cattivo» adottata da Stati Uniti e Israele, che consente il proseguimento degli attacchi israeliani, è ormai superata. A dichiararlo domenica è stato il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, poco dopo un attacco mortale a Beirut sud che ha ucciso almeno tre persone.

L'attacco israeliano è avvenuto alla vigilia di un atteso accordo tra Stati Uniti e Iran, che Teheran ha a lungo insistito dovesse includere la fine delle ostilità in Libano. Secondo quanto riferito, l'accordo proposto è stato visto da molti funzionari israeliani come una capitolazione nei confronti dell'Iran.

«L'invasione sionista di Dahiyeh ha dimostrato ancora una volta che all'America manca la volontà di adempiere ai propri impegni o la capacità di farlo», ha detto Ghalibaf su X. «Dando il via libera al regime, non si possono ottenere concessioni. Il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo è superato. Se non si ha la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi, non è possibile parlare di andare avanti».

Secondo l'agenzia di stampa statale libanese NNA, l'attacco israeliano ha ucciso almeno tre persone e ferito altre 15. L'IDF ha affermato di aver preso di mira un centro di comando di Hezbollah.

«L'attacco non sarebbe dovuto accadere», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social, invitando Hezbollah e Israele a porre fine ai loro scambi di rappresaglie. «Siamo molto vicini a un accordo che porterà la pace nella regione, compreso il Libano, e tutte le parti dovrebbero fare un passo indietro», ha scritto.

Poche ore dopo, il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato l'attacco come una violazione sia della sovranità libanese che dell'«intesa di cessate il fuoco» dell'8 aprile tra Teheran e Washington. Ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno «responsabilità diretta» per le azioni di Israele e ha avvertito che l'attacco potrebbe avere gravi conseguenze per la pace e la sicurezza nella regione.

Lo stato dei negoziati

Appena il giorno prima, Trump aveva annunciato che domenica gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero siglato un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz e decidere il destino delle scorte di uranio arricchito di Teheran. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei aveva dichiarato sabato che l'accordo «non avverrà domani», senza escludere che «potrebbe avvenire nei prossimi giorni». Il Ministero degli Esteri iraniano ha inoltre sottolineato che il materiale fissile e il programma nucleare del paese non sarebbero stati discussi in questa fase e che i negoziati si sarebbero concentrati sulla fine delle ostilità e «sulle questioni relative al Libano».

All'inizio di giugno, Iran e Israele si sono scambiati attacchi di rappresaglia per la prima volta da quando è stato raggiunto il cessate il fuoco. L'escalation ha fatto seguito a un attacco israeliano sulla zona sud di Beirut.

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