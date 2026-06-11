Yemen: "l'Iran ha il diritto di difendersi dagli USA, a rischio i mercati del petrolio"

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Lo Yemen ha ribadito il proprio fermo sostegno alla Repubblica Islamica, sottolineando come Teheran abbia il legittimo diritto di difendersi, preservare la propria sovranità nazionale e proteggere l'integrità territoriale da qualsiasi aggressione, rispondendo con fermezza a ogni minaccia alla sua sicurezza.

La posizione è stata espressa in una nota ufficiale rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del governo yemenita nelle prime ore di giovedì mattina. Il documento mette in guardia sulle gravi conseguenze di una prosecuzione delle operazioni militari statunitensi in territorio iraniano, descritte come una minaccia diretta alla pace e alla stabilità internazionali. Secondo Sana'a, questa continua escalation rischia di trascinare l'intera regione in una guerra su vasta scala dalle conseguenze imprevedibili.

In questo contesto, il ministero ha evidenziato il potenziale impatto economico della crisi, rilevando che il proseguimento delle politiche ostili di Washington avrà pesanti ripercussioni sulle catene di approvvigionamento, sul commercio globale e sui mercati energetici, con particolare riferimento al settore petrolifero.

Queste dichiarazioni giungono nel pieno delle operazioni di rappresaglia lanciate dall'Iran contro gli obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, scattate a seguito dell'ultima offensiva americana contro il Paese persiano.

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