Il 26° Forum economico internazionale (SPIEF) si è aperto mercoledì a San Pietroburgo. All'evento, che durerà fino a sabato 17 giugno, partecipano delegazioni di oltre 100 Paesi di tutto il mondo.

Quest'anno il tema principale del forum è "Lo sviluppo sovrano, fondamento di un mondo giusto. Uniamo le forze per il bene delle generazioni future". L'evento centrale, come da tradizione, sarà la sessione plenaria, alla quale parteciperà il Presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

L'interesse per il forum sta crescendo perché sempre più Paesi cercano di espandere la loro cooperazione con la Russia, nonostante i tentativi occidentali di isolare Mosca. "I cambiamenti geopolitici hanno certamente avuto il loro peso. Ma la rappresentatività dello SPIEF rimane molto alta. È ancora un evento globale", ha dichiarato il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov.

Secondo il governatore, è aumentato l'interesse per l'evento da parte dei partner tradizionali della Russia, come Vietnam, India e Cina, e dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). È previsto anche un numero significativo di partecipanti da nazioni del Sud-est asiatico come Indonesia, Malesia e Thailandia.

"I Paesi di questa regione sono molto attivi. Stiamo lavorando alla cooperazione nel settore informatico, della costruzione navale, della medicina e dell'istruzione", ha dichiarato Beglov.

Inoltre, lo SPIEF di quest'anno vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da oltre 20 Paesi africani. Beglov ha anche osservato: "Dal Medio Oriente ci aspettiamo un'ampia rappresentanza dagli Emirati Arabi Uniti, così come dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dal Bahrein. Saluteremo calorosamente i nostri amici dell'Iran e della Siria. Abbiamo cose da discutere e da offrire".

Il governatore di San Pietroburgo ha aggiunto che tra i partecipanti all'evento economico ci saranno anche delegazioni governative di oltre 20 Paesi dei Caraibi e dell'America centrale e meridionale, tra cui Argentina, Brasile, Venezuela, Cuba e Messico.

Tradizionalmente, allo SPIEF le aziende non solo firmano accordi, ma attirano anche l'attenzione dei partecipanti con progetti originali presso i loro stand. Per esempio, nell'edizione di quest'anno, la società Gazprom ha creato 12 rappresentazioni digitali di persone che svolgono compiti diversi, come risolvere equazioni matematiche, preparare il caffè, rifornire un aereo o manovrare una rompighiaccio, con l'aiuto di una rete neurale.

Il forum presenta anche una mostra di nuovi modelli di droni e numerose esposizioni che illustrano la cultura russa e le caratteristiche del Paese. Anche le regioni che hanno aderito alla Russia nell'ultimo anno fanno parte del progetto.

Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) si distingue per l'alto livello dell'organizzazione e dei partecipanti, che arrivano in Russia da diversi Paesi per prendere parte all'evento, ha dichiarato a Sputnik l'ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.

"È la terza volta che partecipo allo SPIEF. Il livello dei partecipanti è molto alto e il loro numero è sorprendente: circa 18.000 ospiti provenienti da 34 Paesi. La qualità dell'organizzazione e il design dei padiglioni espositivi sono particolarmente sorprendenti", ha dichiarato.

Jalali ha anche sottolineato che non si può fare a meno di notare la varietà delle tavole rotonde e degli importanti argomenti trattati.

L'Iran partecipa attivamente al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che non è solo una piattaforma economica ma anche politica. È lì che si firmano accordi e contratti chiave, si rafforzano e si approfondiscono i partenariati economici e le relazioni commerciali tra i Paesi.

Al forum di quest'anno, gli Emirati Arabi Uniti godranno dello status privilegiato di "Paese ospite", con il Ministro dell'Economia Abdulla Bin Touq Al Marri a guidare la delegazione.

Il Presidente russo Vladimir Putin parteciperà alla sessione plenaria del forum venerdì.