Araghchi: "Ecco perché gli USA sbagliano sull'Iran"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato, in un'intervista rilasciata ad Al Jazeera, che uno dei principali errori commessi dalle autorità statunitensi è stato quello di non comprendere a fondo la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua popolazione.
"Uno dei più grandi errori commessi dagli americani è stato quello di non conoscere la Repubblica Islamica dell'Iran, il popolo iraniano, i funzionari, le autorità o la guida del Paese, ipotizzando l'esistenza di divisioni interne tra la popolazione: una percezione del tutto errata", ha affermato Araghchi.
Queste dichiarazioni fanno seguito alle indiscrezioni di più testate giornalistiche, le quali riportano la notizia che gli Stati Uniti si stanno preparando a riprendere operazioni militari su larga scala contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre. Mercoledì 28 ottobre Trump ha dichiarato che "tutto è possibile" quando gli è stato chiesto se Washington avrebbe lanciato nuovi attacchi contro la Repubblica islamica dell'Iran dopo le elezioni.