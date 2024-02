Borrell : "l'era del dominio occidentale è finita"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!



L’era del dominio globale dell’Occidente si è finalmente conclusa con l’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina e il conflitto nella Striscia di Gaza, ha scritto sul suo blog l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, come riporta l'agenzia Tass.

"Se le attuali tensioni geopolitiche globali continuano ad evolversi nella direzione dell'"Occidente contro tutti", il futuro dell'Europa rischia di essere cupo. L'era del dominio occidentale è infatti definitivamente finita. Anche se questo è stato teoricamente compreso, non abbiamo fatto tratto tutte le conclusioni pratiche da questa nuova realtà", ha scritto Borrell.

Secondo il diplomatico spagnolo, l'operazione militare speciale in Ucraina e il conflitto di Gaza hanno "aumentato in modo significativo questo rischio" di uno scontro tra l'Occidente globale e il Sud del mondo, che può già essere "visto nel Sahel e altrove in Africa".

Ha sottolineato che molti paesi del Sud del mondo accusano l’Occidente di “doppi standard”. Borrell considera questo fatto ingiusto e ne incolpa la Russia e la sua propaganda.

"La Russia è riuscita ad approfittare della situazione", ritiene. "Dobbiamo respingere questa narrazione ma anche affrontare la questione non solo a parole: nei prossimi mesi dovremo fare uno sforzo enorme per riconquistare la fiducia dei nostri partner".





---------------------

NUOVA USCITA - TERZA GUERRA MONDIALE? IL FATTORE MALVINAS

LEGGILO