Caitlin Johnstone - Cosa c'è davvero dietro le accuse di antisemitismo

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Caitlin Johnstone*

Le associazioni di controllo contro l'"antisemitismo" stanno dando di matto per il fatto che il rapper Macklemore abbia detto "Palestina libera" aprendo il concerto di Ed Sheeran, e la stampa occidentale, ovviamente, sta contribuendo a trasformare questa assurdità in un enorme scandalo.

Durante un concerto nel New Jersey lo scorso fine settimana, Macklemore ha rilasciato la seguente dichiarazione :

“Uno dei motivi per cui ho voluto partecipare a questo tour è stato il desiderio di salire su questi palchi e stadi in tutta l'America e pronunciare due parole che mi stanno molto a cuore: Palestina libera. "Ho detto: Palestina libera." «Voglio che queste parole siano forti e chiare, affinché la gente, da Gaza fino alla Cisgiordania occupata, sappia che non li abbiamo dimenticati.» "E questa prossima canzone è stata ispirata dal coraggio degli studenti della Columbia University che hanno guidato un movimento di protesta che ha mobilitato il mondo intero; aprite i vostri cuori, me compreso, quindi grazie a quegli studenti che hanno rischiato la laurea, che hanno rischiato la retta universitaria, che hanno rischiato le borse di studio, che si sono alzati e hanno detto no. Studenti della CUAD, Students for Justice in Palestine e Jewish Voices for Peace. Grazie, ragazzi." “A tutti i miei fratelli e sorelle ebrei: criticare Israele, criticare l'apartheid, essere contro il genocidio non è in alcun modo una critica nei vostri confronti. Il mio messaggio è di pace; amore per tutti gli esseri umani, affinché siano trattati con dignità, rispetto e uguaglianza. "Quindi dico Palestina libera, dico Libano libero, dico Cuba libera, dico Congo libero, Sudan libero, dico tutti i cittadini americani che vivono nella paura di questa organizzazione terroristica, l'ICE. Nessuno di noi sarà libero finché non saremo tutti liberi."

La nostra società è talmente plagiata e distopica che QUESTO viene presentato dai media come una dichiarazione controversa e incendiaria.

Una persona normale potrebbe pensare che questa sia la cosa più ovvia e innocua che una celebrità possa dire su una questione di importanza morale, ma non lo si direbbe mai leggendo le dichiarazioni degli apologeti di Israele e i titoli dei giornali mainstream.

" Scoppia la polemica in seguito ai commenti filo-palestinesi pronunciati da Macklemore al MetLife Stadium prima del concerto di Ed Sheeran", titola la CBS News.

"Macklemore si trova ad affrontare nuove critiche per le sue dichiarazioni sulla 'Palestina libera'", riporta USA Today.

"Il rapper progressista Macklemore scatena l'ira con le sue invettive anti-israeliane al concerto di Ed Sheeran al MetLife Show", titola a caratteri cubitali il New York Post.

"Macklemore grida 'Liberate la Palestina' sul palco, scatenando una petizione che chiede il suo abbandono del tour di Ed Sheeran", titola Variety.

"Pink attacca Macklemore dopo i commenti filo-palestinesi durante un concerto", titola TMZ.

L'Anti-Defamation League ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa Macklemore di "aver fatto ricorso a retorica e comportamenti antisemiti", lamentandosi: "Immaginate di essere un fan ebreo o israeliano venuto con la famiglia o gli amici per godersi lo spettacolo, solo per trovarsi di fronte a questa ostilità dal palco".

Il Consiglio israeliano-americano, finanziato da Adelson, sta diffondendo una petizione che chiede a Ed Sheeran di interrompere immediatamente il tour con Macklemore, accusando l'artista di "diffondere propaganda politica di parte" che "si basa su immagini selettive, messaggi di parte e affermazioni contestate presentate a un vasto pubblico come fatti, senza contesto né complessità".

Gli attivisti per i diritti degli ebrei stanno inondando internet con screenshot di una foto del 2014 in cui Macklemore indossava un finto naso da strega sul palco, suggerendo falsamente che stesse interpretando una caricatura di un ebreo. In realtà, l'artista si era travestito per un concerto segreto a Seattle e solo in seguito scoprì che il grosso naso era stato interpretato da alcuni come una rappresentazione offensiva di una persona ebrea. Si scusò profusamente e l'ADL ammise che si trattava di un innocente errore.

Questa fottuta stronzata è ciò su cui scegliamo di concentrarci come società, mentre a Gaza si tengono funerali di massa per i bambini uccisi da Israele nel suo attacco genocida.

Quando sentite parlare di un'epidemia di "antisemitismo" nella nostra società, è a questo tipo di "antisemitismo" che si riferiscono. Un musicista famoso che afferma che i palestinesi sono esseri umani. Un'assistente di volo con una spilla a forma di anguria. Una segretaria che indossa una kefiah. Alcuni studenti che si oppongono al genocidio.

L'antisemitismo è considerato il problema numero uno al mondo, ma non rientra nemmeno tra i primi dieci. Non è tra i primi cento. Non è neanche tra i primi mille. Ogni tanto, qualcuno spara in una sinagoga o durante un evento ebraico, il che è ovviamente grave, ma rispetto a tutte le altre atrocità materiali e agli urgenti pericoli esistenziali che affrontiamo come specie su questo pianeta travagliato, non occupa una posizione di rilievo nella lista. Gli ebrei non sono una popolazione maltrattata o emarginata nella nostra società; sono semplicemente persone bianche che tendono ad avere un reddito familiare superiore alla media .

Ma poiché l'“antisemitismo” viene usato come strumento cinico per difendere le atrocità israeliane e l'interventismo occidentale in Medio Oriente, deve essere presentato come un problema molto più grande di quanto non sia in realtà. Ecco perché la macchina della propaganda imperialista sta attualmente presentando la posizione di Macklemore, ovviamente moralmente corretta, come una controversia scottante, e perché continua a sfornare notizie su ebrei occidentali che si sentono insicuri perché hanno visto un adesivo "Palestina libera" o qualcosa del genere.

L'apologia di Israele consiste principalmente nel mentire sui palestinesi e nel far passare l'odio per gli ebrei come una minaccia esponenzialmente maggiore di quanto non sia in realtà. Questo è tutto ciò che fanno questi hasbaristi.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/