Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Caitlin Johnstone - Cosa c'è davvero dietro le accuse di antisemitismo

330
Caitlin Johnstone - Cosa c'è davvero dietro le accuse di antisemitismo

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Caitlin Johnstone*

Le associazioni di controllo contro l'"antisemitismo" stanno dando di matto per il fatto che il rapper Macklemore abbia detto "Palestina libera" aprendo il concerto di Ed Sheeran, e la stampa occidentale, ovviamente, sta contribuendo a trasformare questa assurdità in un enorme scandalo.

Durante un concerto nel New Jersey lo scorso fine settimana, Macklemore ha rilasciato la seguente dichiarazione :

“Uno dei motivi per cui ho voluto partecipare a questo tour è stato il desiderio di salire su questi palchi e stadi in tutta l'America e pronunciare due parole che mi stanno molto a cuore: Palestina libera.

"Ho detto: Palestina libera."

«Voglio che queste parole siano forti e chiare, affinché la gente, da Gaza fino alla Cisgiordania occupata, sappia che non li abbiamo dimenticati.»

"E questa prossima canzone è stata ispirata dal coraggio degli studenti della Columbia University che hanno guidato un movimento di protesta che ha mobilitato il mondo intero; aprite i vostri cuori, me compreso, quindi grazie a quegli studenti che hanno rischiato la laurea, che hanno rischiato la retta universitaria, che hanno rischiato le borse di studio, che si sono alzati e hanno detto no. Studenti della CUAD, Students for Justice in Palestine e Jewish Voices for Peace. Grazie, ragazzi."

“A tutti i miei fratelli e sorelle ebrei: criticare Israele, criticare l'apartheid, essere contro il genocidio non è in alcun modo una critica nei vostri confronti. Il mio messaggio è di pace; amore per tutti gli esseri umani, affinché siano trattati con dignità, rispetto e uguaglianza.

"Quindi dico Palestina libera, dico Libano libero, dico Cuba libera, dico Congo libero, Sudan libero, dico tutti i cittadini americani che vivono nella paura di questa organizzazione terroristica, l'ICE. Nessuno di noi sarà libero finché non saremo tutti liberi."

La nostra società è talmente plagiata e distopica che QUESTO viene presentato dai media come una dichiarazione controversa e incendiaria.

Una persona normale potrebbe pensare che questa sia la cosa più ovvia e innocua che una celebrità possa dire su una questione di importanza morale, ma non lo si direbbe mai leggendo le dichiarazioni degli apologeti di Israele e i titoli dei giornali mainstream.

Scoppia la polemica in seguito ai commenti filo-palestinesi pronunciati da Macklemore al MetLife Stadium prima del concerto di Ed Sheeran", titola la CBS News.

"Macklemore si trova ad affrontare nuove critiche per le sue dichiarazioni sulla 'Palestina libera'", riporta USA Today.

"Il rapper progressista Macklemore scatena l'ira con le sue invettive anti-israeliane al concerto di Ed Sheeran al MetLife Show", titola a caratteri cubitali il New York Post.

"Macklemore grida 'Liberate la Palestina' sul palco, scatenando una petizione che chiede il suo abbandono del tour di Ed Sheeran", titola Variety.

"Pink attacca Macklemore dopo i commenti filo-palestinesi durante un concerto", titola TMZ.

L'Anti-Defamation League ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa Macklemore di "aver fatto ricorso a retorica e comportamenti antisemiti", lamentandosi: "Immaginate di essere un fan ebreo o israeliano venuto con la famiglia o gli amici per godersi lo spettacolo, solo per trovarsi di fronte a questa ostilità dal palco".

Il Consiglio israeliano-americano, finanziato da Adelson, sta diffondendo una petizione che chiede a Ed Sheeran di interrompere immediatamente il tour con Macklemore, accusando l'artista di "diffondere propaganda politica di parte" che "si basa su immagini selettive, messaggi di parte e affermazioni contestate presentate a un vasto pubblico come fatti, senza contesto né complessità".

Gli attivisti per i diritti degli ebrei stanno inondando internet con screenshot di una foto del 2014 in cui Macklemore indossava un finto naso da strega sul palco, suggerendo falsamente che stesse interpretando una caricatura di un ebreo. In realtà, l'artista si era travestito per un concerto segreto a Seattle e solo in seguito scoprì che il grosso naso era stato interpretato da alcuni come una rappresentazione offensiva di una persona ebrea. Si scusò profusamente e l'ADL ammise che si trattava di un innocente errore.

Questa fottuta stronzata è ciò su cui scegliamo di concentrarci come società, mentre a Gaza si tengono funerali di massa per i bambini uccisi da Israele nel suo attacco genocida.

Quando sentite parlare di un'epidemia di "antisemitismo" nella nostra società, è a questo tipo di "antisemitismo" che si riferiscono. Un musicista famoso che afferma che i palestinesi sono esseri umani. Un'assistente di volo con una spilla a forma di anguria. Una segretaria che indossa una kefiah. Alcuni studenti che si oppongono al genocidio.

L'antisemitismo è considerato il problema numero uno al mondo, ma non rientra nemmeno tra i primi dieci. Non è tra i primi cento. Non è neanche tra i primi mille. Ogni tanto, qualcuno spara in una sinagoga o durante un evento ebraico, il che è ovviamente grave, ma rispetto a tutte le altre atrocità materiali e agli urgenti pericoli esistenziali che affrontiamo come specie su questo pianeta travagliato, non occupa una posizione di rilievo nella lista. Gli ebrei non sono una popolazione maltrattata o emarginata nella nostra società; sono semplicemente persone bianche che tendono ad avere un reddito familiare superiore alla media .

Ma poiché l'“antisemitismo” viene usato come strumento cinico per difendere le atrocità israeliane e l'interventismo occidentale in Medio Oriente, deve essere presentato come un problema molto più grande di quanto non sia in realtà. Ecco perché la macchina della propaganda imperialista sta attualmente presentando la posizione di Macklemore, ovviamente moralmente corretta, come una controversia scottante, e perché continua a sfornare notizie su ebrei occidentali che si sentono insicuri perché hanno visto un adesivo "Palestina libera" o qualcosa del genere.

L'apologia di Israele consiste principalmente nel mentire sui palestinesi e nel far passare l'odio per gli ebrei come una minaccia esponenzialmente maggiore di quanto non sia in realtà. Questo è tutto ciò che fanno questi hasbaristi.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il trionfo di AfD come conseguenza ultima del neoliberismo e dell'imperialismo europeo e tedesco

Il trionfo di AfD come conseguenza ultima del neoliberismo e dell'imperialismo europeo e tedesco

08 Settembre 2026 15:37
Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

07 Settembre 2026 16:54
Cernobbio, ma perché Schlein, Bonelli e Conte?

Cernobbio, ma perché Schlein, Bonelli e Conte?

07 Settembre 2026 06:00
AfD: chi la ha votata?

AfD: chi la ha votata?

07 Settembre 2026 06:00
La coppia del millennio

La coppia del millennio

06 Settembre 2026 15:00
Viva il populismo (di Marco Travaglio)

Viva il populismo (di Marco Travaglio)

06 Settembre 2026 15:00
Mali: la sporca guerra per procura della Francia

Mali: la sporca guerra per procura della Francia

04 Settembre 2026 19:14
Lipsia, il Tg di Mentana e noi

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

04 Settembre 2026 15:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

18846
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

15462
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

15167
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

13801
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

12901

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

10706
ITALIA

Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

9059

Chi ha ucciso la famiglia di Pietralata? (di Andrea Zhok)

8306
ASIA

Incendi e impianti petroliferi bloccati: nuovo maxi attacco yemenita nel sud dell'Arabia Saudita

ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

MEDITERRANEO

"Guerra totale in Cisgiordania": il duro monito di Israel Katz all'Autorità Palestinese

AMERICA LATINA

Il Messico prepara la battaglia contro i bot e le ingerenze elettorali

ASIA

Iran: "Ecco come le navi USA cercano di sfuggire ai nostri radar'"

RUSSIA

Mosca: "Zelensky ha superato persino Bin Laden'"

EUROPA

Weidel (AfD): 'Serve un canale aperto con la Russia, Berlino torni neutrale'"

EUROPA

Germania, terremoto elettorale: l’AfD sfonda al 44,5%

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale di Giulia Bertotto Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Il Foro di Madrid in Cile, laboratorio transatlantico della reazione di Geraldina Colotti Il Foro di Madrid in Cile, laboratorio transatlantico della reazione

Il Foro di Madrid in Cile, laboratorio transatlantico della reazione

  • 07 Settembre 2026 16:44
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia di Giuseppe Giannini Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia

Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia

  • 07 Settembre 2026 13:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
E' colpa loro di Giorgio Cremaschi E' colpa loro

E' colpa loro

  • 07 Settembre 2026 06:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti