CARICOM prepara nuovi aiuti per Cuba in coordinamento con il Messico

I governi della Comunità dei Caraibi (CARICOM) stanno preparando una spedizione di aiuti a Cuba in seguito alla decisione adottata durante la quindicesima riunione ordinaria della Conferenza dei Capi di Governo, tenutasi il mese scorso a Saint Kitts e Nevis.

Secondo un comunicato stampa diffuso questa settimana, la spedizione comprenderà latte in polvere, latte artificiale per neonati, fagioli, farina di frumento, riso, conserve alimentari, forniture mediche di base, pannelli solari, batterie e serbatoi d'acqua, come riporta teleSUR.

Le merci saranno acquistate per conto degli Stati membri e spedite a Cuba tramite un accordo di collaborazione con il governo messicano, che ha individuato i fornitori e faciliterà la consegna al porto di partenza.

Inoltre, il Messico garantirà la spedizione gratuita dal suo territorio a Cuba, riducendo significativamente i costi per i governi caraibici.

Durante la riunione è stato anche istituito un comitato di tre membri per coordinare le relazioni della regione con Cuba. I leader della CARICOM hanno sottolineato che questo aiuto di solidarietà risponde a esigenze critiche sul campo a Cuba, mentre i paesi caraibici si destreggiano tra complesse dinamiche geopolitiche, bilanciando i loro legami storici con l'isola e le loro relazioni con gli Stati Uniti.

Il Segretario Generale della CARICOM sta attualmente finalizzando gli accordi di acquisto e la prima spedizione dovrebbe partire nelle prossime settimane.

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