Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Zeitgeist

Dramma Nazionale    

847
Dramma Nazionale    

 

di Alessandro Mariani

 

“Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore…”

 

Beh…un giocatore forse no, ma un Paese certamente si. Altro che guerre, salari bassi e carburanti alle stelle! Col rigore sbagliato da Cristante è iniziata la settimana di Passione. E’ stato da quel dischetto che è partito lo psicodramma nazionale, laddove a parte il Papa e Mattarella (quest’ultimo almeno finora) per il resto coloro che contano hanno detto la loro. E così per il crucifige non si è aspettato il venerdì santo.

Ci si sono buttati tutti, a schiere compatte, per categorie. Come era fin troppo facile prevedere non sono mancati i politici, col ministro Abodi in prima fila. Ma quello che avrebbe potuto parlare con relativa cognizione di causa, Maurizio Gasparri autore di memorabili rime calcistiche (Vd. un giorno da pecora), si è visto inopinatamente costretto al silenzio,  causa tranvata referendaria e conseguente defenestrazione.

Premetto che io non mi intendo affatto di calcio. Se qualcuno dovesse chiedermi il nome delle squadre che giocano in serie A non lo saprei, non saprei dire neppure quante sono. Non me ne intendo e non ci tengo, ma questo non significa essere contro; significa essere semplicemente senza.  Nondimeno reputo questo sport il più bello e coinvolgente tra tutti gli sport di squadra.

Ai miei tempi bastava una superficie: asfalto o ghiaia, più raramente erba. Piana o accidentata, in salita o in discesa che fosse poco contava, tanto poi ci si scambiava il campo. Servivano poi un pallone e tanta voglia crescere, restando bambini. Il più grande aveva ventisette anni e si precipitava al campetto parrocchiale, appena finito il lavoro.

Ma erano altri tempi. Tempi in cui se eri maschio e non avevi le ginocchia sbucciate (fino ad una certa età i pantaloni corti erano d’obbligo, estate e inverno) per i tuoi coetanei eri poco di più che un fesso. Raramente si univa qualche femmina che a detta della vox populi rischiava  così di rimaner zitella. Eppure da quei campetti alla serie A il passo non era più lungo di tanto. E oggi?

Oggi c’è chi vorrebbe abbattere San Siro e la mancata qualificazione finisce in parlamento. A reti unificate impazza il commento del giornalista sportivo, più stupido e prosopopeico del quale c’è solo il parere espresso da un altro giornalista sportivo. Naturalmente giornaloni e giornalacci se li contendono. E così penso con nostalgia al ai tempi in cui il Nanni Moretti di Palombella Rossa schiaffeggiava la giornalista dal linguaggio insulso e farcito di anglicismi. Tutto era partito dal fatto che la malcapitata aveva detto di occuparsi di sport: “Ah, e lo dice anche!”….

A questo penso.. mentre in prossimità del campo di calcio (naturalmente sintetico) sono bloccato da colonne di auto di madri e padri in doppia fila che attendono le future promesse in uscita dall’allenamento. Borsoni a tracolla e facce tristi, tutte uguali. Probabilmente anche il “mister” oggi sarà stato in tono alquanto dismesso.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Zeitgeist

Dramma Nazionale

Dramma Nazionale

02 Aprile 2026 18:00
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

30 Marzo 2026 11:00
Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

16 Marzo 2026 23:00
Referendum guerre e bimbi nel bosco

Referendum guerre e bimbi nel bosco

16 Marzo 2026 09:00
Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

23 Febbraio 2026 09:00
Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

19 Febbraio 2026 14:30
Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

04 Febbraio 2026 11:30
Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

29 Gennaio 2026 19:17
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran rivendica l'abbattimento due aerei C-130 e due elicotteri Black Hawk

450553
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

21481
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

15828
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

15411
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

15068
EUROPA

Obiettivo Orbán (e Trump): come la CIA e il Washington Post stanno tentando il "regime change" a Budapest il 12 aprile

12463
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11636
NORD-AMERICA

Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

11428
RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

ASIA

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

ASIA

Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

EUROPA

POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti