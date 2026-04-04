La stretta occidentale ha causato squilibri nell'attività delle Nazioni Unite e ha innescato la sua crisi operativa, ha affermato Kirill Logvinov, direttore del Dipartimento delle Organizzazioni Internazionali del Ministero degli Esteri russo.

"I tentativi occidentali di strumentalizzare l'ONU per i propri scopi hanno causato la sua crisi operativa", ha scritto l'alto diplomatico russo in un articolo per l'agenzia TASS, definendo folle la stretta occidentale sul Segretariato e sulle posizioni chiave dell'organizzazione.

Secondo Logvinov, "l'attività svolta nell'interesse di tutti i paesi membri, basata sul principio di uguaglianza sovrana, è stata sostituita dalla promozione di approcci della minoranza occidentale che ha usurpato posizioni chiave all'ONU e agisce su istruzioni provenienti dalle proprie capitali". Questo, ha spiegato, ha causato "numerosi squilibri e distorsioni" nell'attività dell'ONU, che hanno avuto un impatto soprattutto sull'efficienza e sull'obiettività dell'organizzazione.

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