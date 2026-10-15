Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Fiammiferi
  • AFRICA

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

488
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Geraldina Colotti

 

Ogni 15 ottobre i popoli ricordano l'omicidio di Thomas Sankara. Sulla figura del rivoluzionario panafricanista — il leader della Rivoluzione d'Agosto in Alto Volta, ribattezzato Burkina Faso ("Il Paese degli Uomini Integri") nel 1984 — è stato scritto moltissimo, spesso riducendo la sua traiettoria a un'icona pop della sinistra terzomondista: il "presidente antimperialista in bicicletta", il militare austero che rifiutava i privilegi, l'oratore brillante capace di sfidare i capi di Stato occidentali sui palchi dell'ONU e dell'OUA. Questa narrazione agiografica e puramente eticheggiante rischia tuttavia di sterilizzare la portata marxista e strategica della sua prassi politica, trasformando un rivoluzionario radicale in un simbolo inoffensivo da maglietta.

Sankara non fu un "moralista" capitato alla guida dello Stato per un accidente sentimentale, ma un quadro militare e politico che comprese lucidamente come la decolonizzazione formale concessa dalle metropoli francesi fosse una mistificazione neocoloniale: una transizione in cui la bandiera e l'inno cambiavano, ma il saccheggio delle risorse, il cappio del debito estero e la subordinazione economica rimanevano intatti. La specificità originale del sankarismo risiede nell'aver attaccato simultaneamente tre pilastri dell'oppressione strutturale: la dipendenza imperialista, con il rifiuto frontale del debito pubblico internazionale, definito uno «strumento neocoloniale di riconquista e di assassinio economico dei popoli»; la struttura di classe interna e la rendita burocratica, attraverso la demolizione dei privilegi della borghesia di Stato parassitaria, nutrita dai fondi della cooperazione francese e distaccata dai bisogni materiali delle masse contadine; e l'oppressione patriarcale.

È su quest'ultimo punto, sul terreno della liberazione delle donne, che la Rivoluzione d'Agosto (1983–1987) ha espresso la sua rottura più radicale e teoricamente avanzata rispetto a quasi tutte le altre esperienze rivoluzionarie africane del Novecento. Sankara non concepiva l'emancipazione femminile in chiave assistenziale o come una concessione giuridica calata dall'alto della democrazia borghese; la analizzava attraverso le categorie del materialismo storico in questi termini: «La rivoluzione e la liberazione delle donne vanno a braccetto. Non parliamo dell'emancipazione della donna come di un atto di carità o di un'ondata di compassione umana, ma come di una necessità fondamentale per il trionfo della rivoluzione stessa. Le donne portano il peso della doppia oppressione: quella dell'imperialismo e quella del maschio all'interno della famiglia e della società».

Sotto la guida del Consiglio Nazionale della Rivoluzione (CNR), il governo sankarista varò una serie di riforme materiali d'urto che scardinarono secoli di dominazione patriarcale e feudale mettendo al bando le istituzioni oppressive. Vennero proibite per legge le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e i riscatti della sposa (lobolo), strumenti di mercificazione del corpo della donna. Soprattutto, però, si cominciò col favorire l'indipendenza economica delle donne mediante il varo della riforma agraria e il controllo della terra. Per la prima volta nella storia del paese, alle contadine vennero intestati i titoli di proprietà della terra e garantito l'accesso diretto ai crediti agricoli e alle attrezzature meccaniche collettive, per sottrarle alla sottomissione economica dei capifamiglia e dei patriarchi locali.

Venne loro garantita la parità nell'accesso all'apparato statale e militare. Il governo promosse l'inserimento massiccio delle donne nei ranghi della pubblica amministrazione, nella magistratura e nelle milizie popolari di autodifesa, rompendo il monopolio maschile della forza armata e della direzione politica. Altro importante passo fu la socializzazione del lavoro domestico. Attraversando la critica radicale della divisione sessuale del lavoro, la rivoluzione promosse la creazione di mense popolari, asili nido collettivi e mercati comunitari per alleggerire il carico di lavoro riproduttivo che gravava esclusivamente sulle spalle delle donne nei villaggi e nelle periferie urbane.

Questo programma non fu indolore: urtò violentemente contro le resistenze della gerontocrazia rurale, dei capi tradizionali e della piccola borghesia maschilista urbana, dimostrando che la trasformazione dei rapporti sociali di genere richiede la coercizione rivoluzionaria contro i vecchi rapporti di produzione e di costume.

La forza dirompente del sankarismo non si esaurì nei confini del Burkina Faso, ma si inserì in una fitta rete di solidarietà e alleanze internazionali che sfidavano direttamente il blocco imperialista occidentale. Negli anni Ottanta, mentre il continente africano subiva l'imposizione brutale dei Piani di Aggiustamento Strutturale (PAS) dettati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, Sankara cercò di saldare un blocco regionale e transcontinentale di resistenza.

Sul piano internazionale, il riferimento strategico e fraterno più forte fu stabilito con Cuba. Sankara vedeva nella Rivoluzione cubana — e nella figura di Fidel Castro — non solo un modello di emancipazione antimperialista capace di resistere all'assedio di Washington, ma un alleato concreto. Sotto la sua presidenza, delegazioni burkinabé di alto livello si recarono ripetutamente a L'Avana, stringendo accordi di cooperazione medica, educativa e tecnica. L'Avana inviò in Burkina Faso medici, insegnanti e volontari per supportare le grandi campagne di alfabetizzazione di massa e le vaccinazioni pediatriche nazionali, mentre i militanti dei comitati rivoluzionari burkinabé venivano formati anche alla luce dell'esperienza dei Comitati di Difesa della Rivoluzione cubani.

Questa proiezione internazionalista portò Sankara a tessere legami profondi con i movimenti di liberazione dell'epoca: dalla lotta contro l'apartheid in Sudafrica — ove denunciò senza mezzi termini la complicità dei governi occidentali con il regime di Pretoria — ai movimenti progressisti dell'America Latina e dei Caraibi. L'apice di questa sfida globale si registrò nel famosissimo discorso pronunciato all'ONU nell'ottobre del 1984, in cui Sankara propose la creazione di un fronte unito dei paesi debitori del Terzo Mondo per rifiutare collettivamente il pagamento del debito estero, denunciandolo come un meccanismo finanziario di saccheggio ereditato direttamente dal colonialismo. Questa linea politica autonoma, che rifiutava la subordinazione sia verso il blocco occidentale che verso quello sovietico, isolò il Burkina Faso rispetto ai regimi africani allineati alla Françafrique, ma infiammò le coscienze delle masse popolari di tutto il continente.

Un programma così profondamente sovversivo nei confronti degli equilibri del capitale transnazionale e del neocolonialismo francese non poteva essere tollerato. Gli stessi apparati diplomatici statunitensi e francesi vedevano nel Burkina Faso un pericoloso focolaio da estirpare sul nascere.

La reazione dell'imperialismo francese — guidato all'epoca dagli apparati di François Mitterrand e coordinato sul terreno regionale dai regimi fantoccio della Costa d'Avorio di Félix Houphouët-Boigny e del Togo — si avvalse della quintessenza della controrivoluzione: il tradimento interno. Il 15 ottobre 1987, un sanguinoso colpo di Stato militare pose fine alla vita di Thomas Sankara e di dodici suoi compagni, trucidati nel Consiglio dei Ministri a Ouagadougou.

A guidare materialmente il commando assassino fu Blaise Compaoré, compagno d'armi di Sankara, braccio destro e co-fondatore della rivoluzione, corrotto e manovrato dai servizi segreti francesi e ivoriani. Con l'instaurazione del regime ventennale di Blaise Compaoré, il Burkina Faso fu immediatamente ricondotto nell'alveo della sottomissione neocoloniale: le nazionalizzazioni vennero revocate, le privatizzazioni selvagge saccheggiate e la memoria di Sankara bandita dallo spazio pubblico, ridotta al silenzio da un regime terrorista interno.

Se il colpo di Stato mirava a cancellare fisicamente Thomas Sankara, la controrivoluzione si accanì metodicamente anche contro la sua famiglia, inaugurando un calvario di persecuzioni, minacce di morte e violenze psicologiche volto a spezzare qualsiasi continuità politica. Subito dopo l'assassinio, la moglie di Sankara, Mariam Sankara, insieme ai loro due figli piccoli (Philippe e Auguste), fu costretta a fuggire precipitosamente dal Burkina Faso per sfuggire ai sicari del nuovo regime. Iniziò così un durissimo esilio politico durato oltre vent'anni, trascorso principalmente in Francia. Sotto la costante sorveglianza dei servizi segreti e protetta solo dalla solidarietà dei comitati internazionali e della sinistra militante europea, Mariam non si piegò mai al ricatto del silenzio.

Per decenni, la battaglia di Mariam Sankara si è mossa su un doppio binario. Innanzitutto su quello della battaglia legale e la richiesta di giustizia. Nel 1997, alla scadenza dei termini di prescrizione formale previsti dalla legge locale, Mariam depositò la prima denuncia formale presso i tribunali di Ouagadougou per l'assassinio del marito e la falsificazione del certificato di morte (che i medici del regime avevano falsamente compilato attribuendo il decesso a "cause naturali"). Di fronte ai sistematici insabbiamenti della magistratura asservita a Compaoré, la sua azione legale si è estesa alle istanze internazionali, fino a portare il caso davanti al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Parallelamente, Mariam si è dedicata alla custodia della memoria militante. È diventata il simbolo vivente della resistenza delle donne africane contro l'impunità dei dittatori sostenuti dall'Occidente, viaggiando instancabilmente e trasformando la richiesta di verità per Sankara in una piattaforma politica globale di lotta antimperialista.

Molto attive a livello pubblico anche due delle sorelle di Sankara, Blandine e Odile, altrettanto perseguitate. La prima, attivista per la sovranità alimentare e per i diritti delle donne, è fondatrice e coordinatrice dell'associazione Yelemani (Cambiamento), impegnata nel promuovere l'emancipazione economica e sociale delle donne rurali. La seconda, una nota attrice, regista teatrale e figura di spicco del panorama culturale africano, promuove la memoria storica della rivoluzione burkinabé attraverso il teatro e le arti visive.

La tenace resistenza di fronte alla persecuzione subita dalla famiglia Sankara ha trovato un primo, storico momento di catarsi politica e giudiziaria grazie alle lotte popolari che hanno attraversato il Burkina Faso nel XXI secolo. Nell'ottobre del 2014, una gigantesca sollevazione popolare di massa — alimentata direttamente dalla memoria storica e dai richiami ideologici all'eredità di Thomas Sankara — ha travolto il regime ventisettenne di Blaise Compaoré, costringendolo alla fuga in Costa d'Avorio. La caduta del dittatore ha finalmente aperto i varchi istituzionali per una revisione radicale dei fascicoli giudiziari.

Tra il 2021 e il 2022, a Ouagadougou si è celebrato lo storico processo per l'assassinio di Thomas Sankara, un evento che ha visto la stessa Mariam Sankara ritornare in patria per assistere al processo dei colpevoli. Il tribunale militare ha emesso condanne all'ergastolo in absentia per lo stesso Blaise Compaoré e per i principali gerarchi del complotto del 1987, infliggendo un colpo simbolico devastante alla cultura dell'impunità neocoloniale.

Oggi, nel contesto geopolitico contemporaneo del Sahel, l'eredità di Thomas Sankara è tornata prepotentemente al centro del dibattito e della prassi politica. L'intera regione si trova al crocevia di una crisi profonda, segnata dal fallimento storico delle politiche di sicurezza neocoloniali (come la presenza militare francese, formalmente espulsa da diversi Stati dell'area), dall'espansione devastante del terrorismo jihadista e dalla ricerca disperata di una nuova sovranità statale e alimentare da parte delle nuove giunte militari e dei movimenti popolari del Burkina Faso, del Mali e del Niger.

In questo scenario complesso, segnato da tensioni imperialiste inedite, la figura di Sankara — invocata continuamente nelle piazze, nei discorsi ufficiali e nelle rivendicazioni antimperialiste — rappresenta molto più di un monumento del passato: è il parametro teorico e materiale attraverso cui misurare la giustizia sociale, la liberazione delle donne e la fine definitiva del saccheggio delle risorse africane. La parabola di Thomas Sankara, custodita e rilanciata dalla resistenza di Mariam e dal sacrificio dei suoi compagni, rimane la dimostrazione irrefrenabile che l'emancipazione dei popoli africani non si ottiene mendicando la carità dei dominatori, ma spezzando le catene del capitale con la forza organizzata delle masse. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AFRICA “Ammirazione reciproca”: Burkina Faso e Corea del Nord rafforzano la cooperazione bilaterale

“Ammirazione reciproca”: Burkina Faso e Corea del Nord rafforzano la cooperazione bilaterale

  • 04 Ottobre 2026 17:14

Il Burkina Faso e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) hanno espresso l'intenzione di espandere la cooperazione bilaterale e di rilanciare le relazioni tra i due Paesi. Tale impegno è...

AFRICA Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

  • 29 Settembre 2026 15:45

Ouagadougou, 29 settembre 2026. La data in cui la terra di Thomas Sankara ha smesso di regalare il proprio futuro. Per decenni l’oro del Burkina Faso è partito sotto forma di lingotti grezzi,...

CINA Xi Jinping in Egitto traccia il nuovo ordine multipolare

Xi Jinping in Egitto traccia il nuovo ordine multipolare

  • 05 Settembre 2026 17:06

Il presidente cinese Xi Jinping ha effettuato una visita di Stato in Egitto. Durante la visita, ha evidenziato l'appello di Pechino per una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente che non sia...

RUSSIA La Russia rafforza la sua posizione nella regione africana del Sahel

La Russia rafforza la sua posizione nella regione africana del Sahel

  • 09 Luglio 2026 17:34

Mosca è determinata ad ampliare la cooperazione con i paesi del Sahel, in particolare Mali, Niger e Burkina Faso. La lotta al terrorismo rimane la questione chiave all'ordine del giorno. La storica...

NORD-AMERICA Gas lacrimogeni e pallone: il volto vero del Mondiale USA (VIDEO)

Gas lacrimogeni e pallone: il volto vero del Mondiale USA (VIDEO)

  • 19 Giugno 2026 16:48

Mentre si gioca il Mondiale negli USA, la Gestapo di Trump, l'ICE, spruzza gas in faccia ai civili che protestano per le retate effettuate da questa sorta di milizia di regime. Immaginate per un momento...

Le più recenti da Fiammiferi

Il Frente Patriótico dei Peruviani all'Estero guida la resistenza da Roma

Il Frente Patriótico dei Peruviani all'Estero guida la resistenza da Roma

14 Ottobre 2026 18:01
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

04 Ottobre 2026 16:20
"Dipendiamo dalle elezioni in Brasile e negli Stati Uniti per riequilibrare le forze". Intervista a Juan David Correa, ex ministro della Cultura colombiano

"Dipendiamo dalle elezioni in Brasile e negli Stati Uniti per riequilibrare le forze". Intervista a Juan David Correa, ex ministro della Cultura colombiano

03 Ottobre 2026 14:25
Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

Centroamerica, la spada federalista di Francisco Morazán

30 Settembre 2026 14:59
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

20 Settembre 2026 18:29
Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

16 Settembre 2026 15:19
L'interregno globale e le faglie dei BRICS

L'interregno globale e le faglie dei BRICS

14 Settembre 2026 15:20
"Escudo de las Américas" e la nuova morsa imperiale: la tournée di Marco Rubio in Sudamerica

"Escudo de las Américas" e la nuova morsa imperiale: la tournée di Marco Rubio in Sudamerica

13 Settembre 2026 17:28
NORD-AMERICA

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

22342
CINA

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

17372
MEDITERRANEO

"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre

14075
EUROPA

Il "giuda" Trump: le esilaranti reazioni dei giornali italiani che tremano per la pace

11247
RUSSIA

La mancia di Putin a Trump

10312

Trump lo scarica e Zelensky delira: "Datemi i missili e vincerò in tre mesi"

10143
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

9328
RUSSIA

"Mica sono trotzkisti": perché l'Occidente non ha ancora capito la strategia di Mosca e Pechino

9084
EUROPA

Putin parla dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie

AMERICA LATINA

Brasile, addio al regime 6x1: una vittoria storica per la classe lavoratrice

AMERICA LATINA

"Tradimento del diritto internazionale": Hamas condanna la nuova ambasciata colombiana a Gerusalemme

NORD-AMERICA

Trump lancia un duro avvertimento all'Europa: "Viene divorata viva"

ASIA

Qalibaf: Teheran pronta a combattere per imporre le proprie condizioni

ASIA

Lo Yemen rivendica abbattimento jet saudita Typhoon

NORD-AMERICA

CNN: Gli USA potrebbero usare la "madre di tutte le bombe" contro l'Iran

RUSSIA

Dal Mossad ai cartelli messicani: il lato oscuro della guerra in Ucraina

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA" di Giulia Bertotto Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

  • 15 Ottobre 2026 18:30
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro" di Loretta Napoleoni Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

  • 13 Ottobre 2026 10:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

  • 15 Ottobre 2026 17:00
La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente di Fabio Massimo Paernti La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

  • 11 Ottobre 2026 11:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

  • 13 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Era già tutto previsto di Giuseppe Giannini Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

  • 13 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti