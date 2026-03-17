Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

702
Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

 

La Cina è intervenuta per mediare un cessate il fuoco tra Pakistan e Afghanistan, mentre gli scontri transfrontalieri si intensificano e il numero di vittime civili aumenta, ha annunciato il Ministero degli Esteri cinese il 16 marzo.

"L'inviato speciale del Ministero degli Esteri cinese per gli affari afghani ha fatto la spola tra l'Afghanistan e il Pakistan. Anche le ambasciate cinesi sono state in stretto contatto con entrambi i Paesi", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

"La Cina auspica che Afghanistan e Pakistan mantengano la calma e la moderazione, si confrontino al più presto, raggiungano un cessate il fuoco alla prima occasione utile e risolvano le divergenze e le controversie attraverso il dialogo. La Cina continuerà a facilitare la riconciliazione e ad allentare le tensioni", ha aggiunto Jian.

L'iniziativa di mediazione fa seguito a settimane di scontri sempre più intensi tra i due Paesi, dopo che il Pakistan ha dichiarato una " guerra aperta " a febbraio e ha lanciato attacchi in Afghanistan, compresi attacchi contro obiettivi a Kabul. 

Lo scontro si intensificò la notte precedente la dichiarazione, il 26 febbraio, quando le forze afghane lanciarono un'offensiva di confine in risposta ai precedenti raid aerei pakistani.

Le autorità afghane hanno dichiarato che i bombardamenti pakistani avvenuti nella notte nell'Afghanistan orientale hanno ucciso quattro civili nella provincia di Khost, tra cui tre bambini, dopo che colpi di mortaio hanno colpito abitazioni, un mercato e una clinica. 

Secondo le autorità, almeno 18 civili sono morti negli scontri transfrontalieri della scorsa settimana, mentre la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha riferito che almeno 75 civili sono stati uccisi dall'inizio dei combattimenti.

Secondo un articolo  dell'Express Tribune, i funzionari di Islamabad hanno affermato che il Pakistan "apprezza gli sforzi diplomatici della Cina", ma non avvierà un dialogo con il governo talebano a meno che Kabul non fornisca "garanzie concrete e verificabili" in merito agli attacchi all'interno del Pakistan.

Le autorità pakistane accusano da tempo i talebani afghani di dare rifugio ai combattenti del Tehreek-e-Taliban Pakistan, un'accusa che la leadership talebana respinge.

Nel frattempo, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, le violenze hanno causato lo sfollamento di circa 115.000 persone e interrotto gli scambi commerciali transfrontalieri, mentre il Programma alimentare mondiale (WFP) ha dichiarato di aver iniziato a distribuire aiuti alimentari a oltre 20.000 famiglie afghane costrette ad abbandonare le proprie case.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Fame e bombe: Israele sfrutta la Guerra all'Iran per ripristinare il blocco totale su Gaza

Fame e bombe: Israele sfrutta la Guerra all'Iran per ripristinare il blocco totale su Gaza

17 Marzo 2026 09:00
Borsa di Tel Aviv: Israele trasforma i successi della Guerra all'Iran in un affare da 32 miliardi

Borsa di Tel Aviv: Israele trasforma i successi della Guerra all'Iran in un affare da 32 miliardi

17 Marzo 2026 09:00
Lavrov a USA e Israele: "Se speravano di conquistare l'Iran in un giorno, ora capiscono quanto si sbagliavano"

Lavrov a USA e Israele: "Se speravano di conquistare l'Iran in un giorno, ora capiscono quanto si sbagliavano"

16 Marzo 2026 18:48
La Spagna invierà a Cuba un nuovo pacchetto di aiuti

La Spagna invierà a Cuba un nuovo pacchetto di aiuti

16 Marzo 2026 18:30
López Obrador ribadisce il sostegno del Messico "al fraterno popolo di Cuba"

López Obrador ribadisce il sostegno del Messico "al fraterno popolo di Cuba"

15 Marzo 2026 15:59
Iran: l'IRGC promette di "dare la caccia e assassinare" Netanyahu

Iran: l'IRGC promette di "dare la caccia e assassinare" Netanyahu

15 Marzo 2026 15:40
La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

15 Marzo 2026 13:50
Lukashenko esorta gli USA a liberare Nicolás Maduro

Lukashenko esorta gli USA a liberare Nicolás Maduro

13 Marzo 2026 18:55
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Israele annuncia l'uccisione del capo della sicurezza iraniana Larijani

201188
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

27766
ASIA

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

24693
NORD-AMERICA

Chris Hedges - John Mearsheimer. USA caduti nella trappola di Netanyahu. In Iran non c'è via d'uscita

17010
ASIA

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

15846
ASIA

Il 91,5% e il reato di dirlo

15425
ASIA

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

14351
NORD-AMERICA

"L’opzione Sansone": quando la fine del mondo diventa una strategia

13048
ASIA

Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

MEDITERRANEO

Fame e bombe: Israele sfrutta la Guerra all'Iran per ripristinare il blocco totale su Gaza

MEDITERRANEO

Borsa di Tel Aviv: Israele trasforma i successi della Guerra all'Iran in un affare da 32 miliardi

ASIA

Lavrov a USA e Israele: "Se speravano di conquistare l'Iran in un giorno, ora capiscono quanto si sbagliavano"

AMERICA LATINA

La Spagna invierà a Cuba un nuovo pacchetto di aiuti

AMERICA LATINA

López Obrador ribadisce il sostegno del Messico "al fraterno popolo di Cuba"

ASIA

Iran: l'IRGC promette di "dare la caccia e assassinare" Netanyahu

ASIA

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La rendita della catastrofe. Guerra, distruzione e accumulazione nel crepuscolo dell’ordine unipolare La rendita della catastrofe. Guerra, distruzione e accumulazione nel crepuscolo dell’ordine unipolare

La rendita della catastrofe. Guerra, distruzione e accumulazione nel crepuscolo dell’ordine unipolare

  • 16 Marzo 2026 08:00
La guerra all'Iran e il "cretinismo" dell'UE - Intervista al Prof. Andrea Zhok (VIDEO) di Loretta Napoleoni La guerra all'Iran e il "cretinismo" dell'UE - Intervista al Prof. Andrea Zhok (VIDEO)

La guerra all'Iran e il "cretinismo" dell'UE - Intervista al Prof. Andrea Zhok (VIDEO)

  • 16 Marzo 2026 08:00
La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale di Fabrizio Verde La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

  • 16 Marzo 2026 17:17
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?   Una finestra aperta Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

  • 13 Marzo 2026 15:00
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La tecnocrazia digitale e il "chiaroscuro dove nascono i mostri" di Francesco Santoianni La tecnocrazia digitale e il "chiaroscuro dove nascono i mostri"

La tecnocrazia digitale e il "chiaroscuro dove nascono i mostri"

  • 14 Marzo 2026 00:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori di Geraldina Colotti Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

  • 16 Marzo 2026 07:00
Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

  • 17 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere di Giuseppe Giannini L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

  • 13 Marzo 2026 08:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale di Michele Blanco Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale

Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale

  • 13 Marzo 2026 17:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti