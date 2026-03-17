Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

La Cina è intervenuta per mediare un cessate il fuoco tra Pakistan e Afghanistan, mentre gli scontri transfrontalieri si intensificano e il numero di vittime civili aumenta, ha annunciato il Ministero degli Esteri cinese il 16 marzo.

"L'inviato speciale del Ministero degli Esteri cinese per gli affari afghani ha fatto la spola tra l'Afghanistan e il Pakistan. Anche le ambasciate cinesi sono state in stretto contatto con entrambi i Paesi", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

"La Cina auspica che Afghanistan e Pakistan mantengano la calma e la moderazione, si confrontino al più presto, raggiungano un cessate il fuoco alla prima occasione utile e risolvano le divergenze e le controversie attraverso il dialogo. La Cina continuerà a facilitare la riconciliazione e ad allentare le tensioni", ha aggiunto Jian.

L'iniziativa di mediazione fa seguito a settimane di scontri sempre più intensi tra i due Paesi, dopo che il Pakistan ha dichiarato una " guerra aperta " a febbraio e ha lanciato attacchi in Afghanistan, compresi attacchi contro obiettivi a Kabul.

Lo scontro si intensificò la notte precedente la dichiarazione, il 26 febbraio, quando le forze afghane lanciarono un'offensiva di confine in risposta ai precedenti raid aerei pakistani.

Le autorità afghane hanno dichiarato che i bombardamenti pakistani avvenuti nella notte nell'Afghanistan orientale hanno ucciso quattro civili nella provincia di Khost, tra cui tre bambini, dopo che colpi di mortaio hanno colpito abitazioni, un mercato e una clinica.

Secondo le autorità, almeno 18 civili sono morti negli scontri transfrontalieri della scorsa settimana, mentre la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha riferito che almeno 75 civili sono stati uccisi dall'inizio dei combattimenti.

Secondo un articolo dell'Express Tribune, i funzionari di Islamabad hanno affermato che il Pakistan "apprezza gli sforzi diplomatici della Cina", ma non avvierà un dialogo con il governo talebano a meno che Kabul non fornisca "garanzie concrete e verificabili" in merito agli attacchi all'interno del Pakistan.

Le autorità pakistane accusano da tempo i talebani afghani di dare rifugio ai combattenti del Tehreek-e-Taliban Pakistan, un'accusa che la leadership talebana respinge.

Nel frattempo, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, le violenze hanno causato lo sfollamento di circa 115.000 persone e interrotto gli scambi commerciali transfrontalieri, mentre il Programma alimentare mondiale (WFP) ha dichiarato di aver iniziato a distribuire aiuti alimentari a oltre 20.000 famiglie afghane costrette ad abbandonare le proprie case.