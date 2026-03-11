Abbonati / Sostienici
Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

 

Secondo quanto emerge da un articolo del Financial Times (FT), l'esercito israeliano si sta preparando a una guerra prolungata contro il Libano, che potrebbe potenzialmente estendersi oltre l'attuale campagna contro l'Iran.

"Gli israeliani stanno preparando gli attori internazionali alla prospettiva che la guerra con Hezbollah possa protrarsi e durare più a lungo della guerra con l'Iran", hanno riferito alcune fonti al quotidiano.

"Ci sono stati anche sforzi diplomatici per impedire un'operazione israeliana più ampia, con la Francia che si è offerta di aiutare a disarmare Hezbollah", hanno aggiunto. 

Una delle fonti ha svelato che Israele stava valutando la possibilità di riprendere la guerra contro il Libano ancor prima che Hezbollah lanciasse il primo bombardamento missilistico all'alba del 2 marzo. Diversi resoconti dell'anno scorso hanno rivelato che erano in atto piani per un'escalation contro il Libano. 

Israele ha ucciso almeno 500 libanesi da quando Hezbollah ha aperto il fronte, poco più di una settimana fa.

Tel Aviv ha chiesto apertamente alle truppe israeliane di occupare ulteriori aree nel Libano meridionale, nell'ambito dell'invasione di terra lanciata all'inizio di questo mese e che Hezbollah sta contrastando con fermezza. 

La Israel Broadcasting Corporation (KAN) ha affermato che Tel Aviv sta valutando l'ampliamento della "cintura di sicurezza", una serie di colline e punti strategici sul lato libanese del confine, occupati dalle truppe in violazione del cessate il fuoco del novembre 2024. 

Nonostante ciò, il governo libanese ha dichiarato illegale l'attività militare della resistenza e ha chiesto l'immediato disarmo di Hezbollah, nonché colloqui diretti con Israele. Tel Aviv ha rifiutato l'aiuto libanese. 

L'articolo del FT giunge mentre Teheran ha respinto le trattative per un cessate il fuoco con Stati Uniti e Israele e mentre si intensificano gli attacchi missilistici congiunti tra Hezbollah e la Repubblica islamica

Lunedì, missili di Hezbollah hanno danneggiato un sito satellite israeliano vicino a Gerusalemme. Da allora, la resistenza libanese ha annunciato diverse altre operazioni e continua a contrastare l'invasione delle forze israeliane nel sud. 

Hezbollah ha preso di mira diversi carri armati Merkava negli ultimi giorni. Tel Aviv ha ammesso la morte di due soldati. 

Martedì mattina, Hezbollah ha dichiarato in una nota che i suoi combattenti hanno attirato le forze d'invasione israeliane in un'imboscata ben preparata nella periferia meridionale di Khiam, colpendo direttamente tre carri armati. 

Il quotidiano ebraico Maariv ha riferito il 9 marzo che l'esercito israeliano "non è pronto" a combattere una guerra su due fronti contro Hezbollah e la Repubblica islamica.

Il corrispondente militare del quotidiano, Avi Ashkenazi, ha descritto l'esercito israeliano come un "esercito relativamente piccolo" con "potere e risorse limitati".

"Non è preparata a gestire due fronti contemporaneamente, avendo il potere di sganciare migliaia di munizioni ogni giorno di guerra", ha aggiunto. 

Il rapporto prosegue affermando che il ritmo degli attacchi missilistici e con droni di Hezbollah sta aumentando.

Secondo i media ebraici, i funzionari israeliani stanno riconoscendo sempre più che il movimento di resistenza libanese potrebbe prepararsi per una campagna prolungata lungo il fronte settentrionale. 

Una fonte che ha parlato con il Jerusalem Post ha citato le valutazioni israeliane secondo cui le operazioni di Hezbollah non sono un'escalation a breve termine, ma parte di uno scontro più lungo, volto a esaurire le forze israeliane e a rimodellare le dinamiche del campo di battaglia lungo il confine. 

Nell'articolo si ricorda, inoltre, che Washington ha respinto l'impegno diplomatico di Beirut a causa della sua insoddisfazione per l'incapacità del Libano di disarmare la resistenza nell'ultimo anno. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa.

