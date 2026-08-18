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ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

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ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

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di Giorgio Cremaschi*
 
 
Ecco i funerali di Stato a Kiev per Konovalets.
 
Costui era un nazista ucraino che collaborò coi tedeschi occupanti nelle stragi di polacchi, ebrei, antifascisti, comunisti.
 
Perché il presidente Zelensky tributa onori di Stato ad un criminale di guerra di ottant’anni fa? E perché altri nazisti come lui oggi ricevono lo stesso
trattamento d’onore ? Perché il nazista Stepan Bandera è diventato eroe nazionale?
 
Perché il regime ucraino ,per giustificare se stesso e la propria guerra, deve ricorrere al revisionismo storico nazifascista. Per il quale chi nel 1941- 45 assassinò centinaia di migliaia persone, non era tanto al servizio di Hitler, ma contro l’Unione Sovietica. Quindi era un precursore.della guerra per libertà di oggi.
 
Il regime ucraino di oggi considera padri della patria gli infami servi di Hitler di eri. Questa è la realtà, che i guerrafondai occidentali negano. Per essi i nazisti in Ucraina sarebbero solo il 2% della popolazione. Può essere, ma i funerali di stato per i criminali di guerra dimostrano che nel regine di Kiev la percentuale di nazismo è molto, molto più alta.
 
*Post Facebook del 18 agosto 2026

Giorgio Cremaschi

Giorgio Cremaschi

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