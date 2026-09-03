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Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

"STORIA IN DIRETTA" - PUNTATA DEL 02 SETTEMBRE 2026

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Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

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Nella nuova intervista della serie "Storia in diretta"  Loretta Napoleoni e Alberto Negri dialogano sull'accordo siglato tra la Grecia e lo Stato d'Israele, detto Scudo di Achille, che prevede una cifra record di esportazioni di armi sofisticate verso lo Stato ellenico. Si tratta, in pratica,  di un accordo militare che prevede l'ingresso della Grecia sotto la copertura dell'Iron Dome israeliano. Un riassetto strategico che può essere visto  in termini di sicurezza, come risposta agli accordi della Mecca tra Arabia, Pakistan e Turchia, ma che apre la strada a nuove rotte energetiche verso l'Europa, di cui Israele, un paese in guerra permanente e che ha interesse nell'espansione del conflitto, diviene il fulcro. 

GUARDA L'INTERVISTA VIDEO:

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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