Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

439
Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

 

Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Reuters da una fonte vicina alla questione, i funzionari dell'amministrazione Trump hanno stimato, durante un briefing al Congresso questa settimana, che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran sono costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari.

Tale cifra, emersa da un briefing a porte chiuse tenutosi martedì dai senatori, non includeva l'intero costo della guerra, ma è stata fornita ai legislatori che chiedevano a gran voce maggiori informazioni sui costi.

L'amministrazione non ha fornito una valutazione pubblica del costo del conflitto né un'idea chiara della sua durata prevista. Trump ha dichiarato mercoledì, durante un viaggio in Kentucky, che "abbiamo vinto" la guerra, ma che gli Stati Uniti sarebbero rimasti in lotta per portarla a termine.

Diversi collaboratori del Congresso hanno affermato di aspettarsi che la Casa Bianca presenti presto una richiesta al Congresso per ottenere finanziamenti aggiuntivi per la guerra. Alcuni funzionari hanno affermato che la richiesta potrebbe ammontare a 50 miliardi di dollari, mentre altri hanno affermato che la stima sembra bassa.

L'amministrazione non ha fornito una valutazione pubblica del costo del conflitto né un'idea chiara della sua durata prevista. Trump ha dichiarato mercoledì, durante un viaggio in Kentucky, che "abbiamo vinto" la guerra, ma che gli Stati Uniti sarebbero rimasti in lotta per portarla a termine.

La cifra di 11,3 miliardi di dollari è stata riportata per la prima volta mercoledì dal New York Times.

Il costo umano

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha finora causato la morte di circa 2.000 persone, per lo più iraniani e libanesi, mentre il conflitto si è esteso a tutto il Medio Oriente, con attacchi di rappresaglia iraniani contro i paesi vicini che ospitano risorse statunitensi, facendo schizzare alle stelle i prezzi dell'energia.

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) afferma che "l'intensificarsi del conflitto" ha ucciso o ferito 1.100 bambini, creando una situazione "catastrofica" per milioni di bambini in tutto il Medio Oriente.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

12 Marzo 2026 13:00
Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

11 Marzo 2026 16:16
La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

11 Marzo 2026 15:00
Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

11 Marzo 2026 12:00
Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

11 Marzo 2026 12:00
Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

10 Marzo 2026 18:03
L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

10 Marzo 2026 16:35
Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

10 Marzo 2026 08:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, primo discorso della nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei

153643
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

23048
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

20835
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

17712
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16606
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

14820
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14460
ASIA

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

11430
MEDITERRANEO

Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

NORD-AMERICA

Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti