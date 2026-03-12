Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Reuters da una fonte vicina alla questione, i funzionari dell'amministrazione Trump hanno stimato, durante un briefing al Congresso questa settimana, che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran sono costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari.

Tale cifra, emersa da un briefing a porte chiuse tenutosi martedì dai senatori, non includeva l'intero costo della guerra, ma è stata fornita ai legislatori che chiedevano a gran voce maggiori informazioni sui costi.

L'amministrazione non ha fornito una valutazione pubblica del costo del conflitto né un'idea chiara della sua durata prevista. Trump ha dichiarato mercoledì, durante un viaggio in Kentucky, che "abbiamo vinto" la guerra, ma che gli Stati Uniti sarebbero rimasti in lotta per portarla a termine.

Diversi collaboratori del Congresso hanno affermato di aspettarsi che la Casa Bianca presenti presto una richiesta al Congresso per ottenere finanziamenti aggiuntivi per la guerra. Alcuni funzionari hanno affermato che la richiesta potrebbe ammontare a 50 miliardi di dollari, mentre altri hanno affermato che la stima sembra bassa.

La cifra di 11,3 miliardi di dollari è stata riportata per la prima volta mercoledì dal New York Times.

Il costo umano

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha finora causato la morte di circa 2.000 persone, per lo più iraniani e libanesi, mentre il conflitto si è esteso a tutto il Medio Oriente, con attacchi di rappresaglia iraniani contro i paesi vicini che ospitano risorse statunitensi, facendo schizzare alle stelle i prezzi dell'energia.

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) afferma che "l'intensificarsi del conflitto" ha ucciso o ferito 1.100 bambini, creando una situazione "catastrofica" per milioni di bambini in tutto il Medio Oriente.

