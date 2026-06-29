Hezbollah uccide un comandante brigata Golani, corpo d'élite israeliano

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Un combattente della resistenza di Hezbollah ha ucciso un comandante di plotone appartenente al 12° battaglione della brigata Golani, unità d'élite dell'esercito israeliano, ha confermato Tel Aviv in un comunicato del 28 giugno.

Il capitano David Hazut e altri soldati della brigata d'élite sono entrati in un edificio nel villaggio di Deir Siryan, situato all'interno della cosiddetta "zona di sicurezza" che Israele sta cercando di sgomberare dai combattenti della resistenza da diverse settimane.

Secondo un'indagine dell'esercito israeliano, mentre entravano nell'edificio intorno alle 2:00 di domenica mattina, un combattente della resistenza ha attaccato le forze di occupazione, uccidendo Hazut e ferendo leggermente un altro soldato.

L'esercito ha aggiunto che sono state avviate operazioni di ricerca per localizzare il combattente della resistenza e che Tel Aviv ha bombardato "siti di Hezbollah" nella zona.

"Sembra che un uomo armato stesse aspettando le forze dell'ordine nella tromba delle scale dell'edificio e abbia sparato contro i combattenti da breve distanza. L'uomo armato è riuscito a fuggire... l'inseguimento è tuttora in corso", ha riferito Doron Kadosh, corrispondente della radio dell'esercito israeliano.

L'annuncio dell'esercito israeliano è coinciso con le continue violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Tel Aviv.

Domenica mattina un aereo da guerra israeliano ha colpito un'area nei pressi della città di Deir Siryan.

Le forze israeliane hanno inoltre lanciato un attacco con droni su Nabatieh al-Fawqa e sparato colpi di artiglieria a grappolo vicino alle città di Shebaa e Shouaya nel distretto di Hasbaya.

Nel frattempo, Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese e leader del Movimento Amal, alleato di Hezbollah, ha avuto una conversazione telefonica domenica con il suo omologo iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, in merito alla situazione in Libano.

La sanguinosa operazione di resistenza di Hezbollah, avvenuta domenica mattina presto, è giunta due giorni dopo che il governo libanese aveva firmato un accordo con Israele, mediato dagli Stati Uniti, a seguito di diversi cicli di colloqui diretti.

Sia i negoziati che l'accordo stesso, che prevede il riconoscimento di Israele da parte del Libano, hanno rappresentato una palese violazione delle leggi libanesi.

"Questo accordo è nullo e privo di validità", ha dichiarato il capo di Hezbollah, Naim Qassem, aggiungendo che la resistenza "continuerà sul campo per sconfiggere l'occupazione. Non abbiamo abbandonato il campo".

L'accordo è stato descritto come un tentativo di separare il Libano dalla Repubblica islamica, che ha chiesto un cessate il fuoco completo e il ritiro di Israele dal Paese.

Tali termini sono stati inclusi nella prima clausola del testo ufficiale del Memorandum d'intesa (MoU) raggiunto tra Iran e Stati Uniti all'inizio di questo mese.

L'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele, firmato a Washington il 26 giugno, prevede che Hezbollah debba essere disarmato prima che possa avvenire qualsiasi ritiro delle forze di occupazione.

L'accordo si basa anche su aspetti emersi da precedenti colloqui diretti tra Israele e Libano, in particolare sull'istituzione di "zone pilota" in cui le Forze Armate Libanesi (LAF) si sarebbero dispiegate per smantellare i "gruppi armati non statali", inclusa la resistenza.

"Due zone iniziali sono state concordate tra l'esercito israeliano e le forze armate libanesi, e anche le future zone pilota saranno concordate di comune accordo", afferma la clausola 3 dell'accordo quadro, obbligando di fatto l'esercito libanese a chiedere il permesso a Israele per decidere dove schierarsi.

L'accordo impedirebbe inoltre al Libano di presentare denunce legali internazionali legittime contro Israele, che ha ucciso migliaia di libanesi e causato lo sfollamento di oltre un milione di persone dall'inizio di marzo di quest'anno.

Ciò è rappresentato dalla clausola 13 dell'accordo tra Libano e Israele, che prevede "la cessazione di tutte le azioni ostili o avverse nei fori politici o giuridici internazionali".

Israele ha utilizzato illegalmente sostanze chimiche tossiche dannose per l'ambiente nel Libano meridionale, tra cui il fosforo bianco.

Ha inoltre distrutto decine di migliaia di case di civili e ha dichiarato pubblicamente che a centinaia di migliaia di cittadini libanesi non è permesso tornare nei loro villaggi di confine.

«Il Governo di Israele e il Governo del Libano... affermano il loro obiettivo comune di raggiungere una pace e una sicurezza durature... I due Paesi dichiarano la loro ambizione di porre fine al conflitto tra di loro, garantire la sovranità e la sicurezza di entrambi i Paesi e stabilire relazioni pacifiche di buon vicinato tra i due Paesi», si legge nella dichiarazione introduttiva dell'accordo.

Hezbollah, il Movimento Amal e diverse altre componenti della società libanese hanno reagito all'accordo con sconcerto e lo hanno categoricamente respinto.

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