I liberali ripartono da Mario Monti



di Alessandro Volpi*

Il governo Monti intervenne con una forte stretta fiscale e previdenziale proprio nel pieno della recessione. Tra il 2010 e il 2012, secondo la Banca d’Italia, il reddito familiare medio diminuì del 7,3% e il reddito equivalente del 6%, mentre la ricchezza media delle famiglie diminuì del 6,9%.



La critica più forte è quindi questa: la manovra di risanamento fu realizzata attraverso un aumento significativo del prelievo sui redditi medio bassi, con IMU,

IVA e accise, e attraverso una riforma pensionistica molto severa, generando tra l'altro il disastro degli "esodati", senza pensione e senza lavoro, proprio mentre i redditi familiari, l’occupazione e la ricchezza stavano già diminuendo.