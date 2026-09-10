L'avanzata "segreta" delle società militari israeliane in Europa
di Alberto Negri*
L'accordo Grecia-Israele, come ho scritto la settimana scorsa, rappresenta l'ultimo tassello della relazione "segreta" tra i governi europei e il settore della difesa israeliano. Mentre l'Europa si riarma, per molti dei sistemi meno visibili al centro della sicurezza moderna - sensori, intercettori, tecnologie di sorveglianza, cybersecurity - i governi, scrive "Politico", si rivolgono sempre più a Israele.
Le tre principali aziende israeliane della difesa - Israel Aerospace Industries, Rafael ed Elbit Systems - firmano contratti in Europa che non vengono resi pubblici per motivi di sicurezza e alcune aziende israeliane operano tramite le filiali europee come in Olanda.
*Commento Facebook del 10 settembre 2026