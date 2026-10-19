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I principali attori dell’Occidente continuano a investire nell’escalation

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I principali attori dell’Occidente continuano a investire nell’escalation

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di Laura Ruggeri

 

Andrei Ilnitsky, esperto militare e membro del Consiglio per la politica estera e di difesa della Russia, scrive: ll crescente livello di retorica aggressiva di un’Europa che si militarizza e che intende fare la guerra alla Russia, e l’aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, vengono percepiti come assurdi. Ma se si “cambia l’ottica”, diventa evidente che in questo “teatro del caos e dell’assurdo” regnano il calcolo pragmatico e il razionalismo.

Mentre i mercati mondiali calcolano i costi del crescente scontro geopolitico, i principali attori dell’Occidente continuano a investire nell’escalation. La spesa militare mondiale complessiva, secondo le stime del SIPRI, nel 2025 ha raggiunto i 2,72 trilioni di dollari — un aumento del 9,4% in un anno, il massimo dai tempi della Guerra Fredda.

I classici appaltatori della difesa statunitensi — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing — hanno da tempo imparato a convertire l’incertezza in un portafoglio di ordini.

A questo drago militare-industriale che sferraglia sta crescendo una nuova “testa” — quella digitale: i beneficiari della “razionalizzazione dell’assurdo” stanno diventando i giganti dell’IT e le aziende tecnologiche, per le quali gli ordini e gli sviluppi militari hanno cessato di essere periferici: le voci di bilancio “difesa, intelligence, sicurezza” si sono trasformate in un mercato separato ad alto margine. Le multinazionali dell’IT, da fornitori di servizi a duplice uso, stanno diventando partecipanti a pieno titolo ed estremamente interessati ai conflitti militari, e operano anche sul territorio dell’Ucraina.

Eric Schmidt — ex CEO di Google e sponsor di Donald Trump, le cui aziende sviluppano e forniscono a Kiev sofisticati droni con IA, come l' “Hornet”, ha recentemente dichiarato: “Il principale vantaggio dell’Ucraina era la sua capacità di adattarsi e innovare. Questo vantaggio si sta rapidamente esaurendo. Ora la Russia combina la sua potenza militare con le proprie innovazioni. Perciò l’Occidente deve trattare l’industria della difesa ucraina come parte della propria, producendo armi congiuntamente, eliminando i colli di bottiglia nelle forniture e garantendo che i comandanti ucraini non debbano mai limitarsi nella scelta degli obiettivi…”

Palantir è diventata uno dei principali destinatari dei budget statunitensi e della NATO per l’analisi e le informazioni in tempo reale — cioè per l’infrastruttura dell' “ escalation”. La piattaforma Dataroom di Palantir per l’addestramento dell’IA è integrata dal 2026 nel circuito di comando ucraino delle Forze Armate dell’Ucraina. Il sistema MetaConstellation è attivamente utilizzato dai militari ucraini — combina informazioni da satelliti commerciali, sensori e droni in un’unica immagine operativa.

Microsoft ha ricevuto un ordine nell’ambito della linea IVAS. Le capacità cloud di Amazon (AWS) sono legate al dipartimento della difesa, e le unità segrete di AWS servono la comunità dell’intelligence. OpenAI ha concluso un contratto con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e il programma Project Nimbus di Google è utilizzato per scopi militari in Israele.

L’elenco potrebbe continuare. Decine di startup sono sorte attorno a droni, comunicazioni satellitari e cybersicurezza. Tutte beneficiano dell'escalation che loro stesse rendono possibile. La militarizzazione dell’IT per loro è una scelta strategica e un mercato altamente redditizio.

Recentemente l’amministrazione Trump ha annunciato due iniziative che hanno avuto risonanza: piani per creare una “Forza IA” (AI-Force) e il riconoscimento ufficiale del dispiegamento di armi nello spazio. Siamo arrivati alla soglia della guerra ibrida tecnologica. Perché il modello di business dell’escalation domina in modo così stabile? Il complesso militare-industriale statunitense e l’ala della difesa del settore IT sono legati al bilancio statale attraverso contratti a lungo termine che garantiscono flussi di cassa prevedibili, margini elevati e risorse di lobbying. Qualsiasi uscita dall’escalation significa per loro un taglio del portafoglio. Anche le élite politiche ricevono i loro dividendi: gli ordini della difesa come lobbying imprenditoriale, e la “minaccia esterna russa / iraniana / cinese” come giustificazione universale per i fallimenti economici, il crescente deficit di bilancio e il taglio dei programmi sociali.

La “strategia dell’assurdo” si traduce in una rendita stabile: il preventivo di questa follia è già stato redatto da coloro che ci guadagnano.

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