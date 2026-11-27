di Fabio Mini - Fatto Quotidiano (27 novembre 2026)

Continuando a essere martellata dai missili russi sembra intenzionata a spostare il centro di gravità delle proprie azioni “speciali” all’esterno. Non è una strategia difensiva e anzi rischia di perdere altro territorio nazionale, è una strategia assertiva. Le azioni sono ininfluenti sui rapporti di potenza con la Russia ma contengono segnali importanti: 1) l’Ucraina non è sola. Ha già conquistato il “cuore e le menti” dell’Europa centrale e della Nato e ora si rivolge alle loro “periferie”. Ogni azione è ideata, organizzata e condotta assieme a forze europee e statunitensi, statali e private. I fondi vengono dall’estero. 2) L’Ucraina ha la capacità e la volontà di colpire al di fuori del proprio territorio a prescindere dalla volontà dei paesi che la sostengono e in aperta sfida a quei pochi che non lo fanno. 3) La guerra alla Russia non finirà neppure con la cessione o la riconquista di tutto il territorio ucraino. Si sta profilando lo stesso scenario che abbiamo visto con il terrorismo e i vari movimenti di liberazione o segregazione. Alcuni portano libertà altri diffondono la malattia: rotto il bubbone, l’infezione si espande. Le cellule intaccano altri tessuti appoggiate dalla complicità delle diaspore e di chi le ospita. Gli “Alumni”, come i ceceni, afghani, al Qaeda, Isis, sionisti, bolscevichi e nazisti diventano “Maestri”. 4) Chi parla di pace, si metta il cuore in pace. In Ucraina e in Europa, in Medio Oriente come in altre parti del mondo nessuno la vuole. Qualcuno ne parla ma poi agisce per la guerra. 5) Il sistema della sicurezza internazionale è definitivamente saltato. L’equilibrio fra strumenti (ideologia, politica, economia, forze armate, missili e testate nucleari) non riesce più a contenere lo squilibrio delle Menti. Si va normalizzando la Follia pura.

Dall’Ucraina, come dall’Europa, dagli Usa, dalla Russia, Israele, Iran, Yemen e altrove le azioni politiche e militari vanno nella stessa direzione e le reazioni, volute o involontarie, non migliorano le prospettive. Ogni azione “speciale” sollecita una risposta. Non esistono effetti collaterali non previsti o non voluti. Il fatto che le azioni coinvolgano e compromettano la sicurezza di altri paesi anche amici non è casuale. Nessuno chiede scusa e nessuno ammette gli errori. L’Ucraina ha sempre combattuto per se stessa inserendosi nella guerra dichiarata dall’Occidente contro la Russia e dagli Stati Uniti contro l’Europa dai tempi del “Fk Europe” e anche prima. Non ha mai difeso l’Europa o la Nato. Anzi, ha sempre chiesto all’Europa e agli Usa di entrare in guerra. Così come l’Europa e la Nato non hanno mai difeso l’Ucraina. Prevedendo il fatto che prima o poi ci sarà un ultimo ucraino. Non è un bel modo di aiutare e quel momento si avvicina. Ci sono volenterosi che la incitano, guidano e assistono. Ci sono europei che odiano talmente l’Europa da lasciare che le provocazioni di alcuni membri la portino alla guerra. In queste ore, la Russia ha inviato alla Lettonia e all’Estonia l’intimazione formale d’impedire che dal proprio territorio partano o attraversino attacchi contro il territorio russo. È anche un avviso alla Nato, alla quale entrambe appartengono. Non è un avvertimento diretto perché la Russia conosce il Trattato Atlantico meglio dei suoi membri. Nonostante il Segretario generale Rutte continui a dire che la Nato difenderà ogni “centimetro del suo territorio” dimentica che la Nato non ha alcun diritto di sovranità sugli Stati membri. Il primo requisito richiesto ai membri è di predisporre la propria difesa. La Nato non ha il diritto d’intervenire a difesa di uno Stato che mette a repentaglio la sicurezza dell’Alleanza con atti di guerra contro un altro. Estonia e Lettonia hanno respinto le accuse dichiarando di non aver concesso o autorizzato nessuno, ma non hanno negato che gli attacchi siano realmente partiti o passati dai loro paesi. E di fatto sono atti di guerra. Ora la situazione è a un passo dalla risposta militare russa. Qualcosa che Nato, Ucraina e volenterosi da tempo vogliono. Anche per far cessare la guerra “ibrida e cognitiva” russa della quale affermano di essere vittime. Non c’è giorno che un politico non pronunci le due paroline magiche. Entrambe sono le scoperte di chi evoca una parte per giustificare il tutto. Perché la guerra è Tutto: volontà, conoscenza, tecnologia, forza, interessi, strumenti ordinari e straordinari. Con le relative regole e aberrazioni. L’aberrazione della guerra ibrida è l’uso che se ne fa per illudersi di sapere cosa succede. Comprende la guerra dell’informazione. È almeno da trent’anni che a ogni attacco informatico gli operatori si chiedono: siamo stati attaccati? Da chi? Come rispondiamo? Eppure sanno che la maggior parte dei crash informatici sono opera di infedeli o imbecilli. Sanno che molti sistemi di difesa informatica sono realizzati da… pirati informatici. L’hacker asservito non è soltanto capace di individuare e neutralizzare le minacce, sa anche produrle. E il business della protezione aumenta con l’aumentare della minaccia. C’è sempre qualcuno che paga il “servizio”, il ricatto e il riscatto. L’ambito delle informazioni è diventato un vero campo di battaglia dove i combattenti si sono misurati prima sui sistemi fisici dell’informatica e del cyberspazio e poi sulla sfera cognitiva delle persone: la NOOSFERA. Ovvero la sfera della Mente (Nous, in greco).

Il concetto è stato elaborato attorno al 1925, per finalità completamente diverse dalla guerra, da Vladimir Ivanovi? Vernadskij, il geochimico russo che nel 1918 aveva fondato e presieduto l’Accademia delle Scienze di Kiev. Lui riteneva che la Noosfera completasse la Geosfera e la Biosfera nella capacità di modificare l’ambiente fisico. Insegnando alla Sorbona, incontrò Pierre Teilhard de Chardin che applicò il concetto all’etica e alla filosofia. Era una elaborazione astratta che anticipava e superava il cyberspazio e il passo verso l’applicazione alla guerra è stato breve. Sono state superate la propaganda, la disinformazione e le fake news. Nella Noosfera si combatte per il controllo delle idee, delle narrazioni, delle percezioni avvalendosi dell’infrastruttura informativa globale. L’esito di un conflitto dipende sempre più dalla capacità di imporre una narrazione strategica credibile per forgiare il consenso dell’opinione pubblica globale, mobilitare alleanze e demoralizzare l’avversario.

La stessa IA ci dice che la Mente è il “sesto dominio” delle operazioni belliche. Questa guerra, niente affatto ibrida, è ambivalente: soggioga il proprio pubblico e mina la fede dell’avversario. Con il rischio che le parti s’invertano. “Sfrutta la sfera digitale (social, algoritmi, AI) per alterare i processi che elaborano le informazioni. Vengono amplificate le polarizzazioni sociali, la paura e la sfiducia. Non vince il più forte ma colui che ‘fabbrica’ la storia più credibile”. Lo strumento principe è la manipolazione degli scopi. Se ne creano di falsi per mascherare quelli veri. “Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa la Noosfera non è più passiva”, ma è attiva, capace di elaborare, sintetizzare e generare nuove informazioni secondo un algoritmo che fino a un certo punto segue il modello iniziale e poi ne sviluppa uno proprio non necessariamente sulla stessa linea. Una narrazione perdente può essere considerata vincente fino a che la realtà non ristabilisce la sanità della Mente. Perché la buona notizia è che oltre alla massa di menti e persone che si adeguano c’è sempre qualcuno che resiste. Bisogna solo trovarlo. È la mente che può far crollare tutto l’impianto della manipolazione. Anche Diogene cercava quell’uomo, o donna.

P.s.: Questa è un’operazione di guerra cognitiva